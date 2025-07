Endywia wbrew pozorom nie stanowi jednej z odmian sałaty, chociaż jest z nią często utożsamiana, a to z uwagi na charakterystyczny wygląd tej rośliny. Dowiedz się, jakie dokładnie właściwości ma endywia i dlaczego warto ją posiać w swoim ogrodzie lub na balkonie właśnie w lipcu.

Właściwości i zastosowanie endywii

Endywia coraz częściej gości w naszych ogródkach i na naszych talerzach, choć często bywa mylona z sałatą. Niekiedy nawet nazywa się ją „sałatą endywią”, bo przypomina ją z wyglądu, a trochę także smakiem. W rzeczywistości jednak są dwa zupełnie różne warzywa. Endywia należy do rodziny roślin astrowatych i jest bardzo blisko spokrewniona z cykorią.

Cechą charakterystyczną endywii są mocno postrzępione liście. Jeśli natomiast chodzi o walory smakowe, to wyczuwalna jest lekka goryczka, typowa dla roślin z rodziny cykorii. Jednak w przypadku endywii mamy do czynienia z nieco delikatniejszym smakiem, stąd pewne podobieństwo do sałaty.

Endywię, podobnie jak sałatę i cykorię, spożywa się najczęściej surową, jako dodatek do sałatek czy kanapek. Można ją jednak także zblanszować i podawać na ciepło.

Na uwagę zasługują wartości odżywcze endywii, która jest bogata w witaminy i minerały. Pod tym względem przoduje nad sałatą, zawierając więcej cennego błonnika, a także niektórych witamin, w tym A, B, C oraz K.

Jak wysiewać endywię?

Endywię wysiewa się w dwóch terminach: w okresie wiosennym, a także letnim. Najlepszy czas na wysiew, jeśli zależy ci na jesiennych zbiorach, to właśnie lipiec, a dokładnie sezon od ostatnich dni czerwca aż do pierwszego tygodnia sierpnia. Dzień zaczyna wtedy być nieco krótszy, a to zmniejsza ryzyko kwitnięcia endywii, co mogłoby obniżyć jej walory smakowe.

Wysiew endywii jest bardzo prosty. Można w tym celu wykorzystać rozsady, ale łatwiejszym rozwiązaniem jest sianie do gruntu. Nasiona należy umieścić na głębokości ok. 1 cm oraz w rozstawie ok. 30-40 cm w rzędach i pomiędzy nimi.

Endywia jest rośliną wdzięczną w uprawie. Dobrze radzi sobie na różnym podłożu, chociaż najlepiej rośnie na żyznej i przepuszczalnej glebie. Można ją uprawiać na grządce w ogrodzie, ale także w szklarni czy w donicy na balkonie.

Endywia przypomina sałatę, fot. Adobe Stock, Claudio Divizia

Zasady pielęgnacji endywii

Uprawa i pielęgnacja endywii nie nastręcza większych trudności. Roślina ta, bardziej niż sałata, jest odporna na niskie temperatury. Można ją siać na stanowiskach półcienistych, chociaż lepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych.

Endywię trzeba regularnie podlewać, pilnując jednak, by nie przelać rośliny. Endywia wykazuje bowiem wysoką odporność na działanie czynników chorobotwórczych, ale w niesprzyjających warunkach, np. na podmokłym podłożu, może dojść do rozwoju patogenów.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku endywii jest bielenie, które polega na związywaniu liści rośliny. Ma to na celu ograniczenie nasłonecznienia, a tym samym zapobieganie nadmiernej goryczce charakterystycznej dla tego warzywa. Warto również pamiętać o spulchnianiu gleby i usuwaniu chwastów.

