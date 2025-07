Latem warto zainteresować się roślinami ozdobnymi, które nie tylko będą zachwycać w ogrodzie, ale też dobrze zniosą panujące wtedy trudne warunki, takie jak upał i susza. Naturalnie predestynowane są do tego gatunki wywodzące się z Afryki, takie jak agapant.

Czym charakteryzuje się agapant?

Agapant zwany jest także lilią afrykańską, chociaż z właściwymi przedstawicielami rodziny liliowatych ma niewiele wspólnego. Należy bowiem do roślin amarylkowatych, do których zalicza się także m.in. narcyzy i przebiśniegi. Określenie „lilia afrykańska” nawiązuje do miejsca pochodzenia tego gatunku oraz jego charakterystycznych kwiatów.

Agapant ma długie, mocne łodygi o wysokości od 50 do 80 cm, które zwieńczone są kulistymi kwiatostanami. W rzeczywistości są to drobne kwiaty w kształcie lejka, które zebrane w zwarte skupiska tworzą kształt okazałych „pomponów”. Występują głównie w kolorze niebieskim, ale także w odcieniach fioletu, bieli oraz różu. U nasady roślinę zdobi natomiast rozeta długich, mieczowatych liści.

Agapant kwitnie na niebiesko, fot. Adobe Stock, Alexandra

Jak uprawiać lilię afrykańską?

Jako roślina wywodząca się z Afryki, agapant preferuje słoneczne, najlepiej zaciszne stanowiska. Nie jest mrozoodporny i w polskich warunkach nie zimuje na zewnątrz, dlatego najczęściej uprawia się go w pojemnikach. Latem donice mogą zdobić ogród, taras i balkon, ale zimą agapant powinien być przechowywany w chłodnym pomieszczeniu z dostępem do światła.

Lilii afrykańskiej trzeba zapewnić żyzne, przepuszczalne podłoże z warstwą drenażu. Należy pamiętać o systematycznym podlewaniu i nawożeniu dla bardziej obfitego kwitnienia. W tym celu warto również regularnie usuwać przekwitnięte kwiatostany.

Afrykańskie piękności zniosą suszę

Rośliny, których naturalnym środowiskiem są tereny Afryki, to idealny wybór na letnie susze i upały. Gatunki, którymi warto się zainteresować, a które staną się ozdobą balkonów i tarasów, to gazanie oraz stokrotki afrykańskie (osteospermum) pochodzące z rodziny astrowatych i zachwycające feerią barw.

Zdecydowanie najpopularniejszą rośliną ozdobną w Polsce o afrykańskim pochodzeniu jest jednak pelargonia. Obficie kwitnące geranium zachwyca kolorowymi kwiatami i wykazuje dużą odporność na zmienne, a często także trudne warunki. Do szczęścia potrzebuje słońca i żyznej ziemi, a odwdzięcza się feerią barw.

