Łąki kwietne zachwycają feerią barw i bogactwem gatunków. Ich niekwestionowanym królem jest chaber — niebieska piękność, która stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu. Ta przepiękna roślina może ozdobić twój ogród. Sama się rozsiewa i nie sprawia problemów w uprawie.

Reklama

Chaber bławatek to król łąki kwietnej

Chabry, należące do rodziny astrowatych, kojarzą się z widokiem polskich pól i łąk, gdzie często towarzyszą im maki. Te polne piękności mają swoje uprawne, ogrodowe odpowiedniki. W przypadku maków jest to np. maczek kalifornijski lub odmiana moroccan poppy. Spośród chabrów najczęściej uprawia się natomiast gatunki wielkogłówkowe, ale najpopularniejszą odmianą jest porastający łąki chaber bławatek.

Jego pędy są wzniesione i omszałe, osiągają wysokość do 90 cm. Wieńczą je koszyczkowate kwiatostany o postrzępionych, pierzastych płatkach. Chociaż chaber nieodłącznie kojarzy się z niebieskim odcieniem, to w uprawie dostępna jest bogata kolorystyka tych kwiatów, które zachwycają białą, różową, czerwoną oraz fioletową barwą.

Chaber bławatek sam się rozsiewa

W ogrodzie chaber bławatek może stanowić wspaniałą ozdobę łąki kwietnej, a także piękny dodatek do rabat i kwietników. Można go uprawiać nie tylko w gruncie, ale także w donicach lub skrzyniach. Doskonale pasuje do kompozycji naturalistycznych.

Zaletą tej rośliny jest fakt, że sama się rozsiewa. Do gruntu sieje się go na wiosnę lub na jesień. Wystarczy to zrobić raz, a w kolejnych sezonach kwiaty pojawią się samoistnie. Trzeba jedynie pozostawić rośliny na rabacie do przekwitnięcia, by zdążyły wyprodukować nasiona.

Chaber bławatek jest miododajny i przyciąga do ogrodu pożyteczne owady zapylające.

Chaber bławatek tworzy łąki kwietne, fot. Adobe Stock, haidamac

Jak uprawiać chabry w ogrodzie?

Jako typowo polna roślina chaber bławatek nie ma wysokich wymagań. Potrzebne jest mu jedynie słoneczne stanowisko oraz lekka, przepuszczalna gleba. Podłoże nie musi być urodzajne, może być nawet piaszczyste, o umiarkowanym poziomie wilgotności.

Do zalet uprawy chabrów należy fakt, iż są to rośliny niezwykle wytrzymałe, o wysokiej odporności na choroby czy ataki szkodników.

Czytaj także: