Klarkia to prawdziwy hit wśród roślin ozdobnych do ogrodu. Nie posiada specjalnych wymagań, łatwo się ją uprawia, a podczas kwitnienia cieszy oko żywą paletą barw. Dowiedz się więcej na temat tych dekoracyjnych kwiatów.

Reklama

Jak wygląda klarkia?

Klarkia to jednoroczna roślina kwitnąca w okresie letnio-jesiennym. Pochodzi z rodziny wiesiołkowatych i występuje w dwóch głównych odmianach: wielokwiatowej oraz wytwornej. Wśród ogrodników znana jest także pod nazwą dzierotki.

Klarkia osiąga wysokość do nawet 60 cm, wypuszczając smukłe, gęste pędy pokryte drobnymi listkami. Niekwestionowaną ozdobą tego gatunku roślin są charakterystyczne, przypominające kielichy kwiaty, które tworzą różnokolorowe skupiska w ogrodzie.

Podczas kwitnienia klarkia obsypuje się barwnymi płatkami, które są aksamitne w dotyku. Na uwagę zasługuje bogata gama kolorystyczna kwiatów, które występują w różnych wersjach: od bieli, przez łososiowe i bardziej intensywne odcienie różu, aż po szkarłatną czerwień. Kształt i kolorystyka barwnych kielichów przywodzi na myśl różaneczniki, dlatego klarkia bywa także zwana letnią azalią.

Jak posiać klarkię w lipcu?

Okres kwitnienia klarkii przypada na całe lato, dlatego zaleca się jej wysiew późną wiosną. Możliwy jest jednak także wysiew w późniejszych miesiącach: w czerwcu oraz na początku lipca. Wysokie temperatury sprzyjają wtedy szybkiemu kiełkowaniu roślin. Jeśli posiejesz klarkię w pierwszych tygodniach lipca, jeszcze w tym sezonie twój ogród będzie się mienił feerią barw.

Uprawa klarkii nie nastręcza większych trudności. Roślina nie jest wybredna i nie ma większych wymagań dotyczących gleby czy stanowiska. Najlepiej jednak będzie się czuła w miejscu ciepłym i dobrze nasłonecznionym. Podłoże powinno być przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne.

Jeśli chodzi o technikę wysiewu, to nasiona powinno się umieszczać na głębokości ok. pół centymetra. Ważne jest zachowanie odpowiedniej rozstawy rzędu ok. 20-25 cm.

Klarkię wysiejesz w lipcu, fot. Adobe Stock, MollaceWirestock Creators

Jakie inne kwiaty warto siać w lipcu?

Nie tylko klarkia będzie zdobiła ogród późnym latem i jesienią. W lipcu warto posiać także inne kwiaty, które jeszcze w tym samym sezonie udekorują grządki i donice. W tym miesiącu można posiać stokrotki w doniczce, decydując się na różne warianty kolorystyczne, nie tylko tradycyjną biel.

Inna roślina, którą również warto posiać w lipcu, to nemezja. Podobnie jak klarkia, obsypuje się wielokolorowymi kępkami kwiatów w odcieniach różu, pomarańczy i żółci. Wiosną można ją siać do gruntu, natomiast w późniejszych miesiącach zalecany jest wysiew do donicy, tak samo jak w przypadku stokrotki. Nemezja na balkonie będzie się pięknie prezentować aż do jesieni.

Czytaj także: