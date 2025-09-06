O tym, że Giorgio Armani nie żyje, dowiedzieliśmy się 4 września 2025 roku. Świat mody stracił wielkiego projektanta, ale też wizjonera, który wprowadzał na rynek nie tylko zjawiskowe ubrania. W jego portfolio znalazły się także kultowe zapachy, a wśród nich Armani Si - jedne z najpopularniejszych perfum na świecie. Są na rynku zaledwie 12 lat, ale już go zawojowały. Dowiedz się więcej na temat kultowego zapachu Giorgio Armaniego.

Armani Si - mają tylko 12 lat, a już stały się kultowe

Si to elegancka mieszanka owocowo-kwiatowo-szyprowa, która miała symbolizować nowoczesną kobiecość. Ten zapach jest odzwierciedleniem siły, elegancji i niezależności. Nic więc dziwnego, że tak wiele kobiet się na niego decyduje. To z jednej strony delikatny i kobiecy zapach, który ma w sobie akcenty podkreślające charakter każdej z nas. Przeznaczony był przede wszystkim na ciepłe dni, ale kobiety chętnie stosują te perfumy o każdej porze roku. W dodatku to idealny zapach zarówno do pracy, jak i na wieczorowe spotkanie.

Autorką zapachu tych perfum jest Christine Nagel, która zdaniem wielu ma jeden z najczulszych nosów na całym świecie. Spod jej skrzydeł wyszedł niejeden zapach ceniony przez kobiety. W układaniu kompozycji pomagała jej Julie Masse. Kobiety połączyły siły i stworzyły naprawdę niepowtarzalną mieszankę, która błyskawicznie zyskała popularność wśród pań - do tego stopnia, że już zyskała status kultowej.

Perfumy Armani Si, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

Jak pachną perfumy Si od Giorgio Armaniego?

Nutę głowy tego zapachu stanowią liście czarnej porzeczki. To właśnie świeżość owoców czujemy, gdy popsikamy się tymi perfumami. Następnie do głosu dochodzą kwiatowe nuty. W sercu Armani Si znajdują się bowiem róża i frezja. Całość została wykończona nutami drzewnymi, do których dochodzą wanilia, paczula i ambroksan. To właśnie te wonie nadają charakteru zapachowi i sprawiają, że jest on tak wyjątkowy.

Baza tych perfum jest ciepła i zmysłowa, a jednocześnie charakterna. Trudno się zatem dziwić, że kobiety na całym świecie pokochały ten zach. To bowiem nic innego jak swoiste odzwierciedlenie osobowości każdej z nas.

Kobiety na całym świecie pokochały zapach Armani Si

Zapach Si wyprodukowany przez markę Giorgio Armaniego od lat nie schodzi z listy najpopularniejszych zapachów na świecie. Również Polki kochają te perfumy, choć one do tanich nie należą. Wiele pań jednak skrupulatnie odkłada gotówkę na flakonik swojego ukochanego zapachu, aby później móc się nim cieszyć i dodać sobie nim pewności siebie.

Coś jest w tym zapachu, że chce się do niego wracać - niezależnie od pory roku.

Armani Sì to mój absolutny ulubieniec — zapach kobiecy, zmysłowy i ponadczasowy.

Mój ulubiony, długotrwały, intensywny i mega kobiecy - piszą fanki zapachu na stronie sephora.pl

Cate Blanchett - twarz perfum i ukochana gwiazda Giorgio Armaniego

Wielką fanką tych kultowych perfum Giorgio Armaniego jest Cate Blanchett. To właśnie aktorka rozpoczęła współpracę z domem mody w 2013 roku i od samej premiery była twarzą Armani Si.

Oscarowa gwiazda do dziś promuje produkty Armani i Armani Beauty. Tuż przed śmiercią projektanta założyła jego kreację na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Również inne jej stylizację uchodzą za kultowe kreacje Armaniego na czerwonym dywanie. Szczególnie w naszej pamięci zapadła ta... drogocenna. Cate Blanchett wystąpiła w najdroższej sukni Armaniego wartej tyle, co willa w Hiszpanii.