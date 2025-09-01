Zupę dyniową zawsze robię z dyni Hokkaido, bo jest niewielka, łatwo się ją kroi i nie trzeba jej obierać. Dla osoby, która w kuchni jest raczej wygodnickim leniuszkiem, to idealna opcja. To jeden z tych przepisów, które wracają do mnie co roku. Wraz z początkiem września włączam tryb "jesieniary" i przygotowuję tę pyszną, rozgrzewająca zupę, domowe pumpkin spice latte oraz rozgrzewające herbaty.

Szybki przepis na zupę-krem z pieczonej dyni

Sekret tej zupy tkwi w pieczeniu warzyw, które wydobywa z nich naturalną słodycz, a jednocześnie dodaje charakterystycznej "goryczki" z piekarnika. Skropione oliwą i oprószone solą oraz pieprzem, w piekarniku nabierają złocistych brzegów i niepowtarzalnego aromatu. To właśnie ta baza decyduje o tym, że ten przepis wraca do mojego domu co roku.

Składniki:

mała dynia Hokkaido,

2 marchewki,

2 duże czerwone papryki,

4 ząbki czosnku,

litr bulionu warzywnego,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz,

szczypta gałki muszkatołowej,

szczypta cynamonu,

opcjonalnie pestki dyni, grzanki i świeże zioła do podania.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni, grzanie góra-dół. Pokrój dynię (nie obieraj), marchew i paprykę na spore kawałki. Ułóż na blasze razem z ząbkami czosnku (obierz je, ale nie rozgniataj ani nie siekaj). Skrop oliwą, posól i oprósz pieprzem, a następnie piecz przez ok. 30-35 minut, aż warzywa będą miękkie i lekko zrumienione. Na ostatnie 3-5 minut możesz włączyć termoobieg. W rondelku zagotuj bulion. Przełóż upieczone warzywa do garnka z bulionem. Odstaw na kilkanaście minut do przestudzenia. Na koniec dodaj przyprawy i zmiksuj całość na gładki krem.

Zupa z pieczonej dyni to co roku mój jesienny hit, fot. Adobe Stock, mizina

Jak podawać krem z pieczonej dyni?

Ta zupa najlepiej smakuje podana w głębokiej miseczce, udekorowana prażonymi pestkami dyni i listkami świeżych ziół, np. tymianku lub pietruszki. Możesz dodać także odrobinę oliwy z oliwek albo łyżkę jogurtu naturalnego, jeśli lubisz bardziej aksamitny smak. Do tego kromka chrupiącego chleba na zakwasie i masz idealny jesienny obiad.

Zupa z pieczonej dyni rozgrzewa, jest jednocześnie słodka i wyrazista. Jeśli lubisz ostre smaki, możesz dodać szczyptę pieprzy cayenne albo płatków chilli.

