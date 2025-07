Jeśli lubisz rozwiązania w stylu zero waste, ten przepis przypadnie ci do gustu. Rzodkiewkowa zupa to ciekawy pomysł na pierwsze danie, które zrobisz z zaledwie kilku składników. Z chrupiących warzyw możesz przygotować surówkę do obiadu, a listki wystarczy wrzucić do bulionu i zblendować na gładką masę.

Reklama

Przepis na zupę z liści rzodkiewki

Liście rzodkiewki to wdzięczny temat. Można przygotować z nich na przykład intensywnie zieloną i lekką zupę. Wystarczy bulion, przyprawy i kilka innych warzyw, by stworzyć ciekawe danie obiadowe.

Składniki:

dwa pęczki listów rzodkiewki,

1 mały por,

2 średnie ziemniaki,

cebula biała,

pół litra bulionu warzywnego,

szczypta soli i pieprzu,

2 łyżki masła.

Przygotowanie:

Listki dokładnie opłucz, oberwij ogonki i zwiędnięte części. Porwij na duże kawałki. Ziemniaki obierz i pokrój w kosteczkę. To samo zrób z cebulą i porem. Do garnka dodaj masło i wrzuć warzywa. Dodaj sól, pieprz i ulubione przyprawy. Po kilku minutach zalej całość bulionem. Gotuj na wolnym ogniu, aż ziemniaki będą miękkie. Dodaj liście rzodkiewki i gotuj jeszcze przez chwilę. Zdejmij zupę z palnika, a gdy ostygnie, zblenduj na gładką masę.

Zupa z liści rzodkiewki to świetny pomysł na lekkie danie obiadowe, fot. Adobe Stock, chandlervid85

Jakie dodatki sprawdzą się do zupy z kuchennych odpadków?

Zupa jest łatwa w przygotowaniu i nie zajmuje wiele czasu, dlatego warto skupić się na dobraniu odpowiednich dodatków. Kremową konsystencję świetnie przełamie dodatek grzanek z ciemnego pieczywa albo prażonych pestek dyni.

Smak zupy można też wzbogacić o ugotowane na twardo jajko, makaron albo kładzione kluseczki. Przed podaniem warto udekorować zupę kilkoma plasterkami rzodkiewki albo posypać obficie natką pietruszki lub koperkiem.

Czytaj także: