Rośliny z rodziny sukulentów to doskonały wybór do ogrodu, w którym mamy do czynienia z trudnymi warunkami uprawy. Te gatunki doskonale radzą sobie z upałami i nie boją się suszy. Przykładem takiej wytrzymałej rośliny jest portulaka, która nie tylko efektownie wygląda, ale słynie także ze swoich walorów smakowych.

Portulaka - roślina, którą warto zasiać w lipcu

Portulakę warzywną można wysiewać nawet w lipcu, chcąc jeszcze w tym samym roku cieszyć się smacznymi pędami i efektownymi kwiatkami. Portulaka wielkokwiatowa lepiej radzi sobie posadzona we wcześniejszych miesiącach, najlepiej w maju.

Portulaka z racji tego, że jest zaliczana jest do sukulentów, to podobnie jak inni przedstawiciele tej rodziny nie ma dużych wymagań glebowych i rośnie nawet na nieurodzajnym, piaszczystym podłożu. Kocha natomiast słońce, doskonale radząc sobie podczas suszy i upałów, choć wtedy warto zadbać o jej umiarkowane podlewanie.

Wygląd, właściwości i odmiany portulaki

Portulaka posiada charakterystyczne dla sukulentów grube liście oraz mięsiste łodygi, które są zdolne do magazynowania wody. To właśnie dzięki nim roślina ta cechuje się wysoką odpornością i jest łatwa w uprawie. Ale to nie wszystkie jej zalety.

Liście i pędy portulaki pospolitej, odmiany zwanej również warzywną, są także cenione ze względu na swój smak. Ta roślina jest zarówno jadalna, jak i ozdobna, a to ze względu na fakt, że latem i wczesną jesienią pokrywa się gąszczem drobnych kwiatków w żółtym kolorze.

Jeszcze bardziej efektownie prezentuje się natomiast portulaka wielkokwiatowa. Ta typowo ozdobna odmiana słynie z okazałych kwiatostanów mieniących się kolorami. Co ciekawe, jedna roślina może równocześnie wytwarzać kwiaty o różnym kolorze, np. żółte, różowe, pomarańczowe, czerwone i białe.

Portulakę posiejesz w lipcu, fot. Adobe Stock, Tanya

Te rośliny także zasiej w lipcu

Chociaż lipiec to środek wakacji i sezonu ogrodowego, wciąż można wtedy cieszyć się młodymi roślinami i nowymi plonami. Jeśli zależy ci na dosianiu roślin ozdobnych na rabaty, to dobrym wyborem będzie stokrotka pospolita. Ta bylina będzie kwitnąć aż do jesieni.

W lipcu można również posiać rośliny jadalne, które będzie można zebrać jeszcze w tym samym sezonie. W tym miesiącu można posiać podobną do sałaty, choć jeszcze zdrowszą endywię. To także dobry moment na posianie kalarepy, która jesienią obrodzi w postaci zdrowych i smacznych bulw.

