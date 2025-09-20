Golf, ten przez niektórych nielubiany model swetra, ma właśnie swoje 5 minut. Widać to zarówno na wybiegach i jak i ulicach. Influencerki noszą golf do wszystkiego. Sweter ze stójką świetnie wygląda w połączeniu z jeansami (doskonały będzie każdy fason) oraz z ołówkowymi i rozkloszowanymi spódnicami. Do pracy nosić go możesz w zestawie z cygaretkami.

Reklama

Ważne. Zamiast kupić w sezonie kilka golfów, postaw na jeden wykonany z kaszmiru. Taki model posłuży ci wiele lat. Przygotowałam dla ciebie 3 modele golfów, które ogrzeją cię w chłodne dni.

Kaszmirowy golf od Massimo Dutti

Melanżowy golf to świetna opcja jeśli chcesz kupić droższy sweter, ale nie możesz zdecydować się na jeden kolor. Sweter od Massimo Dutti zachwyca mieszanką koloru czekoladowego z beżowym. Jak go wystylizować, aby wyglądać stylowo? Moja propozycja to połączenie go z brązowym dołem. Jesienią 2025 stylizacje utrzymane w jednej gamie kolorystyczne są bardzo trendy. Golf Massimo Dutti wykonany jest w stu procentach z kaszmiru i kosztuje 1990 zł. To inwestycja na lata.

Kaszmirowy golf - Fot. massimodutti.com

Bakłażanowy golf marki COS

Kto się oprze golfowi w najmodniejszym, bakłażanowym kolorze? Obstawiam, że marzą o nim wszystkie influencerki. Sweter w tym hitowym odcieniu znajdziesz w sklepie COS. Co wyróżnia ten konkretny model poza kolorem? Jego wykonanie — ściągacze u dołu, przy rękawach i pod szyją nadają mu odrobinę sportowego charakteru. Gold marki COS będzie wyglądał pięknie, gdy zestawisz go z jeansami w klasycznym niebieskim kolorze. Nie wahaj się także łączyć go z bielą, bordo i różem. Sweter wykonany został z kaszmiru. Jego cena to 1250 zł.

Bakłażanowy golf - Fot. cos.com

Szary golf od marki Arket

Ten szary golf marki Arket to klasa sama w sobie. Kupno takiego "modowego klasyka" to świetna inwestycja — będziesz go nosić niemal non stop przez kilka sezonów. Taki model możesz stylizować na sportowo z legginsami i sneakersami lub na elegancko z szerokimi, garniturowymi spodniami i szpilkami. Którą opcję wybierzesz? Golf marki Arket ma w składzie trzydzieści jeden procent alpaki i tyle samo wełny. Jego cena to 420 zł.

Szary golf - Fot. hm.com

Przeczytaj także: