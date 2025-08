Wiele mówi się na temat tego, jak ważne jest stosowanie kremów z filtrem. Powstał jednak pewien mit, który może być szkodliwy, że ciemna karnacja nie potrzebuje takiej ochrony ze względu na wysoki poziom melaniny w skórze. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że ciemna karnacja potrzebuje SPF-ów dokładnie tak samo jak jasna. Zwłaszcza że SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna, a też najlepszy kosmetyk przeciwstarzeniowy. Dlatego istotne jest dobranie odpowiedniego produktu do typu cery.

Czy ciemna karnacja potrzebuje SPF?

Melanina to naturalny pigment występujący w ludzkiej skórze. To właśnie on odpowiada za to, jaką mamy karnację. Im więcej melaniny, tym ciemniejsza jest nasza cera. I to właśnie ona odpowiada za ochronę skóry przed słońcem. Nie robi tego jednak wystarczająco.

Każdy, bez względu na wiek czy typ skóry, powinien stosować ochronę przeciwsłoneczną przez cały rok, nie tylko latem. Promieniowanie UVA działa przez cały rok, również w pochmurne dni. Wbrew mitom, stosowanie SPF nie blokuje produkcji witaminy D3, ale chroni DNA komórek i spowalnia procesy fotostarzenia - tłumaczy Monika Skrzyp-Zator, kosmetolożka i ekspertka marki Sesderma.

Nawet osoby o ciemniejszej skórze są w stanie się opalić, a jednocześnie promienie słoneczne mogą być dla nich szkodliwe. Ich skóra jest też w stanie wysuszyć się od słońca oraz przedwcześnie zacząć starzeć - podobnie jak u osób o jasnej karnacji. Dlatego osoby o ciemnej karnacji również powinny stosować krem z filtrem.

Jak dobrać krem z filtrem do ciemnej karnacji?

Kluczowe jest dobranie odpowiedniego kosmetyku. Nawet osoby o jasnej karnacji zauważają, że niektóre filtry zostawiają na ich skórze biały film. W przypadku ludzi o ciemnej karnacji może to być szczególnie uciążliwe. Jaka jest zatem odpowiedź na pytanie, jak dobrać najlepszy krem z filtrem? Taki, który nie zostawi białych smug, ale to nie koniec wytycznych.

Warto zwrócić uwagę na to, aby taki produkt chronił kompleksowo i był dopasowanie do naszej cery. SPF może mieć filtr chemiczny lub fizyczny - jeden przeznaczony do skóry wrażliwszej i skłonnej do alergii, drugi tłustej. Warto też zwrócić uwagę na to, czy krem zawiera filtr UVA i UVB oraz IR i HEV. Wówczas kompleksowo chroni zarówno przed długimi i krótkimi falami słonecznymi, jak również światłem podczerwonym oraz światłem niebieskim.

Dopasowanie kremu z filtrem do typu cery

Jakiś czas temu wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo. Z tej listy każdy jest w stanie dobrać produkt idealny do swojej cery. Warto bowiem uwzględnić to, czy nasza skóra jest sucha, czy tłusta. Wówczas sięgniemy, albo po kosmetyk mocno nawilżający, albo po produkt, który matuje i nie zapycha porów.

Istotne jest też stosowanie kremów z filtrem do skóry dojrzałej, a taka także wymaga doboru odpowiedniego produktu. Pod tym względem warto zwrócić uwagę również na 3 składniki aktywne, które zawierają najlepsze SPF-y. Są to ceramidy, niacynamid i aminokwasy. To one świetnie nawilżają, wygładzają zmarszczki oraz likwidują przebarwienia powstałe już na naszej twarzy.