Jesień i zima 2025 to nie tylko mocne printy i przykuwające wzrok dodatki. W modzie pojawia się także coś subtelniejszego, ale równie efektownego. To dzianinowe ażurowe ubrania. Ich lekkość i misterny wzór sprawiają, że są świetną alternatywą dla gładkich, jednolitych swetrów.

Ażurowe bluzki i swetry potrafią dodać stylizacji romantycznego charakteru, a przy tym pozwalają na ciekawą grę warstw – można je nosić zarówno solo, jak i nałożone na top czy sukienkę. To trend, który łączy kobiecość z wygodą i daje ogromne możliwości, niezależnie od okazji. Oto przedstawiciel tego stylu, który wyróżnia się na tle konkurencji.

Dzianinowa bluzka – Mango

Bluzka z Mango idealnie wpisuje się w ażurowy nurt. To model w odcieniu ciepłej bieli z wyraźnymi inklinacjami do stylu boho. Wykonany z misternie tkanych ażurowych wzorów. Regularne pasy i geometryczne układy przeplatają się tu z drobnymi detalami, tworząc efekt lekkości i przestrzenności.

Rękawy są długie i luźne przy nadgarstkach, zakończone ściągaczem, co nadaje całości delikatnej formy. Dekolt okrągły i wykończony subtelnym obrzeżem dobrze komponuje się z klasycznym fasonem, a dół bluzki ozdobiony jest falującym wykończeniem, które dodatkowo podkreśla jej kobiecy charakter.

Całość prezentuje się elegancko, ale w swobodnym wydaniu – dzięki ażurowym prześwitom bluzka nabiera lekkości i świetnie współgra zarówno z dziennymi, jak i wieczorowymi stylizacjami. Cena: 209,99 zł.

Połącz tę bluzkę ze skórzanymi spodniami, żeby całość nabrała mocnego charakteru, Fot. materiały prasowe

Do czego ją nosić?

Ażurowa bluzka jest przykładem tego, jak jeden element garderoby może pełnić wiele funkcji. Może być subtelną bazą dla minimalistycznych stylizacji, ale też centralnym punktem looku, jeśli zestawisz ją z wyrazistymi dodatkami – dużymi bransoletkami, torebką w mocnym kolorze czy botkami na platformie. To jedno z ubrań, które nie tylko wpisze się w sezonowy trend, ale też zostanie w szafie na dłużej.

W codziennym wydaniu sprawdzi się z prostymi dżinsami typu straight leg i skórzanym paskiem ze złotą klamrą – taki zestaw jest bezpretensjonalny i stylowy. Można ją włożyć także do spódnicy midi w neutralnym kolorze, np. beżową czy oliwkową, i dodać wysokie beżowe botki na obcasie – uzyskasz wtedy bardziej kobiecy, jesienny look.

Świetnym rozwiązaniem jest też zastosowanie kontrastu. Bluzka w połączeniu ze spodniami skórzanymi lub imitującymi skórę nabiera zupełnie innego charakteru, łącząc romantyzm z nowoczesnością.

W wersji eleganckiej można ją zestawić z garniturowymi spodniami w kant i mokasynami albo klasycznymi czółenkami, co sprawdzi się np. w pracy.

