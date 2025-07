Nie od dziś wiadomo, że SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna. Dermatolodzy i kosmetolodzy jasno wskazują, że dobrze dobrany krem z filtrem jest w stanie również odpowiednio pielęgnować naszą skórę i to w najtrudniejszych warunkach. Odpowiedni produkt będzie blokował promieniowanie słoneczne, ale też nawilżał naszą skórę i działał przeciwzmarszczkowo. Wybrałam 5 kremów z SPF 50, które mają dobry skład i właśnie takie właściwości. Jest wśród nich twój ulubieniec?

Eksperci są zgodni, że każdy powinien dobrać krem z filtrem do swojej cery, bo jeden idealny produkt nie istnieje. Trzeba zwracać uwagę, aby taki produkt miał szerokie zastosowanie ochronne i zawierał nie tylko filtr UVB chroniący wierzchnią warstwę skóry, ale również filtr UVA wnikający znacznie głębiej i chroniący także przed wszelkimi przebarwieniami. Warto też sięgać po preparaty posiadające dodatkowe składniki pielęgnujące - np. witaminę C, która cudownie rozświetla. Wybrałam 5 kosmetyków, które mają właśnie taki skład i działanie. W dodatku są w różnych cenach, więc każda z nas znajdzie tu produkt idealny dla siebie.

1. SPF 50 Eveline Cosmetics

Nawilżająco-ochronny krem do twarzy SPF 50 to produkt, który chroni i pielęgnuje, a kosztuje mniej niż 20 zł. Zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Oprócz tego posiada witaminę C, która nie tylko rewelacyjnie nawilża, ale i rozświetla cerę. Taki kosmetyk wyrównuje kolory skóry i przede wszystkim poprawia jej jędrność, niwelując zmarszczki oraz oczywiście chroniąc ją przed powstawaniem nowych.

Eveline Cosmetics krem do twarzy z SPF 50 i witaminą C

2. Mediderma SUNYSES PROTECT & REPAIR

SUNYSES PROTECT & REPAIR fotoprotektor SPF 50 to wysoka fotoprotekcja (SPF 50), a jednocześnie działanie nawilżające, łagodzące i regenerujące skórę. Zawiera szerokie spektrum ochrony przeciwłonecznej - zarówno w zakresie promieniowania UVA i UVB, jak również w zakresie IR, czyli podczerwone o długich falach - niewidoczne dla ludzkiego oka. To produkt gwarantujący optymalną blokadę dla wszystkich typów skóry, nawet tej najwrażliwszej na działanie promieni słonecznych. Dodatkowo świetnie rozprawia się ze zmarszczkami i chroni przed ich powstawaniem. W sieci można kupić go za 159 zł.

Mediderma SUNYSES PROTECT & REPAIR fotoprotektor SPF 50

3. Kimoco Beauty Glass Skin, Luminous Dew SPF 50+ PA++++

Kimoco to koreańska marka kosmetyków, która niedawno pojawiła się w drogeriach Rossmann. Od razu podbiła serca kobiet, ponieważ nie dość, że rewelacyjnie chroni, to jeszcze zapewnia efekt glass skin. Ten produkt posiada w swoim składzie niacynamid oraz kompleksem peptydów. Dzięki temu doskonale chroni i nawilża oraz rozświetla cerę. Jest leciutki, nie obciąża skóry oraz nadaje się jako baza pod makijaż. Chroni cerę także przed fotostarzeniem, a kosztuje 69,99 zł.

Kimoco Beauty Glass Skin, Luminous Dew SPF 50+ PA++++

4. Nuxe Sun SPF 50

Dobry krem z filtrem w swojej ofercie posiada także marka Nuxe. To kosmetyk, który zawiera ponad 79% składników naturalnych. Przystosowany jest do każdego rodzaju cery - zwłaszcza do skóry wrażliwej. Nie tylko zapewnia blokadę przeciwsłoneczną. Chroni także przed starzeniem się skóry, przeciwdziała przebarwieniom i utrwala opaleniznę. Do tego ma zachwycający pomarańczowo-kwiatowy zapach. Ten kosmetyk można kupić za 91,99 zł.

Nuxe Sun SPF 50

5. Skin79 Waterproof Sun Gel UV

Na koniec viralowy SPF, który jest leciutki jak piórko i nawilża skórę niczym najlepszy booster. Ten kosmetyk błyskawicznie się wchłania i dobrze współgra z innymi produktami, które wcześniej lub później nakładamy na twarz. Zostawia delikatny efekt glow i stanowi świetną bazę pod makijaż. Doskonale pielęgnuje, chroniąc przed skutkami promieniowania UVA i UVB, ale też działając regenerująco i przeciwzmarszczkowo. Można go dostać w drogeriach Hebe za 78,99 zł.