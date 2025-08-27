Pomponiaste kwiaty to ogromny atut wśród roślin ozdobnych. Z tej cechy słyną m.in. popularne hortensje czy nieco mniej znane gatunki, takie jak zatrwian Pereza lub agapant, które zachwycają dorodnymi kwiatostanami w odcieniach niebieskiego i fioletu. Szkarłatne „kule” ma natomiast iksora, która jest prawdziwą egzotyczną pięknością.

Jak kwitnie iksora?

Iksora pochodzi z tropikalnych rejonów Azji. Jest powszechnie uprawiana w Indiach jako krzew ozdobny, a nawet jako niewielkie drzewo. W Polsce, ze względu na warunki klimatyczne, osiąga mniejsze rozmiary i nadaje się do uprawy w donicach. W strefie umiarkowanej najczęściej uprawia się ją w domu, oranżerii, ogrodzie zimowym lub okresowo — w cieplejszych miesiącach — na słonecznym balkonie lub tarasie.

Najpopularniejszą odmianą tej rośliny jest iksora szlachetna, która swoją nazwę zawdzięcza intensywnej kolorystyce kwiatów. Są one drobne, z charakterystycznymi, wydłużonymi rurkami i mają odcień głębokiej czerwieni wpadającej w pomarańcz. Zebrane w zwarte grona mają kulisty kształt i przypominają okazałe pompony.

Iksora uprawiana w Polsce kwitnie w ciepłym okresie roku, najczęściej od czerwca do września. Jej liście mają odcień ciemnej zieleni oraz eliptyczny, lekko wydłużony kształt. Gęsto porastają liczne pędy rośliny, która ma zwarty, krzewiasty pokrój.

Iksora ma szkarłatne kwiaty, fot. Adobe Stock, Elena

Zasady uprawy iksory

Jako roślina o tropikalnym pochodzeniu iksora należy do gatunków ciepłolubnych i dobrze rośnie tylko w takich warunkach. Stanowisko powinno być ciepłe i wilgotne, najlepiej o stałej temperaturze oscylującej w okolicach 20 stopni Celsjusza, również w miesiącach zimowych. Roślina nie jest mrozoodporna i nie zimuje na zewnątrz.

Donicę z iksorą ustaw w jasnym miejscu, ale nie bezpośrednio na słońcu. Poradzi sobie także na stanowisku półcienistym. Ważne jest zapewnienie roślinie podłoża o kwaśnym odczynie — zbyt wysokie pH hamuje jej rozwój.

Iksora należy do nieco kapryśnych roślin. Wymaga regularnego podlewania, przy czym należy unikać twardej wody. Dobrze reaguje na systematyczne nawożenie. Najlepiej stosować odżywki, które dodatkowo zakwaszą podłoże, np. fusy z kawy. Roślina źle znosi przesuszone powietrze, dlatego warto stosować np. nawilżacz powietrza.

