Ta zupa jest kremowa i bardzo smaczna. Zrobisz ją na bazie buraka i batata
Ta zupa to dowód, że zdrowe jedzenie może być jednocześnie wyraziste i sycące. Pieczone buraki i bataty nadają jej głębi smaku, a imbir i przyprawy rozgrzewają od pierwszej łyżki. Łatwa w przygotowaniu i doskonała do przechowywania – idealny przepis na chłodne dni.
Ta zupa to prawdziwa uczta dla zmysłów – sycąca, rozgrzewająca, pożywna i niezwykle smaczna. Ma piękny kolor, a połączenie pieczonych warzyw z aromatycznymi przyprawami tworzy niezapomniany smak. Ta zupa-krem jest łatwa do przygotowania i wprost idealnie nadaje się na chłodniejsze dni.
Przepis na zupę krem z buraków i batata
Składniki warzywne (do upieczenia):
- 3 średnie buraki (około 400-500 g), obrane i pokrojone w 2,5 cm kostkę,
- 1 duży batat (około 450-500 g), obrany i pokrojony w 2,5 cm kostkę,
- 1,5 łyżki oliwy,
- szczypta soli,
- szczypta czarnego pieprzu.
Składniki do przesmażenia/gotowania:
- 1 łyżka oliwy,
- 1 średnia żółta lub czerwona cebula, pokrojona w kostkę,
- 4 ząbki czosnku, posiekane,
- 1 papryczka jalapeño, bez pestek i posiekana (dla tych, którzy lubią ostre smaki),
- 2 łyżki świeżego imbiru, startego lub posiekanego (około 4 cm kawałek),
- opcjonalnie: ½-1 szklanka posiekanych łodyg botwinki,
- 1 marchewka, pokrojona w kostkę (około 1 szklanka),
- 2 szklanki bulionu warzywnego o niskiej zawartości sodu,
- 4 szklanki bulionu warzywnego lub wody.
Kompozycja przypraw:
- 1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego,
- 1 łyżeczka mielonej kolendry,
- 1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku,
- 1/4 łyżeczki pieprzu cayenne (doda ostrości),
- sól i świeżo zmielony czarny pieprz do smaku,
Dla kremowego wykończenia zupy:
- 100 ml pełnotłustego mleka kokosowego (alternatywnie: niesłodzona),
3-4 łyżki octu winnego czerwonego,
sok z 1 limonki (lub cytryny).
Sposób przygotowania:
- Rozgrzej piekarnik do 190 stopni. Umyte, obrane i pokrojone buraki oraz bataty rozłóż na dużej blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Skrop oliwą, posyp solą i pieprzem. Piecz przez 25-30 minut, aż będą lekko zrumienione i miękkie po nakłuciu widelcem. Odstaw na bok.
- W dużym garnku rozgrzej oliwę. Dodaj pokrojoną cebulę, czosnek, jalapeño, imbir i opcjonalne łodygi botwinki. Smaż przez około 5 minut, aż cebula stanie się przezroczysta.
- Dodaj marchewkę i smaż przez kolejne 3 minuty. Wsyp przyprawy. Podsmażaj 30 sekund, ciągle mieszając, aby uwolnić aromat.
- Przełóż upieczone buraki i bataty do garnka. Wlej bulion. Zagotuj, następnie zmniejsz ogień i gotuj pod uchyloną pokrywką przez 10 minut.
- Dodaj mleko kokosowe. Gotuj przez kolejne 10 minut.
- Zdejmij z ognia i studź zupę przez około 10 minut. Następnie zmiksuj ją blenderem na gładki krem.
- Wymieszaj zupę z octem winnym i sokiem z limonki. Dopraw do smaku.
Podawaj na gorąco. Możesz ozdobić każdą porcję kleksem jogurtu naturalnego. Posyp świeżą posiekaną natką pietruszki lub kolendrą. Możesz również dodać grzanki lub mieszankę nasion.
Dlaczego warto gotować tę zupę
Przepis jest elastyczny. Jeśli nie masz wszystkich składników, możesz je pominąć lub zastąpić – najważniejsze i tak są buraki i batat. Na przykład, zamiast cebuli możesz użyć szczypiorku lub pora. Zamiast łodyg botwinki, użyj boćwiny szwajcarskiej lub jarmużu.
Buraki, bataty i marchew to bogactwo błonnika, a imbir znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, co sprawia, że zupa jest zdrowa dla jelit.
Zupa świetnie nadaje się do przechowywania w lodówce przez 4 dni lub w zamrażarce do 2 miesięcy. Po odgrzaniu smakuje równie dobrze, a nawet lepiej.
Niektórym smakoszom zupa może wydawać się zbyt słodka. Można to zmienić, dodając więcej bulionu, soku z limonki, octu winnego lub pieprzu.
