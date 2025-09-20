Golf dobrze wygląda i świetnie grzeje. Wybrałam 3 modele, które otulą cię niczym kołderka
Na jesienne chłody poleca się golf, czyli najmodniejszy fason swetra w sezonie jesień-zima 2025/2026. Beżowe szare, melanżowe i w mocnych kolorach — wszystkiego są na topie. Wybrałam 3 modele, które nie tylko zachwycają wyglądem, ale też grzeją niczym kołderka
Golf, ten przez niektórych nielubiany model swetra, ma właśnie swoje 5 minut. Widać to zarówno na wybiegach i jak i ulicach. Influencerki noszą golf do wszystkiego. Sweter ze stójką świetnie wygląda w połączeniu z jeansami (doskonały będzie każdy fason) oraz z ołówkowymi i rozkloszowanymi spódnicami. Do pracy nosić go możesz w zestawie z cygaretkami.
Ważne. Zamiast kupić w sezonie kilka golfów, postaw na jeden wykonany z kaszmiru. Taki model posłuży ci wiele lat. Przygotowałam dla ciebie 3 modele golfów, które ogrzeją cię w chłodne dni.
Kaszmirowy golf od Massimo Dutti
Melanżowy golf to świetna opcja jeśli chcesz kupić droższy sweter, ale nie możesz zdecydować się na jeden kolor. Sweter od Massimo Dutti zachwyca mieszanką koloru czekoladowego z beżowym. Jak go wystylizować, aby wyglądać stylowo? Moja propozycja to połączenie go z brązowym dołem. Jesienią 2025 stylizacje utrzymane w jednej gamie kolorystyczne są bardzo trendy. Golf Massimo Dutti wykonany jest w stu procentach z kaszmiru i kosztuje 1990 zł. To inwestycja na lata.
Bakłażanowy golf marki COS
Kto się oprze golfowi w najmodniejszym, bakłażanowym kolorze? Obstawiam, że marzą o nim wszystkie influencerki. Sweter w tym hitowym odcieniu znajdziesz w sklepie COS. Co wyróżnia ten konkretny model poza kolorem? Jego wykonanie — ściągacze u dołu, przy rękawach i pod szyją nadają mu odrobinę sportowego charakteru. Gold marki COS będzie wyglądał pięknie, gdy zestawisz go z jeansami w klasycznym niebieskim kolorze. Nie wahaj się także łączyć go z bielą, bordo i różem. Sweter wykonany został z kaszmiru. Jego cena to 1250 zł.
Szary golf od marki Arket
Ten szary golf marki Arket to klasa sama w sobie. Kupno takiego "modowego klasyka" to świetna inwestycja — będziesz go nosić niemal non stop przez kilka sezonów. Taki model możesz stylizować na sportowo z legginsami i sneakersami lub na elegancko z szerokimi, garniturowymi spodniami i szpilkami. Którą opcję wybierzesz? Golf marki Arket ma w składzie trzydzieści jeden procent alpaki i tyle samo wełny. Jego cena to 420 zł.
