Placki z cukinii to coraz popularniejsze danie na obiad lub kolację, zwłaszcza latem. Zamiast cukinii warto użyć kabaczka i zrobić z niego chrupiące krążki. Kabaczek to nic innego jak dojrzalsza wersja cukinii o trochę innych właściwościach. Na ogół jest większy, bardziej okrągły, ma pestki i gęstszy miąższ. Mniejsza ilość wody w warzywie w porównaniu z cukinią sprawia, że placki z kabaczka lub krążki wychodzą bardziej chrupiące i treściwe.

Składniki na chrupiące krążki z kabaczka

1 kabaczek

1 jajko,

bułka tarta do obtaczania,

szczypta słodkiej papryki,

szczypta soli i pieprzu do smaku,

olej do smażenia.

Krążki możesz obtaczać w gotowej panierce bezglutenowej, w zmielonych płatkach kukurydzianych lub mące kukurydzianej. Zamiast kabaczka spokojnie nada się też cukinia, ale z racji tego, że ma więcej wody, krążki mogą rozmięknąć lub mniej chrupać.

Danie smakuje bardzo dobrze z sosem czosnkowym lub koperkowym na bazie jogurtu. Możesz też podawać je z sosem pomidorowym lub ulubionym dipem do frytek.

Jak zrobić krążki z kabaczka?

Zrobienie krążków zajmie ci 15 minut. Umytego i obranego kabaczka pokrój w plastry o grubości ok. 0,5-1 cm. Z każdego plastra wykrój środek, tak żeby powstał pierścień. Możesz to zrobić przy pomocy literatki lub kieliszka. Posól każdy plasterek z obu stron i odstaw na 10-15 minut, aby warzywo puściło soki. Niektórzy pomijają etap wycinania środka i smażą plastry w całości. Wychodzą wtedy jednolite placuszki.

W międzyczasie w jednej miseczce roztrzep jajko, a do drugiej wsyp bułkę, w której będziesz obtaczać krążki. Osusz delikatnie krążki ręcznikiem papierowym, jeśli puściły soki. Zdejmij nadmiar soli, oprósz odrobiną pieprzu i słodką papryką. Krążki z kabaczka wkładaj pojedynczo najpierw do jajka, następnie do bułki, obtocz je z obu stron i kładź na mocno rozgrzany olej. Ustaw średnią moc palnika, żeby ich nie przypalić. Smaż z obu stron na złocisty kolor. Po wyjęciu odciśnij nadmiar tłuszczu w ręcznik papierowy.

Innym sposobem przygotowania krążków jest upieczenie ich w piekarniku. Skorzystaj z tej metody, jeżeli chcesz, żeby były mniej kaloryczne. Obtoczone w jajku i bułce krążki zamiast na patelnię połóż na blasze do pieczenia pokrytej papierem pergaminowym, spryskaj olejem, a następnie piecz przez 15-20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Wyjmij gdy będą złociste i chrupiące.

Krążki z kabaczka są w środku delikatne, a chrupiące na zewnątrz, fot. Adobe Stock, ld1976

Co jeszcze z kabaczka zrobisz na obiad?

Najbardziej popularny pomysł na obiad z kabaczka to faszerowany kabaczek mięsem mielonym lub warzywnym farszem. Inny również leczo. Właściwie można z niego robić wszystko to, co z cukinii. Wypróbuj chrupiących placków z kabaczka albo zapiekanki z kabaczkiem. To bardzo uniwersalne warzywo, które smakuje z różnorodnymi dodatkami. Możesz też zrobić z niego warzywny "makaron" albo zupę krem.

