Chińska zupa dyniowa różni się od innych zup dyniowych. To, co ją wyróżnia to dodatek selera naciowego. Z naszym przepisem przygotujesz ją na dwa sposoby. W każdej wersji jest niezwykle smaczna, co tylko udowadnia, że możesz eksperymentować z dodatkami. Szykuje się ją bardzo łatwo i niezwykle szybko.
Ten przepis oferuje dwie wersje chińskiej zupy dyniowej — z mieloną wieprzowiną albo z krewetkami. Zupa jest kremowa, rozgrzewająca, idealna zarówno na chłodniejsze wieczory, jak i na dni, kiedy potrzebujesz czegoś odżywczego i sycącego. Przepis okraszamy garścią praktycznych porad, które otworzą przed tobą kolejne możliwości urozmaicania charakteru zupy z dyni, ale też pozwolą zadbać, aby zawsze dobrze smakowała.
Przepis na chińską zupę dyniową
Składniki na 3-4 porcje:
- 1 kg dyni (obranej ze skórki i bez pestek),
- 500 g selera naciowego,
- 1 duża cebula,
- 250 ml bulionu drobiowego lub warzywnego,
- 100 g mielonej wieprzowiny – zamiast niej można użyć 100 g krewetek,
- 2 łyżki oleju roślinnego lub oliwy,
- sól i pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
- Dynię pokrój na spore kostki (2-3 cm), opłucz pod bieżącą wodą.
- Seler naciowy także opłucz, osusz i pokrój dość drobno.
- Cebulę obierz i drobno posiekaj.
- Rozgrzej olej w dużym garnku, wrzuć cebulę i podsmaż, aż się zeszkli.
- Dołóż seler i dynię, zalej bulionem, dopraw solą i pieprzem. Przykryj i gotuj na wolnym ogniu przez 15 minut, aż dynia i seler będą miękkie.
- Zdejmij garnek z ognia, zmiksuj zupę na gładki krem. Potem ponownie postaw na gazie.
- Wersja z mięsem: dodaj mieloną wieprzowinę, dobrze ją rozdrobnij i mieszaj, gotuj przez 10 minut, aż mięso będzie ugotowane.
- Wersja z krewetkami: obierz krewetki, opłucz zimną wodą; jeśli mrożone — gotuj przez ok. 2 minuty, jeśli świeże — przez 3 minuty, aż będą różowe i jędrne.
Porady praktyczne dotyczące przygotowania chińskiej zupy dyniowej
Do zupy najlepsza będzie dynia hokkaido lub dynia piżmowa, bo mają wyrazisty smak i kremową strukturę. Upilnuj, aby dyni nie rozgotować. Powinna być miękka, ale nie powinna się rozpadać.
Niektóre wersje tej zupy mają w składnikach suszone owoce, grzyby lub przyprawy typu anyż, imbir, pięć przypraw chińskich, ale w przepisie podstawowym dobrze sprawdza się prosty bulion i sól z pieprzem.
Jeśli robisz wersję z wieprzowiną, warto mięso wcześniej krótko sparzyć przed dodaniem do zupy.
Zupa powinna być gładka i kremowa – blendowanie musi być dokładne. Jeżeli chcesz uzyskać jeszcze bardziej aksamitną zupę, przetrzyj ją przez gęste sitko.
Zupę można bardzo łatwo urozmaicić. Świetnie pasować będą: chrupiące plastry boczku, tarty parmezan, świeże kiełki, pestki dyni lub słonecznika, kleks jogurtu naturalnego, grzanki. Takie dodatki nie tylko wzbogacają smak, ale też teksturę i wygląd – dzięki nim zupa staje się bardziej interesującym daniem.
Jeśli używasz mięsa lub krewetek, pilnuj żeby ich ilość w proporcji do warzyw nie była zbyt duża. Dynia powinna dominować, bo to ona jest tu najważniejsza.
W wersji z krewetkami wzbogać zupę sięgając po sos sojowy lub miso. Smak dania będzie bogatszy i bardziej satysfakcjonujący.
