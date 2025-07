Sałata to bez wątpienia jedno z ulubionych warzyw Polaków i zarazem najchętniej uprawianych. Do najpopularniejszych odmian tego warzywa należy bez wątpienia sałata masłowa, karbowana, rzymska czy lodowa. Ale ostatnio coraz więcej osób decyduje się na uprawę „kuzynek” tego liściastego przysmaku.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się m.in. endywia, rukola, cykoria czy roszponka. Do łask powraca także nieco zapomniana sałata łodygowa.

Jak wygląda sałata łodygowa?

Sałata łodygowa jeszcze w XIX wieku była chętnie uprawiana w Polsce. Szczególnie ceniono ją w regionie Krakowa, dlatego często nazywa się ją potocznie głąbikiem krakowskim. Inna nazwa tej odmiany to sałata szparagowa, co wiąże się z jej wyjątkowym smakiem zbliżonym do tych warzyw.

Podobnie jak inne gatunki sałaty, głąbik krakowski wywodzi się z rodziny roślin astrowatych. Zamiast jednak wypuszczać liście tworzące okazałą główkę, sałata łodygowa wytwarza długi, mięsisty pęd zakończony rozetą wydłużonych liści. W zależności od odmiany łodyga może być jasnozielona lub lekko purpurowa.

Łodyga głąbika krakowskiego może osiągnąć wysokość nawet pół metra, chociaż zaleca się ścinanie pędów o długości ok. 20-30 cm.

Walory smakowe i odżywcze sałaty łodygowej

Zarówno zgrubiała łodyga, jak i liście głąbika krakowskiego są jadalne i bardzo smaczne. Wąskie, ostro zakończone liście smakiem przypominają inne odmiany sałaty, np. rzymską. Największym przysmakiem jest jednak chrupka, mięsista łodyga, która ze względu na orzechowe nuty zbliżona jest w smaku do szparagów.

Głąbik krakowski może być przyrządzany na różne sposoby. Zarówno liście, jak i łodygę można spożywać na surowo, np. jako dodatek do kanapek i sałatek. Zgrubiałe pędy często jednak przygotowuje się na ciepło, np. gotowane lub pieczone, podobnie jak szparagi.

Sałatę łodygową warto spożywać nie tylko ze względu na jej walory smakowe, ale także wartości odżywcze. Ze względu na bogactwo witamin i składników mineralny to prawdziwy superfood. Głąbik krakowski zawiera dużą dawkę witaminy C, a także witaminy z grupy B, A, E oraz K. Do tego wyróżnia się wysoką zawartością kwasu foliowego. Jest także cennym źródłem antyoksydantów, żelaza oraz błonnika, a przy tym zawiera niewiele kalorii.

Sałata łodygowa jest smaczna i zdrowa, fot. Adobe Stock, pat

Jak uprawiać sałatę łodygową?

Kolejnym atutem sałaty łodygowej jest jej łatwa uprawa. Dobrze się ukorzenia nawet na mało urodzajnej glebie, ale podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne. Trzeba na nią jednak uważać podczas upału i suszy, gdyż preferuje wilgotną glebę. Niepodlewana łodyga będzie niesmaczna i łykowata.

Sałatę łodygową można wysiewać nie tylko wiosną, ale także latem. Lipiec to ostatni dzwonek, by nasiona głąbika krakowskiego trafiły prosto do gruntu. Trzeba tylko pamiętać o odpowiedniej rozstawie wynoszącej ok. 20 na 40 cm. Letni wysiew umożliwi jesienne zbiory tego wartościowego warzywa.

