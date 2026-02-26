Jak każda redaktorka beauty mam już swoje sprawdzone sposoby w pielęgnacji włosów. Z reguły stosuję zatem kosmetyki, które znam i wiem, że moje pasma je lubią. Od czasu do czasu sprawdzam jednak nowości, którymi później mogę podzielić się z wami. Moim ostatnim odkryciem jest włoska odżywka do włosów Previa z olejem arganowym. Już po pierwszym użyciu zauważyłam efekty, a im dalej w las, tym bardziej byłam zadowolona z jej działania. Jak dokładnie ta odżywka wpłynęła na moje włosy?

Testuję włoską odżywkę do włosów Previa z olejem arganowym

O tym, że olej arganowy w pielęgnacji włosów jest niezastąpiony, wiemy nie od dziś. Jednak nie wszystkie produkty, które zawierają go w swoim składzie, są warte uwagi. Co jakiś czas sprawdzamy, jakie kosmetyki do włosów z olejem arganowym warto zastosować w codziennej pielęgnacji. Ja już wiem, że włoska odżywka Previa jest jednym z nich.

Odżywka tonizująca z olejem arganowym Previa, Fot. archiwum prywatne

Jest to kosmetyk, który zawiera trzy kluczowe składniki wpływające na stan naszych pasm:

olej arganowy - wygładza, zmiękcza i nabłyszcza włosy,

organiczny ekstrakt z karczocha - dzięki bogactwu w antyoksydanty chroni włosy przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych,

organiczny ekstrakt z łopianu - wzmacnia włosy, odświeża je i pielęgnuje.

A jak te niezwykłe składniki wpłynęły na moją fryzurę?

Moje włosy jeszcze nigdy nie układały się tak dobrze

Ten produkt testuję od kilku tygodni, ale już wiem, że zostanie ze mną na dłużej. Już po pierwszym myciu zauważyłam znaczącą zmianę w wyglądzie moich włosów. Zaczęły się bowiem samoistnie układać tak, jak tego chcę. Stały się leciutkie i sypkie do tego stopnia, że wystarczyło przeczesanie najzwyklejszą szczotką, aby dobrze się prezentowały.

Dodatkowo pasma stały się mięciutkie i przyjemne w dotyku. Odkąd stosuję tę odżywkę, jeszcze chętniej bawię się moimi pasmami, bo to sprawia mi ogromną satysfakcję. Muszę przyznać, że dawno nie miałam takiego funu z testowania jakiegokolwiek produktu.

Nabłyszczenie pasm od nasady aż po same końce

Kluczowe w stosowaniu odżywki jest oczywiście odżywienie i nabłyszczenie włosów. Dokładnie to gwarantuje nam produkt marki Previa. Gdy nałożyłam kosmetyk na całe pasma - od nasady aż po same końce - według zaleceń producenta, czyli na 3 minuty po umyciu pasm szamponem, nawet suszarka nie sprawiła, że kosmyki stały się przesuszone. Prezentowały się pięknie i cudnie się błyszczały.

Należy podkreślić, że jest to odżywka tonizująca, która nie tylko nawilża nasze pasma, ale też podbija ich kolor. Dzięki temu barwa włosów jest podbita i widać głębię technik koloryzacyjnych wykonanych na naszej fryzurze.

Testowanie odżywki Previa - efekt przed i po, Fot. archiwum prywatne

Istnieje jednak znaczący minus tej odżywki, który może utrudniać przede wszystkim pielęgnację włosów kręconych - rozczesywanie. Choć producent zapewnia, że powinno być ono łatwiejsze po zastosowaniu tego kosmetyku, ja miałam trudność, choć moje włosy nie należą do kategorii naturalnych loków - raczej żyjących swoim życiem fal. Mimo tego muszę przyznać, że inne produkty radzą sobie lepiej z ułatwianiem rozczesywania.

Olej arganowy w pielęgnacji włosów

Na koniec kilka słów o głównym składniku tej odżywki - oleju arganowym. Jest to naturalny produkt, który warto włączyć do swojej rutyny pielęgnacyjnej - szczególnie wtedy, gdy mówimy o włosach. Ma bowiem nie tylko działanie pielęgnujące, nabłyszczając włosy, ale też chroniące pasma przed czynnikami zewnętrznymi. Działa bowiem jak emolient, tworząc na powierzchni włosa chroniący film.

Szczególne olej arganowy polecany jest do włosów przesuszonych, które straciły naturalny blask. Świetnie sprawdza się także w przypadku pasm uszkodzonych i takich, które utraciły swoją elastyczność. I właśnie osobom o takich kosmykach szczególnie polecam odżywkę marki Previa.

