Olej arganowy to marokańskie złoto, które ma wiele cennych właściwości urodowych. Pięknie nabłyszcza włosy, wzmacnia paznokcie, ma rewelacyjne działanie na skórę dojrzałą, ale też... świetnie wpływa na całe nasze ciało. Jeżeli bowiem zmagasz się z cellulitem lub rozstępami, będzie niezawodnym produktem w twojej kosmetyczce. To jednak nie koniec jego plusów. Zobacz, jak dokładnie olej z pestek "drzewa życia" wpływa na naszą pielęgnację.

Olej arganowy do ciała - na co dokładnie działa?

O stosowaniu oleju arganowego w pielęgnacji słyszałam już wiele lat temu, a osobiście po raz pierwszy postanowiłam przekonać się o jego działaniu podczas wycieczki do Maroka w 2018 roku. To właśnie wtedy na własnej skórze wypróbowałam to "płynne złoto". Dowiedziałam się, jak powstaje oraz jakie ma właściwości. To nie tylko eliksir młodości, to prawdziwy game changer w pielęgnacji każdej kobiety, ponieważ wygładza zmarszczki, ale ma też rewelacyjne korzyści dla naszego ciała.

Która z nas nie marzy o tym, aby wreszcie na dobre pozbyć się "skórki pomarańczowej"? Walka z cellulitem bywa niezwykle uciążliwa, podobnie jak zmaganie się z rozstępami, które mogą pojawić się na ciele każdego z nas - czy to w momencie, gdy chudniemy, przybieramy na wadze, jesteśmy w ciąży, po ciąży i wielu innych momentach kobiecego życia. Nie oszukujmy się, nasze ciało to prawdziwa mapa przeżyć, z którą musimy się zmagać. A najlepiej robić to naturalnymi sposobami. Jednym z nich jest właśnie olej arganowy.

Olej arganowy na cellulit

Olej arganowy to cenne źródło witaminy E i kwasów tłuszczowych. Dzięki temu poprawia elastyczność skóry, a jak wiadomo - im mocniej ujędrnia skórę, tym bardziej niweluje widoczność cellulitu. Oprócz tego ma działanie przeciwzapalne, dzięki czemu wspira regenerajcę skóry i jej ogólną kondycję. Głęboko nawilża, sprawiając, że "skórka pomarańczowa" nie powraca na swoje miejsce i jest mniej zauważalna.

Warto wspomnieć o tym, że olej arganowy jest świetnym kosmetykiem do masażu, o czym piszę niżej. Gdy jednak posmarujemy nim skórę, a następnie weźmiemy szczotkę lub bańkę chińską, jesteśmy w stanie stworzyć we własnym domu profesjonalny masaż antycellulitowy. Pobudzimy w ten sposób krążenie krwi i limfy, zmniejszając zastój płynów, który odpowiada za powstawanie "skórki pomarańczowej".

Działanie oleju arganowego na cellulit możemy także wzmocnić poprzez wykonanie peelingu kawowego. Po takim zabiegu warto zastosować właśnie marokański kosmetyk.

Olej arganowy na rozstępy

Jeszcze lepiej olej arganowy wpływa na rozstępy. Co prawda nie jest magiczną gumką, która potrafi zniwelować je natychmiastowo w stu procentach, ale regularne stosowanie tego naturalnego kosmetyku potrafi zdziałać cuda.

Przede wszystkim olej arganowy:

wspiera regenerację skóry, dzięki czemu rozstępy stają się mniej widoczne,

rozjaśnia świeże rozstępy i przebarwienia,

mocno nawilża, niwelując przesuszenia, które podbijają widoczność rozstępów,

poprawia elastyczność skóry - im skóra jest bardziej ujędrniona, tym mniej rozstępów się na niej pojawia.

Olej arganowy do masażu

Przede wszystkim stosowanie oleju arganowego kojarzy się z marokańskimi masażami. Dlatego uznawany jest za jeden z najlepszych olejków do masażu. Zapewnia bowiem nie tylko "poślizg" rąk czy produktów do masażu, ale też odpowiednią pielęgnację, która przedłuża działanie zabiegu.

Olej arganowy podczas masażu:

ułatwia masowanie poprzez natłuszczenie skóry,

ujędrnia i wygładza skórę,

wzmacnia efekty - wspiera mikrokrążenie, poprawia dotlenienie skóry, pomaga w drenażu limfy,

regeneruje ciało,

ma działanie relakascyjne i kojące - niweluje napięcie mięśni, suchość skóry i podrażnienia,

jest neutralny i naturalny - można go stosować nawet w ciąży i po depilacji,

posiada delikatny zapach.

Warto dodać, że olej arganowy poprawia też koloryt skóry, więc zapewnia nam piękny wygląd 24 godziny na dobę. Oprócz tego chroni nasze ciało przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi jak wiatr, mróz czy suche powietrze, więc szczegółnie warto stosować go w okresie zimowym.

