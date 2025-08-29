Tak ujędrnisz uda i pośladki bez przysiadów. 9 ćwiczeń łagodnych dla kolan
Chcesz wzmocnić nogi i pośladki bez obciążania kolan przysiadami i wykrokami? Ten 30-minutowy trening udowodni ci, że można zbudować siłę i jędrność dolnych partii ciała inaczej – bez dużego obciążania kolan.
Większość planów treningowych na dolne partie ciała opiera się na przysiadach i wykrokach. To skuteczne, ale nie każdy może je wykonywać – przeciążone kolana, problemy z biodrami czy bóle kręgosłupa lędźwiowego często wykluczają te ćwiczenia. Oto 30-minutowa alternatywa, w której całkowicie zrezygnowano ze znacznego uginania kolan. Jeżeli przysiady, wykroki czy zakroki nie są dla ciebie, koniecznie wypróbuj ten trening. Do jego wykonania przyda się mata i hantle (ewentualnie butelki z wodą).
Na czym polega ten trening
Jest to zestaw ćwiczeń rozpoczynający się minirozgrzewką, a kończący rozciąganiem. Całość trwa niecałe 30 minut. Nie ma tu ani jednego przysiadu, wykroku czy zakroku, są za to ćwiczenia nieoprzeciążające kolan, ale wykonywane z dodatkowym obciążeniem. W
Rozgrzewka w całości odbywa się na stojąco, natomiast część główna obejmuje 2 obwody, (każdy wykonywany 2 razy), a w ich ramach są ćwiczenia w różnych pozycjach.
Do wykonania w obwodzie 1 są 4 ćwiczenia:
- Martwy ciąg na 1 nodze,
- Martwy ciąg z pulsem,
- Unoszenie prostej nogi do boku w podporze bokiem na kolanie,
- Pozycja „krzesełka” przy ścianie.
Do wykonania w obwodzie nr 2 jest 5 ćwiczeń:
- Unoszenie bioder w leżeniu tyłem na 1 nodze,
- Klasyczne unoszenie bioder, czyli glute bridge,
- Wspięcia na palce w równoległym ustawieniu stóp,
- Wspięcia na palce ze stopami ustawionymi na zewnątrz,
- Podskoki jak na skakance.
Każde ćwiczenie wykonujesz nieprzerwanie przez 40 sekund, a między ćwiczeniami masz 20 sekund na odpoczynek.
Jak działa ten trening i jak go wykonywać
Ten zestaw został zaprojektowany tak, aby odciążyć kolana i biodra, a jednocześnie aktywować wszystkie główne grupy mięśni dolnych partii ciała. Trening prowadzony jest w formie interwałowej: kilkadziesiąt sekund pracy, krótka przerwa i przejście do kolejnego ruchu – przypomina więc trening HIIT, a jednocześnie jest treningiem obwodowym. Pozwala utrzymać wysoką intensywność, ale bez nadmiernego obciążenia układu ruchu. Dzięki temu mięśnie pośladków i ud dostają solidny bodziec, a spalanie kalorii przyspiesza.
Aby uzyskać jak najlepsze efekty, warto wykonywać ten zestaw 3 razy w tygodniu, dbając o technikę i kontrolę ruchu. Najlepiej zachować 1-2 przerwy między treningami, aby mięśnie maiły czas na regenerację.
Oto, o czym warto pamiętać podczas treningu:
- utrzymuj napięcie mięśni brzucha i pośladków,
- unikaj wyginania pleców w lędźwiowej części,
- skupiaj się na pełnym zakresie ruchu, a nie na tempie,
- nie bój się obciążenia – ćwicz z tak dużym, z jakim dasz radę poprawnie ćwiczyć, a efekty przyjdą szybciej.
Systematycznie powtarzany trening nie tylko wzmacnia i ujędrnia nogi oraz pośladki, ale też poprawia postawę oraz stabilność kolan i bioder.
