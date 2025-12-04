Ocieplane mokasyny CCC to tegoroczna propozycja marki Badura, która zaskakuje połączeniem wygody, stylu i ciepła. Wśród zimowej kolekcji dostępnej w sieci sklepów CCC wyróżniają się mokasyny o eleganckim, camelowym wykończeniu, wykonane z naturalnych materiałów. Model ten idealnie wpisuje się w potrzeby kobiet szukających komfortowego i modnego obuwia na chłodne dni. Ich wygląd, konstrukcja i detaliczne wykończenia odpowiadają najnowszym trendom i miejskiej estetyce Nowego Jorku.

Tak wyglądają stylowe ocieplane mokasyny z CCC

W ofercie sklepu internetowego CCC pojawiły się wyjątkowe mokasyny marki Badura, które przyciągają uwagę nowoczesnym designem i komfortowym wykonaniem. Te zimowe buty, które są wygodne jak kapcie, utrzymane w camelowym odcieniu, są wyściełane naturalnym futerkiem, a ich zewnętrzna warstwa to wysokogatunkowy zamsz. To doskonałe rozwiązanie na chłodne dni, które śmiało możesz nosić nawet na zaśnieżonym chodniku.

Buty są wsuwane, z okrągłym noskiem, ozdobione subtelnym chwostem. Platforma o wysokości 4,5 cm dodaje wygody oraz lekko wysmukla sylwetkę, a także stanowi doskonałą izolację od chłodnych powierzchni. Całkowita wysokość obuwia wynosi 12,5 cm, co zapewnia dodatkową ochronę przed zimnem. To model, który łączy w sobie praktyczność, elegancję i aktualne trendy – dostępny wyłącznie online w sklepie CCC. Ich cena to 179,99 zł, a rozmiarówka – 36-41.

Ocieplane mokasyny z CCC, fot. mat. prasowe

Perfekcyjny duet zimy 2025/26. Kochają go nowojorskie it-girls

Zimowa stylizacja inspirowana ulicami Nowego Jorku? Nowojorskie it-girls postawiły na wyjątkowy duet – mokasyny z futerkiem w kolorze camel zestawione z wełnianą mini w stylu preppy. To modne połączenie krótkiej spódnicy, ciepłych rajstop i ocieplanego obuwia to prawdziwy hit sezonu 2025/26. Dla większego komfortu termicznego mokasyny można łączyć z dzianinowymi leg warmerami.

Stylizacja ta emanuje miejskim szykiem i jednocześnie gwarantuje komfort w mroźne dni. Futerko i zamsz, charakterystyczne dla zimowego obuwia CCC, idealnie komponują się z klasycznymi elementami garderoby. Efekt? Look, który sprawdzi się zarówno podczas porannej kawy, jak i wieczornego wyjścia – niebanalny, kobiecy i w 100% modny. A jeśli nie przepadasz za budową butów typowo dla mokasynów, w tym sezonie ogromną popularnością cieszą się podobne w kształcie, ale bez charakterystycznych przeszyć na podbiciu niskie śniegowce, które dają bardzo podobny vibe.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Kobiety poszukujące stylowych butów na zimę mogą liczyć na wyjątkowe propozycje od CCC. Mokasyny camel damskie w tej odsłonie łączą wygodę, ciepło i miejski styl. To idealne buty z futerkiem na zimę, które pozwolą wyróżnić się na tle innych stylizacji.

Czytaj także: