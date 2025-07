Posiej w lipcu i ciesz się bujnym kwitnieniem aż do jesieni. Te kwiaty są łatwe w uprawie i radzą sobie w pełnym słońcu

Stokrotka pospolita to bardzo popularny kwiat, który często można spotkać w przydomowych ogródkach. Cieszy oko ładnym kwitnieniem, a oprócz tego jest prosta w uprawie i nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Lipiec to idealny czas na wysiew stokrotki. Ta ozdobna roślina będzie kwitła aż do jesieni, jeśli tylko spełnisz jej minimalne wymagania.