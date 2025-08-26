Gipsówka przywołuje na myśl skojarzenia z kompozycjami florystycznymi z ubiegłego stulecia. Jej drobne, białe kwiatki stanowiły nieodłączny element bukietów PRL-u, ale nie każdy wie, że ta dekoracyjna bylina doskonale nadaje się także do uprawy w ogrodzie, stanowiąc jego wyjątkową ozdobę.

Zastosowanie i odmiany gipsówki

Gipsówka, znana również jako łyszczec, to rodzaj roślin należących do rodziny goździkowatych. Jest blisko spokrewniona np. z popularnym goździkiem brodatym i tak jak on doskonale nadaje się do uprawy w ogrodzie. Naturalnie występuje we wschodniej Europie oraz w Azji, gdzie dziko porasta skaliste tereny i słoneczne wzgórza.

Cechą charakterystyczną gipsówki jest jej gęsty pokrój, który tworzą delikatne, cienkie pędy licznie pokryte drobnymi kwiatami najczęściej występującymi w białym kolorze, ewentualnie w odcieniach pastelowego różu lub intensywnej fuksji. Wyróżnia się przy tym wiele gatunków gipsówki, z czego do najpopularniejszych należą:

Gipsówka wiechowata — słynie z rozkrzewionych, drobnych kwiatków stanowiących nieodłączny element bukietów, a w ogrodzie tworzy okazałe kępy dorastające nawet do 1 m wysokości.

— słynie z rozkrzewionych, drobnych kwiatków stanowiących nieodłączny element bukietów, a w ogrodzie tworzy okazałe kępy dorastające nawet do 1 m wysokości. Gipsówka rozesłana — ta niska bylina osiąga maksymalną wysokość ok. 20 cm i dzięki gęstemu pokrojowi doskonale sprawdza się jako roślina okrywowa, zdobiąc rabaty drobnymi kwiatuszkami.

— ta niska bylina osiąga maksymalną wysokość ok. 20 cm i dzięki gęstemu pokrojowi doskonale sprawdza się jako roślina okrywowa, zdobiąc rabaty drobnymi kwiatuszkami. Gipsówka wytworna — ten gatunek szybko rośnie i bardzo obficie kwitnie, ale jest rośliną jednoroczną, która tworzy gęste, ażurowe kępki w ogrodzie.

Gipsówka obsypuje się drobnymi kwiatami, fot. Adobe Stock, sakhorn38

Jak uprawiać gipsówkę w ogrodzie?

Ponieważ w naturze gipsówka porasta skaliste rejony Europy i Azji, w ogrodzie także będzie się dobrze czuła na mniej urodzajnej, kamienistej glebie. Doskonale nadaje się na skalniak, ale także na rabaty i obrzeża. Preferuje stanowiska słoneczne i przepuszczalne podłoże o lekko zasadowym odczynie. Wymaga tylko umiarkowanego podlewania i nie potrzebuje nawożenia.

Gipsówka dobrze znosi suszę i jest mrozoodporna, może więc z powodzeniem zimować w gruncie. Zaleca się sadzenie gipsówki na wiosnę. Okres kwitnienia rośliny, w zależności od gatunku, trwa od czerwca do sierpnia, a w przypadku niektórych odmian nawet do września.

