Już jakiś czas temu pisałam, że SPF to nie tylko ochrona przeciwsłoneczna. Dermatolożka wskazała nam bowiem, że to również świetny krem przeciwstarzeniowy. A wszystko dlatego, że to właśnie słońce i jego promieniowanie w dużej mierze pogarszają stan naszej skóry, prowadząc do fotostarzenia. Dlatego to tak istotne, aby dobrać odpowiedni krem z filtrem, który nie tylko zapewni nam ochronę przeciwsłoneczną, ale jednocześnie będzie nawilżał cerę i zapobiegał powstawaniu zmarszczek oraz przebarwień.

SPF chroni przed starzeniem się skóry

Krem z filtrem UVA i UVB to produkt, który przede wszystkim ma na celu zapewnienie naszej skórze zabezpieczenia przed promieniowaniem słonecznym. Nie jest on jednak przeznaczony wyłącznie do tego. Okazuje się bowiem, że odpowiednio dobrany kosmetyk jest w stanie zapewnić naszej cerze również młodość i blask.

Wiele z nas zastanawia się nad tym, jak dobrać najlepszy krem z filtrem, żeby sięgnąć po produkt kompletny, który zapewni naszej skórze odpowiednią ochronę i pielęgnację. Tu kluczowy jest pewien drobiazg. Bez niego nie ma mowy o kuracji przeciwstarzeniowej.

Dobry SPF to lepszy krem przeciwzmarszczkowy niż luksusowe kosmetyki

SPF, który będzie działał lepiej niż luksusowe kosmetyki przeciwstarzeniowe, musi zawierać konkretne składniki aktywne. Warto podkreślić, że każdy SPF, który zawiera filtr UVA, będzie blokował proces fotostarzenia. Nie wystarczy on jednak, aby rozprawić się ze zmarszczkami. Owszem, będzie on chronił skórę przed długą falą promieniowania, która dociera w głąb skóry, zapobiegając jednocześnie powstawaniu zmarszczek, ale co innego sprawia, że taki kosmetyk wygładza linie i nawilża.

Aby krem z filtrem wygładzał zmarszczki i zapobiegał widocznemu starzeniu się skóry, powinien zawierać witaminy C i E, które nie tylko prasują zmarszczki jak żelazko, ale też cudownie rozświetlają skórę. Niedawno nawet pisałam, że ten leciutki SPF działa jak najlepsza maść na zmarszczki, ponieważ zawiera właśnie witaminę E. Taki produkt może również mieć w swoim składzie niacynamidy, które wyrównują teksturę skóry i jednocześnie chronią ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Inne składniki aktywne w SPF-ach zapewniające wygładzanie zmarszczek, to m.in.: antyoksydanty, peptydy czy kwas hialuronowy.

TOP 3 SPF-y, które działają przeciwzmarszczkowo

Niedawno wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, dzięki czemu chronią, nawilżają i działają przeciwzmarszczkowo. Moją absolutną topką są 3 SPF-y 50+, które działają jak najlepszy krem przeciwzmarszczkowy. Stosując je przez cały rok, zapewnisz sobie odpowiednią pielęgnację każdego dnia.

