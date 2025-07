Kalarepa to niezwykle wartościowe, choć często niedoceniane warzywo o bogatym składzie i szerokim zastosowaniu w kuchni. Kolejną jego zaletą jest łatwa uprawa. W lipcu wciąż możemy posiać kalarepę, by już jesienią cieszyć się jej smakiem. Jak to zrobić?

Dlaczego warto mieć kalarepę w ogródku?

Kalarepa to przedstawicielka rodziny roślin kapustowatych. Niegdyś stanowiła tradycyjny produkt w polskiej kuchni, dzisiaj większą popularnością cieszą się spokrewnione z nią kapusta, kalafior czy brokuł. Warto jednak docenić niezwykłe właściwości kalarepy i zdecydować się na jej uprawę w swoim ogródku.

Kalarepa posiada masywną łodygę i długie pędy liściowe. Jej charakterystyczną częścią jest zgrubienie w kształcie bulwy. To właśnie ten fragment łodygi najczęściej ląduje na naszych talerzach, chociaż jadalne są także liście. Kalarepa ma słodkawy, delikatnie orzechowy posmak i szerokie zastosowanie w kuchni.

Spożywa się ją na surowo, np. jako dodatek do sałatek, a także na ciepło. Doskonale smakuje pieczona, gotowana w zupie, a nawet przyrządzana jak frytki. Sprawdza się w przepisach kuchni polskiej, ale też w bardziej egzotycznych recepturach, np. kuchni azjatyckiej.

Witaminy w kalarepie

Oprócz walorów smakowych kalarepa charakteryzuje się także wysoką zawartością cennych substancji odżywczych. Zawiera szeroki wachlarz witamin i soli mineralnych. Jest źródłem m.in. potasu magnezu, żelaza oraz witaminy C. Oprócz tego zawiera luteinę i błonnik wspomagający trawienie. Do tego jest wyjątkowo niskokaloryczna, dzięki czemu może stanowić cenny składnik diety.

Podstawowe zasady wysiewu kalarepy

Kalarepa jest nie tylko smaczna i zdrowa, ale także łatwa w uprawie. Doskonale poradzi sobie w ogrodzie, w którym panują umiarkowane temperatury i wilgotność. Warto jej zapewnić słoneczne stanowisko, ale urośnie także w półcieniu.

Zwyczajowo kalarepę wysiewa się wiosną i zbiera latem, jednak możliwy jest również wysiew letni, który pozwala na zbiory warzyw jesienią. W tym celu zaleca się przygotowanie rozsady, którą już w sierpniu można przesadzić do gruntu.

Nasiona kalarepy umieszcza się na głębokości około 1 centymetra. W przypadku sianiu do gruntu należy zachować rozstawę ok. 20 cm. W przypadku gęsto rosnących sadzonek koniecznie będzie pikowanie roślin.

Te warzywa także posiejesz w lipcu

Lipiec to czas, kiedy w szklarniach dojrzewają ogórki i pomidory, jednak wciąż można wtedy siać inne warzywa. Ciekawym przykładem może być endywia, czyli warzywo przypominające sałatę, ale jeszcze zdrowsze i niezwykle łatwe w uprawie. Inne warzywa liściaste, które można wysiewać w lipcu, to np. jarmuż, szpinak, rukola czy roszponka.

Lipcowe warunki sprzyjają także wysiewowi fasolki szparagowej na późniejsze zbiory. Oprócz tego w tym miesiącu można także posiać rzodkiewkę, boćwinę, a także koper ogrodowy. Warto w pełni wykorzystać trwający sezon ogrodniczy i cieszyć się obfitymi plonami aż do późnej jesieni.

