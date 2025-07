Nemezja to popularna roślina do ogrodu, która słynie ze swoich różnokolorowych, niezwykle efektownych kwiatów. W zależności od odmiany, kwiatostany nemezji mogą przybierać odcienie czerwonego i pomarańczowego, często spotykane są także kwiaty żółte, fioletowe i różowe. Zdarzają się również białe, a nawet niebieskie. Ciekawą propozycją do ogrodu są natomiast nemezje dwukolorowe, czego przykładem jest odmiana Danish Flag, tzw. duńska.

Reklama

Unikatowy wygląd nemezji duńskiej

Nemezja duńska, czyli odmiana Danish Flag, to wielobarwny okaz popularnej rośliny ozdobnej. Swoją nazwę zawdzięcza uderzającemu podobieństwu do duńskiej flagi. Płatki tej odmiany nemezji powabnej są dwukolorowe: czerwone i białe.

Podobnie jak inne przedstawicielki nemezji powabnej, odmiana Danish Flag jest rośliną jednoroczną, którą charakteryzuje długi okres kwitnienia. Zakwita już wczesnym latem i zachwyca swoimi unikatowymi kwiatami aż do wczesnej jesieni.

Na rabacie tworzy niewielkie, zwarte krzaczki o wysokości i szerokości ok. 20 cm, dzięki czemu idealnie nadaje się do małych ogrodów. Kępki nemezji kwitną niezwykle obficie, obsypując się kolorowymi kwiatami. Posadzone blisko obok siebie, stworzą efektowny, kwiatowy dywan.

Nemezja duńska kwitnie na czerwono i biało, fot. Adobe Stock, larisa_bakina

Jak najlepiej uprawiać nemezję duńską?

Nemezja duńska nie ma wygórowanych wymagań co do uprawy i pielęgnacji, ale preferuje stanowisko słoneczne, ewentualnie półcieniste. Gleba powinna być żyzna, a podłoże przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Nemezje powabne wymagają podlewania i nawożenia, ale nie lubią nadmiaru wody.

Jeśli chodzi o zastosowanie odmiany Danish Flag w ogrodzie, to można ją wysiewać zarówno do gruntu, jak i uprawiać w pojemnikach, np. w donicach na tarasie lub balkonie. Zaleca się wysiew w maju, jednak ze względu na długi okres kwitnienia (aż do września) możliwy jest także siew późniejszy. Nemezja duńska ozdobi rabaty i obrzeża wzdłuż ścieżek lub ogrodzeń. Znajduje także zastosowanie jako kwiat cięty do wazonu.

Te kwiaty także posiejesz w lipcu

Nemezja to nie jedyny kwiat, jaki można posiać w lipcu, by jeszcze w tym samym sezonie cieszyć się widokiem kwiatów w ogrodzie. To dobry czas na to, by na rabatę trafiły:

Portulaka pospolita — nie tylko zachwyca burzą żółtych kwiatów , ale jest także rośliną jadalną.

, ale jest także rośliną jadalną. Stokrotka pospolita — jest niezwykle łatwa w uprawie, a do tego zachwyca swoimi klasycznymi kwiatami nawet aż do października .

. Klarkia — jej kielichowate, aksamitne w dotyku kwiaty zebrane w gęste skupiska ozdobią ogród prawdziwą feerią barw.

Zobacz także: