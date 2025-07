SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna. Dobrze dobrany krem z filtrem jest w stanie zapewnić nam także odpowiednią pielęgnację. Chroni cerę przed fotostarzeniem oraz promieniowaniem wysyłanym przez świetło niebieskie. Pytanie tylko, jak dobrać najlepszy krem z filtrem. I tu pojawia się dylemat, który filtr wybrać. Filtry fizyczne a chemiczne różnią się bowiem od siebie. Czym dokładnie i na jaki się zdecydować, aby zapewnić swojej skórze najlepszą ochronę?

Filtry fizyczne SPF - czym się charakteryzują?

Filtry fizyczne (mineralne) działają na powierzchni naszej skóry - na zasadzie lustra. Odbijają światło słoneczne i rozpraszają promieniowanie UV, chroniąc w ten sposób naszą cerę. Są to filtry, które nie tracą swoich właściwości wraz z czasem. Z reguły są dobrze tolerowane przez skórę, w związku z czym polecane są osobom o cerze wrażliwej i skłonnej do alergii. Mogą lekko bielić skórę, a najczęściej spotykane składniki w filtrach mineralnych to tlenek cynku i dwutlenek tytanu.

Przykłady filtrów fizycznych - mineralnych:

Avene Very High Protection Mineral Fluid SPF 50+ - delikatny, lekki, przeznaczony dla osób z problemami skórnymi. Resibo Team Sunscreen SPF 30/SPF 50 - leciutki, nawilżający, nie zapycha porów. Clochee SPF 50 Matte Cream - lekki, matujący krem z olejem jojoba, dobrze sprawdza się przy skórze trądzikowej.

Filtry chemiczne SPF - co to takiego?

Filtry chemiczne to są bogate w związki chemiczne. Dzięki temu głębiej przenikają w naszą skórę, przekształcając promieniowanie UV w energię cieplną. Należy stosować je minimum 30 minut przed ekspozycją na słońce, ponieważ potrzebują więcej czasu, aby wtopić się w cerę i rozpocząć działanie ochronne. Nie są też aż tak trwałe jak filtry mineralne - słońce i wysokie temperatury mogą ograniczać ich stabilność, więc kluczowe jest ponowne stosowanie ich co 2-3 godziny. Takie kosmetyki wyróżniają się lekkością, dzięki czemu świetnie sprawdzają się dla osób o skórze tłustej i trądzikowej. Jeśli jednak twoja cera jest wrażliwa i skłonna do alergii, sięgnij po filtry fizyczne, które nie szczypią i nie wpływają głęboko w skórę przy nakładaniu.

Przykłady filtrów chemicznych:

Veoli Botanica BUT FIRST, SUNSCREEN - lekki krem o działaniu nawilżająco-łagodzącym, jest dobrą bazą pod makijaż. SKIN 1004 - Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum Twin Pack - lekki, nawilżający kosmetyk, który jest mieszanką obu rodzajów filtrów. LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS Invisible Fluid SPF 50+ - zawiera mexyrol 400, który jest skuteczny przed długimi falami promieniowania, matuje, nawilża, koi i jest przeznaczony do skóry tłustej oraz mieszanej.

Czy filtry chemiczne są bezpieczne?

Wśród konsumentów powstał mit dotyczący tego, że filtry chemiczne mogą szkodzić. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. To, że coś jest "chemiczne", nie musi od razu być złe. Wręcz przeciwnie - filtry chemiczne w większości są o wiele delikatniejsze niż te mineralne i są przeznaczone do skóry tłustej oraz trądzikowej.

Warto podkreślić, że wszystkie dostępne na rynku kremy z filtrami - zarówno mineralnymi, jak i chemicznymi - są dokładnie przebadane i muszą być zatwierdzone przez niezależny zespół toksykologów znany jako Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów. To oznacza, że zawarte w nich substancje są bezpieczne.

Ostateczne rozstrzygnięcie - jaki filtr wybrać?

Oba filtry - zarówno fizyczne, jak i chemiczne - chronią skórę i są dla niej bezpieczne. To, jaką opcję wybierzesz, zależy wyłącznie od ciebie i typu twojej cery. Jeżeli charakteryzujesz się wrażliwą, delikatną i skłonną do alergii skórą, wybierz filtr chemiczny, który będzie mniej inwazyjny. Z kolei w przypadku cery tłustej i trądzikowej lepiej zdecydować się na filtr chemiczny, który jest lżejszy, na pewno nie zapycha porów i wnika głębiej w skórę.

Jeśli natomiast nie wiesz, na którą opcję się zdecydować oraz chcesz zapewnić sobie kompleksową ochronę, sięgnij po kosmetyki mieszane, zawierające oba te filtry. Taką opcją jest np. wspomniany przeze mnie wyżej SKIN 1004 - Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum Twin Pack, w którym przeważają filtry chemiczne, ale zawiera także filtry mineralne, co tylko nadaje mu lekkości i sprawia, że jest wielozadaniowy. Ostatnio też wybrałam 3 najlepsze kremy CC z SPF, które nie tylko chronią cerę, ale też kryją lepiej niż luksusowy podkład. Na nie także warto zwrócić uwagę, gdy szukamy produktu na co dzień.