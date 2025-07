Dobrze dobrany SPF to kluczowy element pielęgnacji naszej skóry latem. Oczywiście tego typu kosmetyk należy stosować przez cały rok, ale w wakacje jest to szczególnie ważne. Dlatego warto się zastanowić, jak dobrać najlepszy krem z filtrem do swojej skóry. Ostatnio wybrałam 5 kremów z filtrem do twarzy, które mają świetny skład, doskonale nawilżają cerę i działają przeciwzmarszczkowo. Nie każda z nas jednak wyobraża sobie jedynie posmarowanie buzi kremem i szukamy produktu, który jednocześnie wyrówna koloryt skóry. Wówczas z pomocą przychodzą kremy CC. Dlatego wybrałam 3 najlepsze kremy CC z SPF, które nie tylko ochronią twoją skórę, ale też zadziałają jak luksusowy podkład.

1. Nivea Cellular Luminous SPF 30

NIVEA krem CC SPF 30 to produkt wszechstronny. Jego głównym zadaniem jest oczywiście ochrona przed słońcem, ale też zapewnienie naszej skórze odpowiedniego krycia. Jest dostępny w 3 wersjach kolorystycznych, dzięki czemu każda z nas może dobrać idealny do swojej cery. Warto dodać, że ten kosmetyk kryje dotychczas powstałe przebarwienia i zapobiega powstawaniu kolejnych. Daje bardzo naturalny efekt świeżej, wypoczętej i nawilżonej skóry. Kupisz go w Hebe za 99,99 zł.

Krem CC Nivea Cellular Luminous SPF 30, Fot. materiały prasowe, Nivea

2. Sesderma Repaskin Silk Touch SPF 50

Dla mnie to SPF do zadań specjalnych. Nie dość, że chroni, to jeszcze doskonale wyrównuje koloryt cery, nadając jej efekt velvet soft touch. Ten kosmetyk ma piękny zapach, dobrze się rozprowadza, choć ma ciemny kolor, dopasowuje się do odcienia naszej skóry i daje uczucie chłodzenia, dzięki czemu świetnie sprawdza się podczas upałów. W składzie tego kremu są zawarte enzymy naprawcze, które pomagają też rozprawić się z powstałymi już przebarwieniami słonecznymi. Produkt można kupić w Douglasie za 131,84 zł.

SPF Sesderma Repaskin, Fot. archiwum prywatne

3. Clinique Superdefense Superdefense™ CC Cream SPF30

Ten leciuteńki jak piórko krem CC działa jak balsam na twarz. Nawilża, wyrównuje kolory i zapewnia modny efekt glow. Chroni cerę, ale też sprawia, że staje się ona promienna. Jest dostępny w 3 wersjach kolorystycznych, więc każda z nas może znaleźć odcień idealny dla siebie. Dodatkowo ten krem dopasowuje się do skóry, wtapiając się w nią. Dzięki beztłuszczowej formule ten kosmetyk nadaje się do każdego rodzaju cery. Dostępny jest w perfumeriach Douglas za 177,69 zł.