SPF to produkt, który jest kluczowy w pielęgnacji skóry. Gdy myślimy o tym, jak dobrać najlepszy krem z filtrem, warto wziąć pod uwagę nie tylko to, czy zawierają filtry chemiczne lub fizyczne oraz jaki mają współczynnik SPF. Kluczowe są także składniki aktywne zawarte w tym kosmetyku. To właśnie one sprawiają, czy dany produkt odpowiednio pielęgnuje skórę. A odpowiednio dobrany krem powinien również nawilżać i wygładzać zmarszczki. Dlatego dobry SPF ma 3 składniki aktywne, które są pod tym względem kluczowe: niacynamid, ceramidy i aminokwasy.

Reklama

Niacynamid w SPF-ach

Niacynamid to bardzo delikatny składnik, który ma zbawienny wpływ na skórę. Ma działanie nawilżające i przeciwzapalne, dzięki czemu świetnie rozprawia się z największymi przesuszeniami oraz problemami z cerą. To właśnie ten składnik zapewnia skórze nawodnienie przez cały dzień, dlatego kluczowe jest, aby SPF, który nakładamy na twarz, go zawierał. Warto też dodać, że niacynamid reguluje wydzielanie sebum, więc korzystnie wpływa na skórę tłustą i problematyczną.

Dodatkowo niacynamid hamuje działanie wolnych rodników, a co za tym idzie - spowalnia proces starzenia się skóry. Poprawia jej koloryt oraz zmniejsza widoczność przebarwień, jednocześnie zapobiegając przed powstawaniem kolejnych. Dlatego też mówi się, że dobry SPF to najlepszy krem przeciwzmarszczkowy.

Ceramidy w SPF-ach

Ceramidy naturalnie występują w naszej skórze. Odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie nawilżenia cery, a także zapewnienia jej bariery ochronnej. Jeśli zatem nasz ulubiony SPF będzie zawierał ten składnik aktywny, możemy mieć pewność, że nie tylko będzie chronić skórę przed słońcem, ale też przed innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, np. wysoką temperaturą czy smogiem.

To właśnie ceramidy zapobiegają w dużej mierze przesuszaniu się skóry oraz jej łuszczeniu się. Doskonale radzą sobie w pielęgnacji skóry problematycznej oraz dojrzałej. Zapobiegają odparowywaniu wody z naskórka, łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia skóry, a także pomagają zachować jej jędrność i elastyczność, sprawiając, że prezentuje się pięknie i młodo.

Aminokwasy w SPF-ach

Aminokwasy w kosmetykach mogą przybierać różne formy. Wśród najpopularniejszych składników, które zaliczamy do tej grupy, są m.in.: glicyna, alanina, kwas glutaminowy i asparaginowy, arginina, seryna i prolina. Niezależnie od tego, który z nich znajduje się w twoim ulubionym SPF-ie, możesz mieć pewność, że zbawiennie wpływa na stan twojej cery.

Tego typu składniki aktywne odgrywają kluczową rolę w nawilżeniu skóry. Oprócz tego poprawiają jej elastyczność i wspierają procesy naprawcze. Działają antyoksydacyjnie, chroniąc przed starzeniem się skóry oraz zabezpieczając ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Jedną z kluczowych właściwości aminokwasów, jest pomoc w produkcji kolagenu i elastyny. To przekłada się na jędrność i elastyczność cery oraz jej działanie odpornościowe. Aminokwasy pomagają też w utrzymaniu odpowiedniego pH skóry.

Czytaj także: