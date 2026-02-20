Trendy fryzjerskie zmieniają się dynamicznie i co sezon królują zupełnie inne cięcia czy kolory. Ta fryzura jest jednak absolutnie wyjątkowa, bo przywędrowała do nas aż z Japonii i ma tam długą historię oraz bardzo ważne znaczenie. Teraz, głównie dzięki TikTokowi, kocha ją już cały świat i kobiety z różnych zakątków proszą swoich stylistów właśnie o takie cięcie. Poznaj hime cut bliżej i zobacz, komu pasuje najbardziej, a być może też zapragniesz takiego cięcia na wiosnę 2026.

Krótka historia fryzury japońskiej księżniczki

Hime cut, czyli „cięcie księżniczki”, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tradycyjnej japońskiej urody. Fryzura ta ma bardzo długą i ciekawą historię, ponieważ wywodzi się z czasów arystokracji, gdzie pełniła funkcję nie tylko estetyczną, ale i społeczną.

W okresie Heian, czyli między 794 a 1185 n.e. arystokratki nosiły takie długie, proste włosy jako symbol swojego statusu społecznego, młodości i niewinności. Charakterystyczne dwa krótsze pasma po bokach twarzy podkreślały rysy i dodawały uroku młodym damom dworu. Obecnie przeżywa swój renesans dzięki mediom społecznościowym. Na TikToku ciągle pojawiają się nowe wariacje tego klasycznego stylu, który pokochał już cały świat.

Czym wyróżnia się hime cut?

Klasyczny hime cut składa się z kilku rozpoznawalnych elementów, a są to:

grzywka jest krótka i ścięta na prosto, co nadaje twarzy młodzieńczy wygląd,

pasma przy twarzy po są tępo ścięte, zwykle do linii policzków lub żuchwy,

reszta włosów pozostaje prosta i wyraźnie dłuższa od bocznych partii, często sięga nawet do pasa.

Takie cięcie zapewnia więc bardzo ciekawy kontrast pomiędzy krótkimi pasmami z przodu i długim tyłem, co pozwala na szerokie możliwości stylizacyjne. To jedna z tych fryzur, które układają się same i nie trzeba z nimi zbyt wiele robić każdego ranka. Wszystko jednak pod warunkiem, że cięcie jest dobrze zrobione, dlatego tak ważne jest dopasowanie konkretnego wariantu hime cuta do kształtu twarzy.

Komu sprawdzi się hime cut?

Hime cut jest fryzurą bardzo wszechstronną, ale kluczowe znaczenie ma tu dopasowanie konkretnej długości do kształtu twarzy. Dla buzi okrągłej zaleca się, by boczne pasma sięgały poniżej kości policzkowych, a w przypadku twarzy kwadratowej korzystniejsze będzie delikatne warstwowanie bocznych pasm, aby złagodzić linię żuchwy.

Hime cut najlepiej prezentuje się na włosach prostych, więc osoby o włosach falowanych lub kręconych powinny wziąć pod uwagę konieczność regularnego prostowania. Kluczowe jest tu również utrzymanie gładkości i blasku włosów, dlatego przy tej fryzurze niezwykle ważna jest odpowiednia pielęgnacja włosów. Na co dzień wystarczy wyprostować włosy i użyć delikatnego nabłyszczacza, ale od czasu do czasu włosom przyda się głęboko nawilżająca maska lub odżywka.

Czytaj także: