Wolf bob to fryzura wyrazista, która powstała z wyjątkowego połączenia dwóch kultowych cięć: boba i wolf cut. Lekkość, wyrazistość i wygoda to jej zdecydownie mocne strony. To przełamanie regularnej formy boba cieniowaniem i warstwami, które naszemu lookowi dodają pazura. W efekcie otrzymujemy naturalnie wyglądającą pełną objętość, która doskonale sprawdza się w codziennych sytuacjach. Ma nieco buntowniczy charakter i nie wymaga skomplikowanej stylizacji.

Czym jest fryzura wolf bob?

Wolf bob to nowoczesna hybryda dwóch bardzo wyrazistych trendów fryzjerskich: klasycznego boba i dynamicznego, warstwowego wolf cut. Fryzura ta zachowuje strukturę i wygodę boba, ale zyskuje nowy, odważny charakter dzięki cieniowanym, piórkowym warstwom oraz większej objętości, zwłaszcza u nasady głowy.

Wolf bob charakteryzuje się lekkością oraz pozornym nieładem,. Fryzura wydaje się żyć własnym życiem, jest swobodna i pełna zmysłowej objętości. Jej struktura pozwala w łatwy sposób uzyskać efek messy hair, który może podkreślić twój indywidualizm.

Charakterystyczną cechą wolf boba jest warstwowa konstrukcja. Główne pasma są mocno cieniowane, szczególnie na czubku głowy, co daje wrażenie lekkości, przestrzenności i objętości. Pozostała część włosów układa się w dłuższe, miękkie warstwy, które zwykle sięgają brody lub ramion. Warto dodać, że fryzura często występuje z gęstą, lekko rozwarstwioną grzywką typu curtain bangs lub grzywką inspirowaną latami 70., która nadaje całości retro-klimat.

Duża popularność wolf boba wynika z łatwości stylizacji. Pozwala on wyrazić własną osobowość i nie wymaga perfekcji, a wręcz przeciwnie – drobny nieład i naturalna objętość są największymi atutami tej fryzury.

Dla kogo fryzura wolf bob będzie najlepszym wyborem?

Wolf bob, dzięki uniwersalnej konstrukcji, sprawdza się u wielu osób niezależnie od typu urody czy rodzaju włosów. Jeśli chcesz połączyć wygodę krótkiej fryzury i modny, dynamiczny efekt, to może okazać się twój strzał w 10.

Wolf bob doskonale prezentuje się zarówno na prostych, jak i falowanych czy kręconych włosach. W przypadku włosów prostych fryzura ta nadaje im lekkości, objętości i życia, nawet gdy są naturalnie cienkie lub oklapnięte. Na włosach falowanych warstwowanie podkreśla naturalny skręt i nadaje przestrzenności. U osób z włosami kręconymi wolf bob wydobywa sprężystość loków i nadaje im wyrazisty kształt.

Fryzura ta doskonale modeluje buzię. Przy twarzy okrągłej warstwy wysmuklają policzki i wydłużają rysy, nadając twarzy harmonijnych proporcji. Dla osób z kwadratowym kształtem twarzy cieniowanie wokół żuchwy łagodzi ostre kąty i zmiękcza ogólny wyraz twarzy. W przypadku twarzy owalnej lub pociągłej wolf bob podkreśla kości policzkowe i nie przytłacza delikatnych rysów.

Jak stylizować i pielęgnować wolf boba na co dzień?

Wolf bob uchodzi za fryzurę typu low-maintenance, czyli niewymagającą codziennego modelowania. Odpowiednia pielęgnacja i kilka prostych trików pozwolą jednak podkreślić jej największe atuty.

Do stylizacji wolf boba najlepiej sprawdzają się spraye teksturyzujące, które unoszą włosy u nasady i rozdzielają poszczególne warstwy, co daje wrażenie lekkości i objętości. Warto sięgnąć także po pudry do włosów, ponieważ pomagają one uzyskać efekt messy hair i utrzymać puszystość fryzury przez cały dzień. Osoby o naturalnie falowanych lub kręconych włosach mogą korzystać z pianek modelujących lub kremów do fal, które podkreślą skręt i pozwolą zachować naturalny kształt fryzury. Najlepsze rezultaty osiąga się podczas suszenia włosów głową w dół, co dodatkowo podkreśla warstwową konstrukcję i naturalny bounce.

Dla posiadaczek cienkich włosów ważne jest stosowanie lekkich odżywek bez spłukiwania, które nie obciążą fryzury. Warto unikać ciężkich kosmetyków stylizujących, które mogą spłaszczyć efekt objętości. Włosy z tendencją do puszenia się wymagają natomiast preparatów wygładzających, zapobiegających elektryzowaniu i utrzymujących warstwową strukturę w ryzach.

