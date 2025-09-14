Ten przepis oferuje dwie wersje chińskiej zupy dyniowej — z mieloną wieprzowiną albo z krewetkami. Zupa jest kremowa, rozgrzewająca, idealna zarówno na chłodniejsze wieczory, jak i na dni, kiedy potrzebujesz czegoś odżywczego i sycącego. Przepis okraszamy garścią praktycznych porad, które otworzą przed tobą kolejne możliwości urozmaicania charakteru zupy z dyni, ale też pozwolą zadbać, aby zawsze dobrze smakowała.

Przepis na chińską zupę dyniową

Składniki na 3-4 porcje:

1 kg dyni (obranej ze skórki i bez pestek),

500 g selera naciowego,

1 duża cebula,

250 ml bulionu drobiowego lub warzywnego,

100 g mielonej wieprzowiny – zamiast niej można użyć 100 g krewetek,

2 łyżki oleju roślinnego lub oliwy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Dynię pokrój na spore kostki (2-3 cm), opłucz pod bieżącą wodą. Seler naciowy także opłucz, osusz i pokrój dość drobno. Cebulę obierz i drobno posiekaj. Rozgrzej olej w dużym garnku, wrzuć cebulę i podsmaż, aż się zeszkli. Dołóż seler i dynię, zalej bulionem, dopraw solą i pieprzem. Przykryj i gotuj na wolnym ogniu przez 15 minut, aż dynia i seler będą miękkie. Zdejmij garnek z ognia, zmiksuj zupę na gładki krem. Potem ponownie postaw na gazie. Wersja z mięsem: dodaj mieloną wieprzowinę, dobrze ją rozdrobnij i mieszaj, gotuj przez 10 minut, aż mięso będzie ugotowane. Wersja z krewetkami: obierz krewetki, opłucz zimną wodą; jeśli mrożone — gotuj przez ok. 2 minuty, jeśli świeże — przez 3 minuty, aż będą różowe i jędrne.

Podawaj chińską zupę dyniową z najróżniejszymi dodatkami, fot. Adobe Stock, Антон Васильев

Porady praktyczne dotyczące przygotowania chińskiej zupy dyniowej

Do zupy najlepsza będzie dynia hokkaido lub dynia piżmowa, bo mają wyrazisty smak i kremową strukturę. Upilnuj, aby dyni nie rozgotować. Powinna być miękka, ale nie powinna się rozpadać.

Niektóre wersje tej zupy mają w składnikach suszone owoce, grzyby lub przyprawy typu anyż, imbir, pięć przypraw chińskich, ale w przepisie podstawowym dobrze sprawdza się prosty bulion i sól z pieprzem.

Jeśli robisz wersję z wieprzowiną, warto mięso wcześniej krótko sparzyć przed dodaniem do zupy.

Zupa powinna być gładka i kremowa – blendowanie musi być dokładne. Jeżeli chcesz uzyskać jeszcze bardziej aksamitną zupę, przetrzyj ją przez gęste sitko.

Zupę można bardzo łatwo urozmaicić. Świetnie pasować będą: chrupiące plastry boczku, tarty parmezan, świeże kiełki, pestki dyni lub słonecznika, kleks jogurtu naturalnego, grzanki. Takie dodatki nie tylko wzbogacają smak, ale też teksturę i wygląd – dzięki nim zupa staje się bardziej interesującym daniem.

Jeśli używasz mięsa lub krewetek, pilnuj żeby ich ilość w proporcji do warzyw nie była zbyt duża. Dynia powinna dominować, bo to ona jest tu najważniejsza.

W wersji z krewetkami wzbogać zupę sięgając po sos sojowy lub miso. Smak dania będzie bogatszy i bardziej satysfakcjonujący.

