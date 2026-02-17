Olej arganowy zyskał ogromną popularność jako składnik codziennej pielęgnacji twarzy. Jest lubiany głównie dzięki swoim bogatym właściwościom odżywczym i regenerującym. Zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witaminy E sprawiają, że jest polecany do skóry wymagającej nawilżenia, wygładzenia i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Jeśli masz cerę przesuszoną, podrażnioną i z widocznymi pierwszymi oznakami starzenia, z pewnością docenisz jego bogate właściwości.

Kto powinien stosować olej arganowy na twarz?

Olej arganowy sprawdzi się przede wszystkim w pielęgnacji cery suchej, odwodnionej i wrażliwej. Pomaga wzmocnić barierę hydrolipidową, a także złagodzić podrażnienia. Jako składnik wspiera regenerację skóry, dlatego będzie odpowiedzią na potrzeby skóry podrażnionej i zaczerwienionej.

Jest również nieoceniony jako składnik pielęgnacji anti-aging. Cera dojrzała skorzysta na jego właściwościach antyoksydacyjnych i poprawie elastyczności cery.

A co ze skórą mieszaną i tłustą?

Może być stosowany przy cerze normalnej jako pielęgnacja ochronna, a przy cerze mieszanej i tłustej – w niewielkich ilościach i z ostrożnością, najlepiej jako dodatek do kremu, ze względu na możliwość obciążenia skóry - odpowiada kosmetolożka Anna Jankiewicz, starszy szkoleniowiec marki Clarena.

Jak stosować olej arganowy na twarz?

Olej arganowy w domowej pielęgnacji wykorzystasz na wiele sposobów, a jeśli chodzi o stosowanie na twarz, najpopularniejsze są trzy zastosowania:

jako składnik gotowego kosmetyku,

jako dodatek do kremu,

bezpośrednio na twarz.

Stosowanie oleju arganowego jako dodatku do już istniejącego produktu jest bardzo łatwe. Wystarczy dodać kilka kropel do ulubionego kosmetyku, najlepiej kremu. Nie dodawaj oleju bezpośrednio do całego opakowania, ale do porcji, którą użyjesz na twarz. Wymieszaj na grzbiecie dłoni dokładnie, aby formuły połączyły się, a następnie nałóż na buzię.

Ten trik pozwala cieszyć się właściwościami oleju arganowego większej liczbie osób. Jest zdecydowanie łagodniejszym sposobem od stosowania go bezpośrednio na skórę, a dodatkowo możesz wybierać, w jakie dni chcesz go aplikować, a w jakie zrobić przerwę.

Pozwala to także ograniczyć liczbę stosowanych przez ciebie kosmetyków. Dzięki niemu z kremu na dzień zrobisz bardziej treściwą, otulającą formułę, co może wzbogacić pielęgnację wieczorną. Zanim zdecydujesz się na jego użycie, warto zapoznać się także z najczęściej popełnianymi błędami w pielęgnacji z olejem arganowym.

Olejowanie twarzy olejem arganowym

Olej arganowy może być stosowany również do olejowania twarzy, czyli metody, w której jest nakładany bezpośrednio na twarz. To bezpieczny sposób pielęgnacji, ale wymagający od nas ostrożności oraz uważnego obserwowania reakcji skóry.

Olejowanie twarzy jest bezpieczne, jeśli olej jest dobrze dobrany do typu cery i stosowany z umiarem. Ostrożność powinny zachować osoby z cerą bardzo tłustą, silnie trądzikową lub skłonną do zaskórników, a także przy aktywnych stanach zapalnych. Oleju nie należy stosować jako jedynego produktu – najlepiej nakładać go na skórę wcześniej nawilżoną - instruuje Anna Jankiewicz.

Kosmetolożka Anna Jankiewicz zwraca uwagę na jedną ważną rzecz, czyli na fakt, że olej arganowy nie może być stosowany jako jedyny składnik. Najlepiej aplikować go na skórę, która została już nawilżona innymi produktami.

Jeśli masz skórę mieszaną, która lubi przetłuszczać się w strefie T, a jest sucha na policzkach, olej aplikuj tylko na przesuszone miejsca.

Stosowanie oleju arganowego pod makijaż

Olej arganowy jest substancją tłustą, ale może być stosowany zarówno na dzień, jak i na noc. W porannej pielęgnacji sprawdzi się przede wszystkim u posiadaczek skóry suchej lub normalnej. W przypadku cery tłustej i mieszanej może powodować szybsze wyświecanie się cery i słabszą "przyczepność" podkładu.

Olej sprawi, że podkład będzie się lepiej rozprowadzał i będzie wyglądał ładniej i "gładziej" na skórze. Jest jednak małe "ale", o którym trzeba pamiętać.

Ważne jest, aby użyć niewielkiej ilości oleju i odczekać kilka minut na wchłonięcie, bo świeża, śliska warstwa może spowodować przesuwanie się kosmetyków. Badania kliniczne nie testowały tego bezpośrednio, ale praktyka kosmetyczna potwierdza skuteczność tego sposobu - mówi Anna Jankiewicz.

Pielęgnacja skóry olejem arganowym a pory roku

Pory roku mają znaczenie w przypadku stosowania oleju arganowego. Istotne jest zwłaszcza lato, kiedy nasza skóra narażona jest na więcej promieniowania UV i wysokie temperatury. W tym czasie może wzmóc się przetłuszczanie skóry, a zatem nasza cera będzie potrzebować dostosowania stosowania produktu do nowych "warunków".

W ciepłych miesiącach należy zmniejszyć ilość stosowania oleju arganowego i rozważyć zmianę metody używania go. W tym okresie lepiej sprawdzi się jako dodatek do lekkiego kremu nawilżającego.

Kto nie powinien stosować oleju arganowego na twarz?

Bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że olej arganowy może nie sprawdzić się u osób uczulonych na orzechy. Chociaż sam w sobie pochodzi z pestkowców, może zaostrzać objawy alergii. Zanim zastosujesz go na całą twarz, wykonaj próbę na małym fragmencie skóry.

Drugą grupą osób, która powinna ostrożnie podchodzić do oleju arganowego, są osoby z trądzikiem i posiadaczki cery tłustej. Ten składnik, chociaż ma świetne właściwości pielęgnacyjne, może zatykać pory i powodować pogorszenie w pojawianiu się niedoskonałości. Dlatego najlepiej zaczynać od małej ilości, stopniowo zwiększać porcje i obserwować reakcje skóry.

