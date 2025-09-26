To serum z ceramidami od polskiej marki rozwiąże problemy twojej skóry. I to w zaledwie kilka minut
Kosmetyk, którego działanie widać już po kilku minutach jest na wagę złota. Ja znalazłam swój Święty Graal. Zobacz, które serum działa w mgnieniu oka.
Szukasz kosmetyku, po użyciu, którego twoja skóra zyska blask już w kilka minut? Tym produktem może być serum ceramidowe, które nawilża i napina skórę oraz poprawia jej elastyczność i gładkość. Ja na co dzień używam produktu od polskiej marki. Serum ceramidowe marki Nacomi kosztuje 50 zł.
Co zawiera ceramidowe serum Nacomi Next Level?
Ta marka z reguły stawia na składniki pochodzenia naturalnego, ale także na proste składy, dlatego serum zawiera stosunkowo niewiele składników aktywnych.
Składniki aktywne tego serum:
- Dermaxyl® to połączenie sześciu naturalnych aminokwasów, które naturalnie występują w organizmie. Zapobiega starzeniu i odbudowuje barierę skórną.
- Ceramidy, zawarte w kompleksie SK-influx® V MB, odbudowują barierę hydrolipidową, a także regenerują i chronią naskórek przed utratą wody.
- Relipidium™ utrzymuje naturalną równowagę w mikrobiomie skóry. Uzupełnienia niedobór ceramidów w suchej skórze oraz stymuluje produkcję lipidów.
- Panthenol ma właściwości łagodzące, przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybakteryjne. Działa pielęgnacyjnie i kojąco na podrażnienia, wspomaga gojenie ran i owrzodzeń oraz łagodzi swędzenie i pieczenie skóry.
- Olej Incha Inchi skutecznie pobudza procesy regeneracji dojrzałej, zniszczonej i wrażliwej skóry.
- Olej z passiflory działa odmładzająco i kojąco. Dzięki zawartości NNKT omega 6, witamin i minerałów regeneruje oraz odżywia.
Jak używać ceramidowe serum Nacomi Next Level?
Nałóż niewielką ilość rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyję i dekolt. Delikatnie wmasuj i pozostaw do całkowitego wchłonięcia. Stosuj przed aplikacją swojego ulubionego kremu.
Pamiętaj! Serum marki Nacomi potrafi zdziałać cuda, jednak nie wolno ci zapominać o pozostałych kosmetykach do pielęgnacji. Codzienny rytuał pielęgnacyjny powinien zaczynać się od oczyszczenia i tonizowania skóry. Następnie można nałożyć serum, a na serum indywidualnie dobrany do potrzeb skóry krem. Nie zapominaj o filtrach UV.
Co dają nam kosmetyki z ceramidami?
Zawarte w wielu kosmetyka ceramidy wzmacniają barierę hydrolipidową skóry, która chroni przed utratą nawilżenia i wnikaniem czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia czy alergeny. Poprawiają nawilżenie, elastyczność i gładkość skóry, zapobiegają podrażnieniom, łuszczeniu się i zaczerwienieniom, a także wspomagają regenerację skóry, zwłaszcza po kuracjach retinoidami czy kwasami.
Przeczytaj także:
- Ten kolagenowy krem wygładza zmarszczki i napina jak żaden inny. Teraz złapiesz go za 32,49 zł
- Ranking redakcji: Moje TOP 3 serum z witaminą C. Wystarczy kilka kropel o poranku, aby mieć glow przez cały dzień
- Domowe sposoby na proteinową regenerację skóry i włosów - hit czy mit? Biorę pod lupę maseczki DIY