Werbena patagońska jest rośliną bardzo delikatną, a jednocześnie bardzo odporną. Drobne kwiaty osadzone na wysokich, smukłych pędach, tworzą wrażenie lekkiej fioletowej mgiełki. Dodatkowo łatwo się rozrasta, dzięki czemu z roku na rok może tworzyć coraz bardziej efektowne kępy. Nie ma też specjalnych wymagań co do pielęgnacji. Dobrze radzi sobie sama ze sobą.

Jak wygląda werbena patagońska?

Werbena patagońska (Verbena bonariensis) jest dość wysoka jak na bylinę. Może mieć nawet 120-150 cm wysokości, ale zachowuje przy tym lekką, ażurową formę. Jej sztywne, cienkie łodygi zakończone są baldachami drobnych, fioletowych kwiatów, które unoszą się nad rabatą jak chmurka. To sprawia, że roślina nie przytłacza innych nasadzeń, a wręcz dodaje im lekkości i elegancji.

Jej największą zaletą jest okres kwitnienia, który jest bardzo długi. Kwiaty werbeny pojawiają się od czerwca aż do pierwszych przymrozków. Jest to też roślina miododajna, a więc przyciąga pszczoły, motyle i inne pożyteczne zapylacze.

Choć formalnie nie jest w pełni mrozoodporna, łatwo rozsiewa się sama z nasion. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli część roślin nie przetrwa zimy, wiosną na rabacie pojawią się młode siewki, które szybko wypełnią wolne miejsca. Lubi towarzystwo innych bylin i traw ozdobnych.

Werbena to roślina bardzo łatwa w uprawie, fot. Adobe Stock, PLANET SEVEN

Uprawa i pielęgnacja werbeny patagońskiej

Werbena patagońska (ale też inne jej odmiany) najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych i przewiewnych. Lubi ciepło, ale dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu dobrze radzi sobie też z okresową suszą. Podłoże powinno być przepuszczalne, umiarkowanie żyzne i niezbyt ciężkie. Do gleby możesz dodać także piasek lub żwir, aby zapewnić jej odpowiednie warunki.

Werbena nie wymaga szczególnej opieki - wystarczy ją podlewać w czasie dłuższych suszy i usuwać w miarę na bieżąco przekwitłe kwiatostany, aby pobudzić ją do dalszego kwitnienia. Jesienią możesz zebrać jej nasiona lub pozwolić roślinie na samodzielne rozsiewanie.

Roślina najlepiej wygląda posadzona w większych grupach, bo wtedy tworzy efekt lekkiej, fioletowej mgiełki unoszącej się nad rabatą. Dobrze sprawdza się również w dużych donicach na tarasie czy balkonie.

