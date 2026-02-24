Olej arganowy to marokańskie złoto, które można stosować do całego ciała. Jest niezastąpiony w walce z cellulitem, świetnie wpływa na skórę dojrzałą, a także rewelacyjnie odżywia włosy. To jednak nie koniec jego cennych właściwości. Sporo mówi się o stosowaniu oleju aranowego na paznokcie. I nie chodzi o samą pielęgnację, bo fakt, że olejowanie doskonale wpływa np. na skórki jest powszechnie znany nie od dziś. Przede wszystkim jednak olej arganowy jest w stanie wzmocnić płytkę i sprawić, że nasze paznokcie przestaną się łamać. Jak jeszcze na nie wpływa?

Olej arganowy wzmacnia paznokcie

Płynne złoto z Maroka, czyli olej arganowy, to jeden z najskuteczniejszych naturalnych kosmetyków w pielęgnacji dłoni i paznokci. Jest bogaty w witaminę E oraz kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-9. Dzięki temu:

wzmacnia płytkę paznokcia,

zmniejsza rozdwajanie,

poprawia elastyczność.

Dzięki temu regularne stosowanie oleju arganowego na paznokcie może poprawić kondycję płytki i sprawić, że stanie się ona mniej krucha. Kluczowe jest także to, że dzięki temu będzie ona się prezentować o niebo lepiej.

Olej arganowy intensywnie nawilża i nabłyszcza paznokcie

Olej arganowy ma działanie nawilżające, ale nie w dosłowny sposób. Nie nawadnia bowiem sam z siebie, raczej natłuszcza. Jest jednak emolientem, który sprawia, że woda w naskórku utrzymuje się znacznie dłużej. Ma to znaczenie także w pielęgnacji dłoni.

Właśnie dzięki temu olej arganowy nawilża suchą płytkę. Zapobiega również przesuszaniu paznokci po hybrydzie, żelu lub innych zabiegach. Dodatkowo wspiera regenerację mikrouszkodzeń, naprawiając płytkę i regenerując ją lepiej niż niejedna odżywka.

Olej arganowy tworzy na paznokciach warstwę ochronną

Wzmocnienie i nawilżenie płytki paznokci to oczywiście kluczowe właściwości oleju arganowego. Warto jednak tu wspomnieć również o ochronie. Olej arganowy potrafi bowiem stworzyć na naszych dłoniach delikatną warstwę ochronną, dzięki której stają się one odporne na mróz, przesuszenie czy działanie detergentów.

Szczególnie warto zatem stosować olej arganowy na dłonie i paznokcie w okresie zimowym oraz wczesną wiosną, gdy chcemy zadbać o ich piękny wygląd, a jednocześnie ochronić je przed zimnem i zmiennymi temperaturami. A dodatkowo świetnie przygotujemy je do sezonu wiosenno-letniego, gdy zrzucimy rękawiczki i będziemy chciały prezentować piękne, zadbane dłonie.

Jak stosować olej arganowy na paznokcie?

Olej arganowy możemy stosować na dwa sposoby:

bezpośrednio na skórę - wystarczy 1-2 krople na skórki i paznokcie, które dokładnie wcieramy w dłonie,

zobić "kąpiel" - dodać kilka kropel do odrobiny wody i zagotować, a następnie ostudzić i moczyć w takim roztworze dłonie przez 10-15 minut.

Aby zauważyć najlepsze efekty, należy taki zabieg powtarzać przynajmniej raz w tygodniu. Warto też pamiętać, aby nie przesadzić ze stosowaniem oleju, ponieważ wówczas możemy osiągnąć efekty odwrotne do zamierzonych. Nie dość, że skórki znów mogą stać się przesuszone, to jeszcze nasza płytka zrobi się zbyt tłusta, a to spowoduje, że manicure nie będzie się dobrze utrzymywał.

Czytaj także: