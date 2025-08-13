Babeczki z kabaczka to świetny pomysł na letni deser z kilku powodów. Są łatwe do zrobienia, wykorzystujesz młode świeże warzywa, na które jest teraz sezon. Dzięki kabaczkowi ciasto łatwo się łączy, jest wilgotne i miękkie w środki. Przepis nie zawiera nabiału i można go modyfikować według własnych upodobań. Wbrew pozorom deser wcale nie ma warzywnego smaku. Kabaczek jest niewyczuwalny, a wręcz wchłania smaki przypraw dodanych do ciasta, a muffinki szybko znikają ze stołu.

Jakie desery zrobisz z kabaczka?

Kabaczek to bardzo uniwersalne i wszechstronne warzywo w kuchni, które można wykorzystać do przygotowania dań słonych i słodkich. ze względu na swój neutralny smak i ciekawą konsystencję niezbyt wilgotną i niezbyt suchą sprawdzi się to przeróżnych deserów. Jednym z pomysłów jest bardzo czekoladowe ciasto z kabaczka w stylu brownie.

Składniki na proste babeczki z kabaczkiem

Do przygotowania muffinek potrzebujesz kilku prostych i łatwo dostępnych składników, możesz je też zamienić na inne, które bardziej ci pasują.

Rozdrobniony kabaczek : Wystarczy go obrać i zetrzeć na tarce. Nie musisz go osuszać tak jak do placków z kabaczka, ponieważ w tym przepisie jego wilgoć jest jak najbardziej pożądana. Kabaczka możesz zastąpić cukinią (nie trzeba jej obierać).

: Wystarczy go obrać i zetrzeć na tarce. Nie musisz go osuszać tak jak do placków z kabaczka, ponieważ w tym przepisie jego wilgoć jest jak najbardziej pożądana. Kabaczka możesz zastąpić cukinią (nie trzeba jej obierać). Mąka pełnoziarnista lub mąka uniwersalna : Do zrobienia babeczek z kabaczka możesz użyć zwykłej mąki pszennej albo pełnoziarnistej, ewentualnie kombinacji tych dwóch.

: Do zrobienia babeczek z kabaczka możesz użyć zwykłej mąki pszennej albo pełnoziarnistej, ewentualnie kombinacji tych dwóch. Napój roślinny (lub mleko) : Ciasto potrzebuje rozrzedzenia, do czego możesz wykorzystać napój roślinny bez cukru, np. migdałowy, owsiany, sojowy – deser nie będzie zawierał laktozy. Sprawdzi się nawet sok pomarańczowy. W innym przypadku możesz dodać mleko.

: Ciasto potrzebuje rozrzedzenia, do czego możesz wykorzystać napój roślinny bez cukru, np. migdałowy, owsiany, sojowy – deser nie będzie zawierał laktozy. Sprawdzi się nawet sok pomarańczowy. W innym przypadku możesz dodać mleko. Olej rzepakowy i jajka : Babeczki potrzebują odrobiny tłuszczu. Olej możesz zastąpić stopionym olejem kokosowym. Jajka nadają muffinkom strukturę i działają jak spoiwo.

: Babeczki potrzebują odrobiny tłuszczu. Olej możesz zastąpić stopionym olejem kokosowym. Jajka nadają muffinkom strukturę i działają jak spoiwo. Cukier brązowy i cukier biały : Do babeczek najlepiej użyć kombinacji brązowego i białego cukru.

: Do babeczek najlepiej użyć kombinacji brązowego i białego cukru. Wanilia, cynamon i gałka muszkatołowa : Użyj każdej z tych przypraw, aby uzyskać wyjątkowy smak.

: Użyj każdej z tych przypraw, aby uzyskać wyjątkowy smak. Opcjonalne dodatki: Ulubiona rozdrobniona czekolada lub posiekane orzechy – będą chrupać podczas gryzienia.

Jak zrobić muffinki z kabaczkiem?

Składniki:

1 i 3/4 szklanki rozdrobnionego kabaczka

1 i 3/4 szklanki mąki uniwersalnej lub pełnoziarnistej (lub mieszanki obu),

2 duże jajka

2 łyżki mleka (soku pomarańczowego lub napoju roślinnego)

1/2 szklanki oleju roślinnego

1 i 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu

1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej

1/2 szklanki cukru pudru

1/3 szklanki jasnego lub ciemnobrązowego cukru

2 łyżeczki czystego ekstraktu waniliowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki soli

opcjonalnie: 1 szklanka kawałków czekolady (lub posiekanych orzechów)

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 210°C. Formę do muffinek wyłóż papierowymi papilotkami. W dużej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól, cynamon i gałkę muszkatołową. W drugiej misce wymieszaj olej, cukier biały, cukier brązowy, jajka, ekstrakt waniliowy i mleko. Dodaj rozdrobnionego kabaczka. Połącz wszystkie składniki i wymieszaj. Ciasto jest gęste, nie musi być bardzo dokładnie wymieszane. Przełóż ciasto do papilotek, wypełniając je aż do krawędzi. Piecz przez 5 minut w temperaturze 210°C, a następnie zmniejsz temperaturę do 170°C i kontynuuj pieczenie przez kolejne 15 minut. Wykonaj test patyczka: jeżeli po wyjęciu z ciasta jest mokry i brudny, wydłuż pieczenie o 1-2 minuty. Pozostaw babeczki do wystygnięcia na kratce.

Jeżeli nie zjecie ich przez kilka dni (co mało prawdopodobne), możesz przechowywać je w lodówce do około 1 tygodnia.

Muffinki z kabaczka są słodkie i wilgotne w środku, nie czuć w nich smaku warzyw, fot. Adobe Stock, Adriana Nikolova

