Ta zupa z pieczonej dyni to mój hit na jesień. Co roku zajadam się tym rozgrzewającym daniem
Zupa-krem z pieczonej dyni to klasyk jesiennej kuchni - rozgrzewa, syci i zachwyca smakiem. Jej aksamitna konsystencja sprawia, że trudno poprzestać na jednej miseczce. To proste danie, które smakuje jak z najlepszej restauracji, a przygotujesz je bez większego wysiłku.
Zupę dyniową zawsze robię z dyni Hokkaido, bo jest niewielka, łatwo się ją kroi i nie trzeba jej obierać. Dla osoby, która w kuchni jest raczej wygodnickim leniuszkiem, to idealna opcja. To jeden z tych przepisów, które wracają do mnie co roku. Wraz z początkiem września włączam tryb "jesieniary" i przygotowuję tę pyszną, rozgrzewająca zupę, domowe pumpkin spice latte oraz rozgrzewające herbaty.
Szybki przepis na zupę-krem z pieczonej dyni
Sekret tej zupy tkwi w pieczeniu warzyw, które wydobywa z nich naturalną słodycz, a jednocześnie dodaje charakterystycznej "goryczki" z piekarnika. Skropione oliwą i oprószone solą oraz pieprzem, w piekarniku nabierają złocistych brzegów i niepowtarzalnego aromatu. To właśnie ta baza decyduje o tym, że ten przepis wraca do mojego domu co roku.
Składniki:
- mała dynia Hokkaido,
- 2 marchewki,
- 2 duże czerwone papryki,
- 4 ząbki czosnku,
- litr bulionu warzywnego,
- oliwa z oliwek,
- sól i pieprz,
- szczypta gałki muszkatołowej,
- szczypta cynamonu,
- opcjonalnie pestki dyni, grzanki i świeże zioła do podania.
Sposób przygotowania:
- Rozgrzej piekarnik do 200 stopni, grzanie góra-dół.
- Pokrój dynię (nie obieraj), marchew i paprykę na spore kawałki. Ułóż na blasze razem z ząbkami czosnku (obierz je, ale nie rozgniataj ani nie siekaj).
- Skrop oliwą, posól i oprósz pieprzem, a następnie piecz przez ok. 30-35 minut, aż warzywa będą miękkie i lekko zrumienione. Na ostatnie 3-5 minut możesz włączyć termoobieg.
- W rondelku zagotuj bulion.
- Przełóż upieczone warzywa do garnka z bulionem. Odstaw na kilkanaście minut do przestudzenia.
- Na koniec dodaj przyprawy i zmiksuj całość na gładki krem.
Jak podawać krem z pieczonej dyni?
Ta zupa najlepiej smakuje podana w głębokiej miseczce, udekorowana prażonymi pestkami dyni i listkami świeżych ziół, np. tymianku lub pietruszki. Możesz dodać także odrobinę oliwy z oliwek albo łyżkę jogurtu naturalnego, jeśli lubisz bardziej aksamitny smak. Do tego kromka chrupiącego chleba na zakwasie i masz idealny jesienny obiad.
Zupa z pieczonej dyni rozgrzewa, jest jednocześnie słodka i wyrazista. Jeśli lubisz ostre smaki, możesz dodać szczyptę pieprzy cayenne albo płatków chilli.
