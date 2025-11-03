Zrezygnowałam z podkładu, bo mam ten krem CC. Cudnie kryje i zapewnia efekt velvet skin
Krem CC AA LAAB z SPF 50 to pielęgnacja i makijaż w jednym. Lekka formuła, świetne krycie i efekt velvet skin sprawiły, że klasyczny podkład odszedł w cień. Przynajmniej w mojej kosmetyczce. Dowiedz się więcej.
Czym wyróżnia się krem CC AA LAAB?
Krem koloryzujący CC marki AA LAAB Skin Barrier Protection to produkt, który łączy w sobie pielęgnację, ochronę przeciwsłoneczną i działanie wyrównujące koloryt skóry. Zawiera filtr SPF 50, który chroni skórę przed promieniowaniem UV, a także 100% ekstrakt z Centella Asiatica, znanej także jako Centella z Madagaskaru. Ten składnik działa przeciwstarzeniowo i regenerująco, poprawiając kondycję skóry, szczególnie wrażliwej.
Produkt wyróżnia się lekką formułą, która nie obciąża skóry, ale jednocześnie skutecznie kryje niedoskonałości. To krem do twarzy, który wygładza, nawilża i zapewnia komfort przez cały dzień. Dodatkowo krem CC AA LAAB może być stosowany samodzielnie albo jako baza pod makijaż, w zależności od potrzeb. Możemy go kupić w Rossmannie za 39,99 zł.
Velvet skin bez podkładu – efekt, który zachwyca
Jednym z głównych atutów kremu CC AA LAAB z SPF 50 jest uzyskiwany efekt tzw. velvet skin – miękkiej, aksamitnie gładkiej skóry. Dzięki zawartości silikonów, ceramidów oraz kompleksowi peptydów, krem ten subtelnie wypełnia drobne nierówności i pory, nadając cerze wygładzony, niemal photoshopowy wygląd.
Sama cenię ten produkt za to, że doskonale się rozprowadza i szybko stapia się z kolorem skóry, nie tworząc smug ani efektu maski. Dzięki temu uzyskanie naturalnego, zdrowego wyglądu jest możliwe nawet przy minimalnym wysiłku.
Dla kogo jest ten krem CC?
Krem CC AA LAAB z SPF 50 to propozycja szczególnie dedykowana osobom z cerą wrażliwą, skłonną do podrażnień i wymagającą delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Formuła została opracowana z myślą o skórze, która potrzebuje zarówno nawilżenia, jak i ochrony barierowej. To także idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają produktu typu 2w1: pielęgnacja i makijaż.
Dzięki obecności składników aktywnych, takich jak Centella Asiatica, witamina B12, ceramidy oraz peptydy, krem działa nie tylko powierzchniowo, ale też wspiera regenerację i jędrność skóry na poziomie komórkowym.
Produkt dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, co ułatwia dopasowanie go do różnych tonacji skóry i sprawia, że każda kobieta może znaleźć odcień odpowiadający jej cerze.
Jak stosować krem CC, by uzyskać najlepszy rezultat?
Aby osiągnąć najlepszy efekt velvet skin i pełne wykorzystanie właściwości pielęgnacyjnych produktu, producent zaleca aplikowanie kremu na czystą, suchą skórę twarzy. Można używać do tego palców, pędzla do makijażu lub gąbeczki – w zależności od preferencji.
Wystarczy niewielka ilość kremu, którą można stopniowo zwiększać w razie potrzeby. Dzięki lekkiej konsystencji produkt rozprowadza się równomiernie i nie zatyka porów. Krem sprawdzi się zarówno w codziennym szybkim makijażu, jak i jako podkład pod pełniejszy make-up.
Warto również pamiętać, że krem CC AA LAAB z SPF 50 to doskonałe rozwiązanie na cieplejsze miesiące, kiedy klasyczne, cięższe podkłady mogą powodować dyskomfort. Dzięki swojej multifunkcyjności krem ten z powodzeniem zastępuje kilka kosmetyków naraz.
Czytaj także:
- Ten magiczny krem CC pokochałam od pierwszego użycia. Kosztuje 24,99 zł, a działa jak luksusowy
- Wyzwanie przyjęte: Zapytałam Chat GPT o 3 najlepsze kremy CC. 1 skradł moje serce, bo nawilża, kryje jak podkład i kosztuje 25 zł
- Wybrałam 3 najlepsze kremy CC z SPF. Chronią jak krem z filtrem i kryją lepiej niż luksusowy podkład