Czym wyróżnia się krem CC AA LAAB?

Krem koloryzujący CC marki AA LAAB Skin Barrier Protection to produkt, który łączy w sobie pielęgnację, ochronę przeciwsłoneczną i działanie wyrównujące koloryt skóry. Zawiera filtr SPF 50, który chroni skórę przed promieniowaniem UV, a także 100% ekstrakt z Centella Asiatica, znanej także jako Centella z Madagaskaru. Ten składnik działa przeciwstarzeniowo i regenerująco, poprawiając kondycję skóry, szczególnie wrażliwej.

Produkt wyróżnia się lekką formułą, która nie obciąża skóry, ale jednocześnie skutecznie kryje niedoskonałości. To krem do twarzy, który wygładza, nawilża i zapewnia komfort przez cały dzień. Dodatkowo krem CC AA LAAB może być stosowany samodzielnie albo jako baza pod makijaż, w zależności od potrzeb. Możemy go kupić w Rossmannie za 39,99 zł.

Krem CC AA LAAB z SPF 50, Fot. archiwum prywatne

Velvet skin bez podkładu – efekt, który zachwyca

Jednym z głównych atutów kremu CC AA LAAB z SPF 50 jest uzyskiwany efekt tzw. velvet skin – miękkiej, aksamitnie gładkiej skóry. Dzięki zawartości silikonów, ceramidów oraz kompleksowi peptydów, krem ten subtelnie wypełnia drobne nierówności i pory, nadając cerze wygładzony, niemal photoshopowy wygląd.

Sama cenię ten produkt za to, że doskonale się rozprowadza i szybko stapia się z kolorem skóry, nie tworząc smug ani efektu maski. Dzięki temu uzyskanie naturalnego, zdrowego wyglądu jest możliwe nawet przy minimalnym wysiłku.

Dla kogo jest ten krem CC?

Krem CC AA LAAB z SPF 50 to propozycja szczególnie dedykowana osobom z cerą wrażliwą, skłonną do podrażnień i wymagającą delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Formuła została opracowana z myślą o skórze, która potrzebuje zarówno nawilżenia, jak i ochrony barierowej. To także idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają produktu typu 2w1: pielęgnacja i makijaż.

Dzięki obecności składników aktywnych, takich jak Centella Asiatica, witamina B12, ceramidy oraz peptydy, krem działa nie tylko powierzchniowo, ale też wspiera regenerację i jędrność skóry na poziomie komórkowym.

Produkt dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, co ułatwia dopasowanie go do różnych tonacji skóry i sprawia, że każda kobieta może znaleźć odcień odpowiadający jej cerze.

Jak stosować krem CC, by uzyskać najlepszy rezultat?

Aby osiągnąć najlepszy efekt velvet skin i pełne wykorzystanie właściwości pielęgnacyjnych produktu, producent zaleca aplikowanie kremu na czystą, suchą skórę twarzy. Można używać do tego palców, pędzla do makijażu lub gąbeczki – w zależności od preferencji.

Wystarczy niewielka ilość kremu, którą można stopniowo zwiększać w razie potrzeby. Dzięki lekkiej konsystencji produkt rozprowadza się równomiernie i nie zatyka porów. Krem sprawdzi się zarówno w codziennym szybkim makijażu, jak i jako podkład pod pełniejszy make-up.

Warto również pamiętać, że krem CC AA LAAB z SPF 50 to doskonałe rozwiązanie na cieplejsze miesiące, kiedy klasyczne, cięższe podkłady mogą powodować dyskomfort. Dzięki swojej multifunkcyjności krem ten z powodzeniem zastępuje kilka kosmetyków naraz.

Czytaj także: