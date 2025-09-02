Najmodniejsze sneakersy na sezon jesień-zima 2025/2026 to 3 modele w uniwersalnych odcieniach. Jest jednak też inna barwa, która nie zamierza ustępować z tronu. Okazuje się bowiem, że sneakersy w tym kolorze to must-have jesieni 2025. Są trudniejsze w stylizowaniu, ale jednocześnie sprawiają, że każdy może wyróżnić się z tłumu. W tym sezonie nosimy je zarówno do trenczy, jak i do krótkich kurtek. Tylko zobacz, o jakie buty chodzi.

Sneakersy w tym kolorze to must-have jesieni 2025

Choć modne kolory sezonu jesień-zima 2025/2026 to neutralne, ziemiste odcienie, mocne kolory także będą przewijać się w tym okresie. Dopiero, co pisałam, że kolor ribbon blue zdominował wybiegi i trendy sezonu jesień-zima 2025/2026. Teraz okazuje się, że wtórować mu będzie kolor... czerwony.

Czerwień niejedno ma imię. To odcień kojarzący się z miłością, ale też kobiecością. Właśnie dlatego największe fashionistki w tym sezonie będą na niego stawiać, wybierając sneakersy do swojej stylizacji. Jeżeli nie chcesz zatem stawiać na nudne beżowe lub czekoladowe modele, te w odcieniu czerwonym są w sam raz dla ciebie.

Czerwone sneakersy na jesień 2025 - wybrałam 3 modele

W asortymentach popularnych marek i konceptów możemy znaleźć różne modele czerwonych sneakersów. Wybrałam 3, które najbardziej mi się spodobały. Starałam się dobrać je tak, aby były oryginalne i jednocześnie różnorodne.

1. Czerwone sneakersy w stylu vintage - Balagan Studio

To jedne z najpiękniejszych sneakersów, jakie znalazłam w ostatnim czasie. To bowiem model Ritza w stylu vintage. Ich cholewka została wykonana z naturalnego weluru. Z kolei mocna czerwień przełamana została kremowymi wstawkami, które są niezwykle dziewczęce i dodają im delikatności oraz elegancji. Za taki model na stronie Balagan Studio trzeba zapłacić 649 zł.

Czerwone sneakersy w stylu vintage - Balagan Studio, Fot. materiały promocyjne, balaganstudio.com

2. Czerwone sneakersy - Adidas Gazelle IT

Równie interesujący jest model Gazelle od Adidasa. To sneakersy, które zawojowały rynek już rok temu, ale teraz będą przeżywać renesans dzięki swojej czerwonej wersji. Zadebiutowały jako model treningowy, a ich język przypomina nieco ten, który możemy znaleźć w piłkarskich korkach, ale jednocześnie nadaje im oryginalności. Dziś na dobre wpisały się w trendy w stylu retro. Ta para kosztuje 529 zł.

Czerwone sneakersy - Adidas Gazelle IT, Fot. materiały promocyjne, adidas.pl

3. Czerwone sneakersy - Reebok Campio XT

Klasyczne Reeboki zawsze są w modzie. Z reguły stawiamy na te w białym kolorze, ale teraz przyjdzie czas na czerwień. Ten model jest niezwykle elegancki, ponieważ posiada skórzane wstawki. To też bardzo wygodna para butów nie tylko do uprawiania sportu, ale przede wszystkim do chodzenia na co dzień. Warto zatem mieć ją w swojej garderobie. Kosztuje 229,99 zł.

Czerwone sneakersy - Reebok Campio XT, Fot. materiały promocyjne, sklep.sizeer.com

Z czym nosić czerwone sneakersy? Inspiracje

Czerwone sneakersy nie są tak łatwe w dopasowaniu jak ich beżowe odpowiedniki. Można jednak wyglądać w nich szałowo, szczególnie jesienią, jeśli dopasujemy je do konkretnych elementów garderoby - np. jeansów wide leg, prostych sukienek czy klasycznych trenczy. Świetnie komponują się z odcieniem granatowym czy beżowym, a także klasycznym denimem.

Wybrałam 5 inspiracji na stylizacje, w których czerwone sneakersy grają pierwsze skrzypce. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?