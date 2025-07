Dobry SPF to najlepszy krem przeciwzmarszczkowy, który potrafi działać lepiej niż luksusowe kosmetyki. Na rynku dostępne są różne produkty, które zawierają filtry UVA i UVB chroniące naszą skórę przed słońcem. Pisałam już o tym, jak dobrać najlepszy krem z filtrem i na jakie rzeczy warto zwracać uwagę, aby taki kosmetyk chronił nas kompleksowo. Również wybrałam 3 najlepsze kremy CC z SPF, które świetnie nawilżają i wyrównują koloryt cery, a także sprawdziłam składy popularnych SPF-ów, aby ułatwić ci wybór.

Jeśli jednak nie jesteś fanką samego kremu lub delikatnego krycia i na co dzień nie zamierzasz zrezygnować z fluidu, znalazłam też opcję idealną. Wybrałam 3 podkłady z SPF 50, które możesz stosować przez cały rok, a zapewnią ci przy okazji doskonałą pielęgnację - świetnie nawilżają, chronią i kryją.

1. Bielenda korygujący fluid+serum SPF 50 do każdego typu cery

Fluid z SPF 50 od Bielendy to leciutki kosmetyk, który nie zapycha porów. Ma w swoim składzie kwas hialuronowy, dzięki czemu rewelacyjnie nawilża cerę. Dodatkowo zawiera ceramidy, które ujędrniają, wygładzają skórę i jednocześnie chronią ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Ten kosmetyk dostępny jest w aż 3 wersjach kolorystycznych, dzięki czemu każda z nas dobierze odcień idealny do swojej cery. Fluid od Bielendy zapewnia nam też kompleksową ochronę, ponieważ zawiera filtr UVA i UVB, a także HEV zabezpieczający skórę przed światłem niebieskim. Koszt kosmetyku to około 40 zł za 30 ml.

Bielenda korygujący fluid+serum SPF 50 do każdego typu cery , Fot. materiały promocyjne, Bielenda

2. Lirene Single Touch Nawilżający Podkład Kryjący SPF 50

Podkład z SPF 50 marki Lirene również rewelacyjnie kryje - aż do 15 godzin. To produkt, który zapewnia skórze matowe wykończenie, a jednocześnie dodaje jej blasku. Zawiera odżywczy kompleks olejów z 7 kwiatów, dzięki którym nawilża i odżywia skórę. Posiada filtry UVA i UVB oraz aż 4 wersje kolorystyczne, dzięki czemu możemy dopasować idealny odcień do swojej cery. Można go kupić na stronie cocolita.pl, gdzie kosztuje 44,99 zł za 30 ml.

Lirene Single Touch Nawilżający Podkład Kryjący SPF 50, Fot. materiały promocyjne, cocolita.pl

3. Podkład Clinique Even Better Clinical Vitamin Makeup SPF 50

Na koniec podkład z SPF 50 marki Clinique, którego skład został wzbogacony witaminami. Dzięki temu nie dość, że rewelacyjnie kryje, to jeszcze odżywia skórę. Jest leciuteńki i sprawia, że nasza cera staje się promienna oraz pełna blasku. Zawiera witaminy B3, C i E, dzięki czemu zapewnia efekt glow oraz wygładza zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Ma beztłuszczową konsystencję i jest dostępny w aż 12 wersjach kolorystycznych. Tym samym możemy dobrać ocień idealny. Koszt takiego produktu w perfumeriach Sephora to 229 zł za 30 ml.