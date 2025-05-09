Fakty i mity o pilatesie. Przez te kłamstwa nie widzisz efektów
Pilates to metoda ćwiczeń, która zdobyła ogromną popularność jako bezpieczny i skuteczny sposób na wzmocnienie ciała, płaski brzuch i redukcję bólu kręgosłupa. Które z tych stwierdzeń jest mitem? Pora oddzielić fakty od fikcji
Pilates to nie tylko spokojne machanie nogą na macie – to kompleksowy trening, który angażuje całe ciało. Ten system ćwiczeń może służyć każdemu, niezależnie od wieku, płci czy kondycji. Problem w tym, że wokół tej metody narosło wiele nieporozumień. A to prowadzi do nierealnych oczekiwań. W tym tekście rozprawiamy się z mitami i potwierdzamy to, co naprawdę w pilatesie działa.
Mity o ćwiczeniach pilatesu
Na początek mity, w które pewnie i tak już nie wierzysz, ale warto je przypomnieć: pilates jest tylko dla kobiet, to odmiana jogi, pilates to lekkie ćwiczenia dla początkujących. A teraz mity, w które być może nadal wierzysz.
Mit 1: Pilates daje szybki efekt płaskiego brzucha
To bardzo kuszące hasło, ale niestety nie do końca prawdziwe. Pilates rzeczywiście aktywuje mięśnie głębokie brzucha, w tym mięsień poprzeczny, który działa trochę jak gorset i może poprawić wygląd sylwetki. Jednak samymi ćwiczeniami pilatesu nie spalisz tłuszczu z brzucha, a to właśnie tkanka tłuszczowa odpowiada za oponkę na brzuchu.
Efekt wysmuklenia pojawi się z czasem, ale wymaga regularnych ćwiczeń, zdrowej diety i zdecydowanie większej aktywności fizycznej na co dzień. Pilates może w tym pomóc, ale nie jest magicznym środkiem na płaski brzuch. Może być tylko jednym z elementów szerszego planu odchudzania.
Mit 2: Pilates wystarczy zamiast treningu cardio czy siłowego
Choć pilates wzmacnia mięśnie i poprawia ogólną sprawność, nie zastąpi w pełni treningu siłowego ani kardio – zwłaszcza jeśli twoim celem jest wyraźna poprawa kondycji, zwiększenie masy mięśniowej czy spalanie tłuszczu.
Pilates działa głównie na głębokie mięśnie posturalne, poprawia stabilność, elastyczność i świadomość ciała, ale nie podnosi znacząco tętna ani nie daje silnego bodźca mięśniom położonym pod skórą w taki sposób, jak np. trening siłowy z obciążeniem.
Dla najlepszego efektu warto łączyć pilates z innymi formami ruchu – np. spacerami, pływaniem, bieganiem lub siłownią.
Mit 3: Pilates wyeliminuje bóle pleców raz na zawsze
To jeden z częstszych powodów, dla których ludzie sięgają po pilates – i słusznie, bo metoda ta naprawdę pomaga zmniejszyć napięcia, poprawić postawę i wzmocnić mięśnie wspierające kręgosłup. Ale… to nie znaczy, że każdy przypadek bólu pleców da się wyleczyć pilatesem.
Bóle kręgosłupa mogą mieć bardzo różne przyczyny: od zwyrodnień, przez przepukliny, po napięcia psychosomatyczne. Pilates może być częścią terapii, ale nie jest cudownym lekiem na wszystko. W niektórych przypadkach trzeba najpierw przejść rehabilitację, a ćwiczenia dobierać ostrożnie, najlepiej pod okiem specjalisty.
Regularna praktyka pilatesu może znacząco poprawić komfort życia i zmniejszyć ryzyko nawrotów bólu, ale nie zawsze sprawi, że ból zniknie na zawsze – zwłaszcza jeśli nie zmienisz nawyków w codziennym życiu.
Pilates pomaga na 6 dolegliwości, w tym na bóle pleców, ale po zaprzestaniu ćwiczeń, dolegliwością mogą wrócić.
Fakty o ćwiczeniach pilatesu
Przypomnijmy więc teraz najważniejsze prawdy o treningu Pilatesa. To właśnie dla nich warto robić ten trening, a dopiero w drugiej kolejności liczyć na to, że te ćwiczenia przełożą się na zmiany w wyglądzie ciała.
Fakt 1: Pilates wzmacnia mięśnie głębokie
To prawda – jednym z głównych celów pilatesu jest aktywacja i wzmocnienie tzw. core, czyli mięśni głębokich stabilizujących kręgosłup i miednicę. Mowa tu o mięśniu poprzecznym brzucha, wielodzielnym, przeponie i mięśniach dna miednicy. To właśnie dzięki nim ciało utrzymuje równowagę i stabilność zarówno w ruchu, jak i w spoczynku.
Wiele ćwiczeń pilatesowych – nawet tych z pozoru prostych – wymaga ciągłej pracy z centrum ciała. Ćwicząc regularnie, poprawisz stabilizację kręgosłupa i całego ciała. To szczególnie korzystne dla osób z bólami pleców, ale i dla sportowców szukających lepszej kontroli ruchu.
Fakt 2: Pilates poprawia postawę i świadomość ciała
Pilates uczy koncentracji na tym, co się robi – ćwiczenia wykonuje się powoli, precyzyjnie, z dużym naciskiem na technikę i oddech. To prowadzi do lepszego czucia własnego ciała, wyczuwania napięć i korekcji postawy. Osoby praktykujące regularnie często zauważają, że przestają się garbić i łatwiej im wykonywać codzienne czynności.
Dodatkowo wiele ćwiczeń wykonywanych jest w różnych pozycjach – na leżąco, na siedząco, czy w klęku – co pozwala aktywować ciało z różnych stron i zwiększa zakres ruchu stawów.
Fakt 3: Pilates może być skutecznym wsparciem w rehabilitacji
To nie przypadek, że pilates bywa stosowany w fizjoterapii i rehabilitacji, szczególnie przy problemach z kręgosłupem, biodrami czy kolanami. Dzięki kontrolowanemu ruchowi i skupieniu na głębokich mięśniach, pilates pozwala bezpiecznie wracać do sprawności.
Oczywiście, w takich przypadkach warto ćwiczyć pod okiem instruktora lub fizjoterapeuty.
Czytaj także:
- 3 ćwiczenia na brzuch i plecy lepsze od pilatesu
- Zrób rozgrzewkę przed pilatesem - to ważne!
- 3 dziecinnie łatwe ćwiczenia pilatesu na proste plecy