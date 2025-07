Włącz hantle do treningu pilates, a nie pożałujesz. Ten domowy trening da ci płaski brzuch i jędrne ciało

Dodanie hantli do pilatesu to prosty sposób na to, by uzyskać lepsze efekty bez wyczerpujących treningów. Ten 30-minutowy zestaw wzmocni brzuch, ramiona i pośladki, poprawi postawę i doda energii. Spokojnie, ale konkretnie – idealny trening do domu.