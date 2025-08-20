Niektóre zapachy, choć mogą kojarzyć się z letnimi chwilami, w rzeczywistości bardziej nadają się na chłodniejsze pory roku - jak jesień czy zima. I właśnie w tym okresie warto postawić na wodę perfumowaną, którą od niedawna możemy dostać w drogeriach Hebe. To arabskie perfumy Gulf Orchid Sweet Cherry Kiss idealne na jesień, ponieważ wystarczy psiknąć się nimi raz, a nie dość, że zostawią długi ogon, to jeszcze przywiodą nam na myśl wspomnienie lata.

Te arabskie perfumy z długim ogonem kuszą wiśniami, jaśminem i wanilią

Sweet Cherry Kiss to zapach, który kusi świeżością owoców. Otwiera się nutami wiśni w połączeniu z maliną i bergamotką. To mocny zapach owoców, który błyskawicznie przywodzi na myśl powiew ciepłego, letniego powietrza i smak świeżych produktów. To jednak nie koniec jego magicznego działania.

Później możemy poczuć cudowny zapach kwiatów takich jak: jaśmin, róża i heliotrop. Szczególnie jaśmin i róża są wyczuwalne w tej wodzie perfumowanej. Gdy tylko minie moc wiśni, która uderza nas na samym początku, zapach otwiera się kwiecistym ogrodem charakterystycznym dla letnich wieczorów.

Na końcu perfumy zostawiają długi ogon. Możemy wtedy wyczuć mocne nuty jak: wanilia, piżmo i tonka. Jest to raczej słodki zapach. I choć osobiście za takowym nie przepadam, w tym wypadku zupełnie mi nie przeszkadza. Gdy minie pierwsze uderzenie, nuty przechodzą bowiem w delikatniejsze wonie, a szczególnie wyczuwalne jest właśnie piżmo, które dodaje elegancji.

Arabskie perfumy Gulf Orchid Sweet Cherry Kiss idealne na jesień

Ta egzotyczna mieszanka nut to opcja idealna na jesień. Są to bowiem wyraziste perfumy, które mają dość mocny zapach i jeszcze długi ogon. Zatem, choć owoce i kwiaty pasują do wakacji, w ciepłe dni lepiej postawić na orzeźwiające mgiełki, a tę opcję pozostawić na chłodniejsze dni. Jesienią sprawdzą się idealnie - będą pasować do modnych stylizacji i sprawią, że chętnie wrócimy wspomnieniami do wakacji.

Te perfumy można kupić m.in. w drogeriach Hebe. Aktualnie kosztują 139,99 zł za 100 ml.

Arabskie perfumy Gulf Orchid Sweet Cherry Kiss, Fot. archiwum prywatne

Perfumy Gulf Orchid w Hebe

W drogeriach Hebe znajdziemy więcej arabskich perfum marki Gulf Orchid. Niektóre z nich są przeznaczone dla kobiet - jak opcja Sweet Cherry Kiss. Są też jednak zapachy unisex, które można stosować razem ze swoim partnerem.

Wśród uniwersalnych wód perfumowanych tej marki, dostępne są np. Musk Tahara Vanilla, który jest niezwykle lekki i zostawia skórę świeżą jak po kąpieli. Większość z zapachów marki ma słodki aromat, a wyczuwalne w nich są przede wszystkim owoce i kwiaty.