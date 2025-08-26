Te perfumy o nutach pomarańczy z porzeczką to zapach idealny na jesień. Zapewnia subtelną elegancję
Nadchodzi jesień, co niestety jesteśmy w stanie już odczuć, obserwując aurę panującą za oknem. Właśnie dlatego, oprócz kompletowania elementów garderoby, które sprawdzą się w chłodniejsze dni, warto pomyśleć też o sferze beauty, a przede wszystkim o zapachach, które cudownie będą komponować się z jesienią. Absolutnym hitem pod tym względem może się okazać ten produkt. Perfumy Jo Malone Orange Marmalade Cologne idealne na jesień będą komponować się z sezonową aurą i przypominać nam minione wakacje. To zupełna nowość w portfolio marki.
Perfumy Jo Malone Orange Marmalade Cologne idealne na jesień
Ten zapach ma przypominać lato w Anglii. Na Wyspach popularne są bowiem konfitury z pomarańczy i właśnie one stanowią bazę dla nut wyczuwalnych we flakoniku świeżego produktu marki Jo Malone. To woń skórki pomarańczy duszonej na wolnym ogniu. I właśnie nią otwiera się ten zapach. Dalej jest jeszcze ciekawiej.
W sercu tego zapachu również znajdziemy pomarańczę - tym razem świeżą, rosnącą na słońcu. Zwieńczeniem perfum są nuty głębokiej paczuli, która jest zmysłowa i jednocześnie niesamowicie otula oraz zostawia długi ogon.
Ten zapach zapewnia subtelną elegancję
Choć mówi się "Francja-elegancja", Brytyjczykom również nie można odmówić stylu. To właśnie ich szyk mają podkreślać te perfumy. To idealny zapach dla każdej elegantki, która ceni sobie quiet luxury, a jednocześnie stawia na nonszalancką wygodę. Zapach podkreśla tego typu look, uwydatniając klasę, a jednocześnie pozostawiając uczucie świeżości.
Dlatego to tak rewelacyjne perfumy na jesień. Można je kupić w cenie 362 zł za 30 ml oraz 735 zł w wersji 100-ml.
Perfumy Jo Malone - inne wersje zapachowe
Jo Malone to brytyjska marka, która zyskała ogromną popularność w naszym kraju. Wszystko dlatego, że zachwyca unikalnymi kompozycjami zapachowymi, których nie sposób powtórzyć. Wśród najpopularniejszych zapachów marki możemy wyróżnić: Lime Basil & Mandarin, English Pear & Freesia oraz Wood Sage & Sea Salt.
Teraz w portfolio znalazły się nuty pomarańczy, ale to nie wszystko. Innym świeżym zapachem marki jest Raspberry Ripple Cologne - typowo owocowy z wykończeniem z białego piżma, które nadaje mu charakteru.
