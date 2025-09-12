Ta zupa to prawdziwa uczta dla zmysłów – sycąca, rozgrzewająca, pożywna i niezwykle smaczna. Ma piękny kolor, a połączenie pieczonych warzyw z aromatycznymi przyprawami tworzy niezapomniany smak. Ta zupa-krem jest łatwa do przygotowania i wprost idealnie nadaje się na chłodniejsze dni.

Przepis na zupę krem z buraków i batata

Składniki warzywne (do upieczenia):

3 średnie buraki (około 400-500 g), obrane i pokrojone w 2,5 cm kostkę,

1 duży batat (około 450-500 g), obrany i pokrojony w 2,5 cm kostkę,

1,5 łyżki oliwy,

szczypta soli,

szczypta czarnego pieprzu.

Składniki do przesmażenia/gotowania:

1 łyżka oliwy,

1 średnia żółta lub czerwona cebula, pokrojona w kostkę,

4 ząbki czosnku, posiekane,

1 papryczka jalapeño, bez pestek i posiekana (dla tych, którzy lubią ostre smaki),

2 łyżki świeżego imbiru, startego lub posiekanego (około 4 cm kawałek),

opcjonalnie: ½-1 szklanka posiekanych łodyg botwinki,

1 marchewka, pokrojona w kostkę (około 1 szklanka),

2 szklanki bulionu warzywnego o niskiej zawartości sodu,

4 szklanki bulionu warzywnego lub wody.

Kompozycja przypraw:

1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego,

1 łyżeczka mielonej kolendry,

1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku,

1/4 łyżeczki pieprzu cayenne (doda ostrości),

sól i świeżo zmielony czarny pieprz do smaku,

Dla kremowego wykończenia zupy:

100 ml pełnotłustego mleka kokosowego (alternatywnie: niesłodzona),

3-4 łyżki octu winnego czerwonego,

sok z 1 limonki (lub cytryny).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 190 stopni. Umyte, obrane i pokrojone buraki oraz bataty rozłóż na dużej blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Skrop oliwą, posyp solą i pieprzem. Piecz przez 25-30 minut, aż będą lekko zrumienione i miękkie po nakłuciu widelcem. Odstaw na bok. W dużym garnku rozgrzej oliwę. Dodaj pokrojoną cebulę, czosnek, jalapeño, imbir i opcjonalne łodygi botwinki. Smaż przez około 5 minut, aż cebula stanie się przezroczysta. Dodaj marchewkę i smaż przez kolejne 3 minuty. Wsyp przyprawy. Podsmażaj 30 sekund, ciągle mieszając, aby uwolnić aromat. Przełóż upieczone buraki i bataty do garnka. Wlej bulion. Zagotuj, następnie zmniejsz ogień i gotuj pod uchyloną pokrywką przez 10 minut. Dodaj mleko kokosowe. Gotuj przez kolejne 10 minut. Zdejmij z ognia i studź zupę przez około 10 minut. Następnie zmiksuj ją blenderem na gładki krem. Wymieszaj zupę z octem winnym i sokiem z limonki. Dopraw do smaku.

Podawaj na gorąco. Możesz ozdobić każdą porcję kleksem jogurtu naturalnego. Posyp świeżą posiekaną natką pietruszki lub kolendrą. Możesz również dodać grzanki lub mieszankę nasion.

Podawaj zupę z kleksem jogurtu, aby wyglądała jeszcze apetyczniej, fot. Adobe Stock, 9dreamstudio

Dlaczego warto gotować tę zupę

Przepis jest elastyczny. Jeśli nie masz wszystkich składników, możesz je pominąć lub zastąpić – najważniejsze i tak są buraki i batat. Na przykład, zamiast cebuli możesz użyć szczypiorku lub pora. Zamiast łodyg botwinki, użyj boćwiny szwajcarskiej lub jarmużu.

Buraki, bataty i marchew to bogactwo błonnika, a imbir znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych, co sprawia, że zupa jest zdrowa dla jelit.

Zupa świetnie nadaje się do przechowywania w lodówce przez 4 dni lub w zamrażarce do 2 miesięcy. Po odgrzaniu smakuje równie dobrze, a nawet lepiej.

Niektórym smakoszom zupa może wydawać się zbyt słodka. Można to zmienić, dodając więcej bulionu, soku z limonki, octu winnego lub pieprzu.

