Angled bob to nowoczesna wersja klasycznego boba, która zyskała ogromną popularność wśród kobiet ceniących styl i wygodę. Nic dziwnego, bo charakterystyczne cięcie z dłuższymi włosami z przodu i krótszymi z tyłu nie tylko świetnie wygląda, ale i doskonale modeluje rysy twarzy oraz optycznie odmładza. Fryzura bob w tym wydaniu polecana jest kobietom w każdym wieku, ale szczególnie lubią ją dojrzałe panie. Poznaj ją bliżej, a być może sama się skusisz.

Czym charakteryzuje się fryzura angled bob?

Niedawno omawiałyśmy takie cięcia jak micro bob czy japoński bob, ale tym razem pod lupę bierzemy coś bardziej ponadczasowego. Fryzura angled bob to nowoczesny bob, w którym długość włosów jest precyzyjnie zróżnicowana: pasma z przodu są wyraźnie dłuższe niż z tyłu, co nadaje fryzurze nowoczesności i pozwala uzyskać efekt optycznego wysmuklenia twarzy. Angled bob najczęściej sięga odrobinę poniżej linii brody i uchodzi za jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań wśród krótkich fryzur damskich.

A czym różni się ten bob od klasycznej fryzury tego typu? Kluczowa różnica polega na linii cięcia. W klasycznym bobie włosy są równe lub delikatnie zaokrąglone na końcach, natomiast w wersji angled bob fryzjer celowo pozostawia dłuższe pasma z przodu i skraca włosy z tyłu. Różnica dotyczy również efektu wizualnego, ponieważ angled bob wizualnie wydłuża szyję i wysmukla twarz.

Angled bob występuje w kilku wariantach, dzięki czemu każda kobieta znajdzie wersję dopasowaną do swojego stylu życia i typu urody. Wśród różnych opcji do wyboru najbardziej popularne są:

angled lob (long bob) – dłuższy wariant cięcia, w którym włosy sięgają ramion lub nawet nieco poniżej,

– dłuższy wariant cięcia, w którym włosy sięgają ramion lub nawet nieco poniżej, fale i lekkie loki – nadają fryzurze lekkości i objętości, świetnie sprawdzają się zwłaszcza na włosach średniej grubości,

– nadają fryzurze lekkości i objętości, świetnie sprawdzają się zwłaszcza na włosach średniej grubości, bob z grzywką – w zależności od typu urody, grzywka może być prosta, asymetryczna lub delikatnie wycieniowana.

Komu pasuje fryzura angled bob?

Angled bob to fryzura wyjątkowo wszechstronna. Dzięki specyficznemu kształtowi cięcia świetnie sprawdzi się w przypadku wielu kształtów twarzy i różnych typów włosów. Często wybierają go kobiety dojrzałe, a jednym z najważniejszych powodów jest jego efekt odmładzający. Fryzura optycznie wygładza rysy, podkreśla linię żuchwy oraz wysmukla twarz, co doceniają szczególnie kobiety po 40. roku życia.

Cięcie angled bob jest też polecane osobom o okrągłym lub kwadratowym kształcie twarzy. Dłuższe pasma z przodu subtelnie maskują szerokie policzki i łagodzą ostre kontury oraz wydłużają buzię, dzięki czemu uzyskujemy optyczny efekt wyszczuplenia.

Angled bob sprawdzi się także u tych pań, które nie mają czasu lub ochoty na codzienną stylizację. Taka fryzura układa się dosłownie sama i wystarczy tylko wysuszyć pasma głową w dół oraz wygładzić je szczotką. Na koniec całość warto spryskać lakierem i gotowe. Taki angled bob doskonale prezentuje się zarówno na włosach prostych, jak i falowanych, a dzięki swojej formie sprawia, że nawet cienkie i delikatne pasma zyskują objętość.

