Ta roślina to król polskich łąk i ogrodów. Sama się rozsieje, ale masz czas do jesieni
Chaber to nie tylko symbol polskich pól, ale także ozdoba ogrodu. Ta dekoracyjna roślina sama rozsiewa się po rabacie i ma niskie wymagania.
Łąki kwietne zachwycają feerią barw i bogactwem gatunków. Ich niekwestionowanym królem jest chaber — niebieska piękność, która stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu. Ta przepiękna roślina może ozdobić twój ogród. Sama się rozsiewa i nie sprawia problemów w uprawie.
Chaber bławatek to król łąki kwietnej
Chabry, należące do rodziny astrowatych, kojarzą się z widokiem polskich pól i łąk, gdzie często towarzyszą im maki. Te polne piękności mają swoje uprawne, ogrodowe odpowiedniki. W przypadku maków jest to np. maczek kalifornijski lub odmiana moroccan poppy. Spośród chabrów najczęściej uprawia się natomiast gatunki wielkogłówkowe, ale najpopularniejszą odmianą jest porastający łąki chaber bławatek.
Jego pędy są wzniesione i omszałe, osiągają wysokość do 90 cm. Wieńczą je koszyczkowate kwiatostany o postrzępionych, pierzastych płatkach. Chociaż chaber nieodłącznie kojarzy się z niebieskim odcieniem, to w uprawie dostępna jest bogata kolorystyka tych kwiatów, które zachwycają białą, różową, czerwoną oraz fioletową barwą.
Chaber bławatek sam się rozsiewa
W ogrodzie chaber bławatek może stanowić wspaniałą ozdobę łąki kwietnej, a także piękny dodatek do rabat i kwietników. Można go uprawiać nie tylko w gruncie, ale także w donicach lub skrzyniach. Doskonale pasuje do kompozycji naturalistycznych.
Zaletą tej rośliny jest fakt, że sama się rozsiewa. Do gruntu sieje się go na wiosnę lub na jesień. Wystarczy to zrobić raz, a w kolejnych sezonach kwiaty pojawią się samoistnie. Trzeba jedynie pozostawić rośliny na rabacie do przekwitnięcia, by zdążyły wyprodukować nasiona.
Chaber bławatek jest miododajny i przyciąga do ogrodu pożyteczne owady zapylające.
Jak uprawiać chabry w ogrodzie?
Jako typowo polna roślina chaber bławatek nie ma wysokich wymagań. Potrzebne jest mu jedynie słoneczne stanowisko oraz lekka, przepuszczalna gleba. Podłoże nie musi być urodzajne, może być nawet piaszczyste, o umiarkowanym poziomie wilgotności.
Do zalet uprawy chabrów należy fakt, iż są to rośliny niezwykle wytrzymałe, o wysokiej odporności na choroby czy ataki szkodników.
Czytaj także:
- Ta bylina obsypuje się fioletowymi pomponami. Rośnie nawet na ubogiej glebie
- Te kwiatuszki królowały w bukietach PRL-u. W ogrodzie zniosą suszę i kamienistą glebę
- Ta bylina pięknie pachnie i kwitnie aż do jesieni. Raz posadzona szybko rozsiewa się po rabacie