Muffiny z kabaczka to świetny pomysł na letni deser. Nawet nie wyczujesz smaku warzyw
Te proste babeczki z kabaczka skradną twoje serce – są pełne zdrowych aromatów, a ich przygotowanie zajmuje zaledwie około pół godziny. W każdym kęsie poczujesz nuty cynamonu i wanilii, przełamane słodyczą brązowego cukru, a wnętrze pozostaje miękkie, wilgotne i puszyste. Co najlepsze, kabaczek jest tu zupełnie niewyczuwalny.
Babeczki z kabaczka to świetny pomysł na letni deser z kilku powodów. Są łatwe do zrobienia, wykorzystujesz młode świeże warzywa, na które jest teraz sezon. Dzięki kabaczkowi ciasto łatwo się łączy, jest wilgotne i miękkie w środki. Przepis nie zawiera nabiału i można go modyfikować według własnych upodobań. Wbrew pozorom deser wcale nie ma warzywnego smaku. Kabaczek jest niewyczuwalny, a wręcz wchłania smaki przypraw dodanych do ciasta, a muffinki szybko znikają ze stołu.
Jakie desery zrobisz z kabaczka?
Kabaczek to bardzo uniwersalne i wszechstronne warzywo w kuchni, które można wykorzystać do przygotowania dań słonych i słodkich. ze względu na swój neutralny smak i ciekawą konsystencję niezbyt wilgotną i niezbyt suchą sprawdzi się to przeróżnych deserów. Jednym z pomysłów jest bardzo czekoladowe ciasto z kabaczka w stylu brownie.
Składniki na proste babeczki z kabaczkiem
Do przygotowania muffinek potrzebujesz kilku prostych i łatwo dostępnych składników, możesz je też zamienić na inne, które bardziej ci pasują.
- Rozdrobniony kabaczek: Wystarczy go obrać i zetrzeć na tarce. Nie musisz go osuszać tak jak do placków z kabaczka, ponieważ w tym przepisie jego wilgoć jest jak najbardziej pożądana. Kabaczka możesz zastąpić cukinią (nie trzeba jej obierać).
- Mąka pełnoziarnista lub mąka uniwersalna: Do zrobienia babeczek z kabaczka możesz użyć zwykłej mąki pszennej albo pełnoziarnistej, ewentualnie kombinacji tych dwóch.
- Napój roślinny (lub mleko): Ciasto potrzebuje rozrzedzenia, do czego możesz wykorzystać napój roślinny bez cukru, np. migdałowy, owsiany, sojowy – deser nie będzie zawierał laktozy. Sprawdzi się nawet sok pomarańczowy. W innym przypadku możesz dodać mleko.
- Olej rzepakowy i jajka: Babeczki potrzebują odrobiny tłuszczu. Olej możesz zastąpić stopionym olejem kokosowym. Jajka nadają muffinkom strukturę i działają jak spoiwo.
- Cukier brązowy i cukier biały: Do babeczek najlepiej użyć kombinacji brązowego i białego cukru.
- Wanilia, cynamon i gałka muszkatołowa: Użyj każdej z tych przypraw, aby uzyskać wyjątkowy smak.
- Opcjonalne dodatki: Ulubiona rozdrobniona czekolada lub posiekane orzechy – będą chrupać podczas gryzienia.
Jak zrobić muffinki z kabaczkiem?
Składniki:
- 1 i 3/4 szklanki rozdrobnionego kabaczka
- 1 i 3/4 szklanki mąki uniwersalnej lub pełnoziarnistej (lub mieszanki obu),
- 2 duże jajka
- 2 łyżki mleka (soku pomarańczowego lub napoju roślinnego)
- 1/2 szklanki oleju roślinnego
- 1 i 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu
- 1/4 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej
- 1/2 szklanki cukru pudru
- 1/3 szklanki jasnego lub ciemnobrązowego cukru
- 2 łyżeczki czystego ekstraktu waniliowego
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 1/2 łyżeczki soli
- opcjonalnie: 1 szklanka kawałków czekolady (lub posiekanych orzechów)
Sposób przygotowania:
- Rozgrzej piekarnik do 210°C. Formę do muffinek wyłóż papierowymi papilotkami.
- W dużej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól, cynamon i gałkę muszkatołową. W drugiej misce wymieszaj olej, cukier biały, cukier brązowy, jajka, ekstrakt waniliowy i mleko. Dodaj rozdrobnionego kabaczka. Połącz wszystkie składniki i wymieszaj. Ciasto jest gęste, nie musi być bardzo dokładnie wymieszane.
- Przełóż ciasto do papilotek, wypełniając je aż do krawędzi.
- Piecz przez 5 minut w temperaturze 210°C, a następnie zmniejsz temperaturę do 170°C i kontynuuj pieczenie przez kolejne 15 minut. Wykonaj test patyczka: jeżeli po wyjęciu z ciasta jest mokry i brudny, wydłuż pieczenie o 1-2 minuty.
- Pozostaw babeczki do wystygnięcia na kratce.
Jeżeli nie zjecie ich przez kilka dni (co mało prawdopodobne), możesz przechowywać je w lodówce do około 1 tygodnia.
