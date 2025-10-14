W Super Pharm od niedawna kupisz słodkie perfumy, które olśniewają nie tylko swoim zapachem, ale również opakowaniem. Prosty flakon wykonany z matowego szkła z białym, zdobnym korkiem przepięknie będzie wyglądać na toaletce. Uroczy różowy odcień idealnie obrazuje to, co znajdziesz w środku: zapach mięciutkich pianek i truskawek umoczonych w słodkiej śmietance.

Reklama

Jak pachną nowe słodkie perfumy?

Już wcześniej wspominałam o marce arabskich perfum, która w ostatnim czasie coraz bardziej i bardziej podbija moje serce. Dopiero opisywałam waniliowej kawya, a tym razem trafiła w moje ręce propozycja, która jest totalną nowością w Polsce, mianowicie Pink Marshmallow by Gulf Orchid. Tej pozycji nie możesz przegapić, jeśli lubisz perfumy, które pachną tak słodko, że masz ochotę je schrupać. Dla mnie są one idealną alternatywą dla popularnych w tym sezonie zapachów karmelu czy czekolady.

Pink Marshmallow pachną dokładnie tak, jak się nazywają: mięciutkimi piankami o truskawkowym smaku z wyjątkową nutą słodkiej śmietanki. Śmiało mogę stwierdzić, że wyróżnią cię w tłumie, a jednocześnie będą dokładnie tym, czego szukasz jesienią. Otulają w niesamowicie przyjemny sposób, otaczając zapachem, na który nie sposób zareagować inaczej niż uśmiechem. Jednak muszę cię ostrzec: jest słodko. I to naprawdę słodko! Od razu po psiknięciu na nadgarstek ta słodycz rozchodzi się na skórze, "uderzając" w nos swoim obezwładniającym zapachem. To perfumy o sporej projekcji, więc nie dasz rady ich ukryć przed otoczeniem.

Świeżość owoców truskawki przeplata się z kremową miękkością bitej śmietany, a lekkiej pudrowości nadaje kwiat pomarańczy. Wkrótce gdzieś w tle możesz wyczuć mineralne nuty, za które odpowiada ambroksan. Ale to właśnie baza jest niesamowicie wciągająca: wanilia i marshmallow to duet, który daje kremowo-pudrowe wykończenie, przywodząc na myśl skarmelizowane nad ogniem puchate pianki. Głębi i trwałości dodaje piżmo, które jest idealnym, aksamitnym domknięciem całości.

Pink Marshmallow by Gulf Orchid, fot. archiwum prywatne

Gourmandowe perfumy to topka zapachów na jesień 2025

Perfumy gourmandowe to prawdziwy hit sezonu jesień–zima 2025/26 — otulające, apetyczne kompozycje, które kuszą niczym deser w chłodny, szary dzień. W trendach dominują zapachy inspirowane cukierniczymi aromatami: karmel, wanilia, praliny czy prażone migdały łączą się z ciepłem ambry, piżma i drzewa sandałowego. Te bogate, kremowe nuty dają wrażenie przytulności i luksusu, idealnie wpisując się w potrzebę komfortu i zmysłowości, jakiej szukamy w sezonie zimowym. W 2025 roku gourmand przestaje być tylko słodki – nabiera głębi dzięki akcentom soli, skóry czy przypraw, tworząc nowoczesne, nieoczywiste interpretacje smakowitego zapachu.

Wśród nich znajdują się także propozycje takie, jak Pink Marshmallow — otaczające słodkością, ale nie w infantylny, prosty sposób. To zapach głęboki, który ładnie rozwija się na skórze i zaskakuje swoją trwałością.

Czytaj także: