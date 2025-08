Placki z cukinii to jeden z najpopularniejszych letnich obiadów. To warzywo jest smaczne i zdrowe, a w sierpniu jest go pod dostatkiem. Równie chętnie sięgamy o tej porze po kabaczki. Są one większe od cukinii i stanowią bardziej dojrzałą formę tego warzywa. W związku z tym faktem mogą też zawierać mniej wody niż młode, soczyste cukinie. Dzięki temu idealnie nadają się na placki, które będą jeszcze bardziej chrupiące, jeśli dodasz do nich odrobinę parmezanu.

Składniki na chrupiące placki z kabaczka

1 kabaczek (może mieć ok. 1 kg)

1 jajko

1/2 szklanki mąki

70 g parmezanu

sól

Kabaczka możesz oczywiście zastąpić cukinią. Jeśli nie masz pod ręką parmezanu, nada się także inny, twardy ser, najlepiej długo dojrzewający. Zamiast mąki pszennej można zastosować mieszankę mąk bezglutenowych, np. z ciecierzycy. Do smaku możesz także dodać przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku lub pół drobno posiekanej cebuli.

Jak zrobić placki z kabaczka?

W pierwszej kolejności zajmij się kabaczkiem. Dokładnie go umyj i obierz ze skórki. W przeciwieństwie do młodej cukinii dojrzałe kabaczki często mają twardą skórkę, dlatego najlepiej posłużyć się ostrym nożem. Przekrój kabaczka na pół i usuń gniazda nasienne wraz z pestkami, posługując się łyżką. Zetrzyj warzywo na tarce na grubszych oczkach. Startą masę posól do smaku i odstaw na 15 minut, żeby kabaczek puścił sok. Po tym czasie dokładnie odciśnij płyn, np. przez gazę.

Odciśniętego kabaczka umieść w misce. Wbij jajko, dodaj mąkę i parmezan, możesz dodatkowo doprawić do smaku. Wymieszaj na gęstą masę, nakładaj łyżką na patelnię i smaż na rozgrzanym oleju roślinnym lub oliwie, aż placki będą złociste.

Alternatywna metoda przygotowania placków z kabaczka, dzięki której będą mniej kaloryczne, ale mocno chrupiące, to upieczenie ich w piekarniku. W tym celu rozgrzej piec do 190 stopni i piecz placki na papierze do pieczenia, aż będą chrupiące.

Placki z kabaczka z parmezanem wychodzą chrupiące, fot. Adobe Stock, petrrgoskov

Co jeszcze zrobisz na obiad z kabaczka?

Sezon na kabaczki warto wykorzystać w pełni. Sztandarowym daniem przygotowywanym zarówno z tego warzywa, jak i z młodej cukinii, są łódeczki z nadzieniem. Faszerowany kabaczek doskonale smakuje zarówno z mięsnym, jak i z wegetariańskim nadzieniem, np. z pieczarek.

Inne dania obiadowe z kabaczka to np. panierowane plastry warzywa jak kotlety, steki czy leczo z kabaczka.

