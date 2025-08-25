W twoim ogrodzie dominuje uboga gleba, a rabaty narażone są na upał i wiatr? Wybierz zatrwian Pereza i ciesz się okazałymi, kulistymi kwiatami w odcieniach fioletu. Ta dekoracyjna bylina wymaga minimum pielęgnacji i znosi nawet najtrudniejsze warunki.

Jak wygląda zatrwian Pereza?

Zatrwian należy do grupy dekoracyjnych bylin pochodzących z basenu Morza Śródziemnego. Odmiana limonium perezii pochodzi z Wysp Kanaryjskich, gdzie dziko porasta słoneczne wydmy. To bliski kuzyn zatrwianu wrębnego, który w naszym kraju jest powszechnie uprawiany i wykorzystywany do tworzenia kompozycji florystycznych.

Zatrwian Pereza także doskonale nadaje się do układania bukietów. W tym celu wykorzystuje się jego okazałe kwiatostany, które wyróżniają się oryginalnym, fioletowo-niebieskim zabarwieniem. Pod tym względem nieco przypomina czosnek ozdobny. Kwiaty limonium perezii złożone są z licznych, drobnych kielichów, które zebrane w dorodne skupiska tworzą barwne pompony.

Zatrwian Pereza wyróżnia się także pokaźnymi rozmiarami. Pędy kwiatostanowe tej byliny dorastają nawet do 1-1,5 m wysokości. U nasady otoczone są gęstą rozetą szerokich liści. Roślina tworzy na rabacie okazałe kępy, które kwitną od czerwca do września. Nadaje się do uprawy w ogrodzie oraz na kwiat cięty. Zachowuje swój kształt i kolor po zasuszeniu, dzięki czemu może stanowić trwały element kompozycji florystycznych.

Zatrwian Pereza kwitnie na fioletowo, fot. Adobe Stock, Natalia

Uprawa zatrwianu Pereza

W swoim naturalnym środowisku zatrwian Pereza porasta tereny nadmorskie charakteryzujące się wysokim zasoleniem gleby. Jest więc przystosowany do rozwoju w trudnych warunkach i nie wymaga żyznego podłoża. Dobrze poradzi sobie nawet na piaszczystej lub kamienistej glebie, np. na skalniaku. Nie szkodzi mu susza, upał ani wiatr.

Zatrwian Pereza nie wymaga częstego podlewania i nie potrzebuje nawożenia. Ze względu na swoją niską mrozoodporność, w Polsce traktowany jest najczęściej jako roślina jednoroczna, chociaż istnieje możliwość przezimowania zatrwianu w chłodnym pomieszczeniu.

Do zalet zatrwianu Pereza należy fakt, iż jest to roślina miododajna, która przyciąga do ogrodu pożyteczne owady zapylające.

