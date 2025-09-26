Szukasz kosmetyku, po użyciu, którego twoja skóra zyska blask już w kilka minut? Tym produktem może być serum ceramidowe, które nawilża i napina skórę oraz poprawia jej elastyczność i gładkość. Ja na co dzień używam produktu od polskiej marki. Serum ceramidowe marki Nacomi kosztuje 50 zł.

Ceramidowe serum - Fot. nacomi.pl

Co zawiera ceramidowe serum Nacomi Next Level?

Ta marka z reguły stawia na składniki pochodzenia naturalnego, ale także na proste składy, dlatego serum zawiera stosunkowo niewiele składników aktywnych.

Składniki aktywne tego serum:

Dermaxyl® to połączenie sześciu naturalnych aminokwasów, które naturalnie występują w organizmie. Zapobiega starzeniu i odbudowuje barierę skórną.

to połączenie sześciu naturalnych aminokwasów, które naturalnie występują w organizmie. Zapobiega starzeniu i odbudowuje barierę skórną. Ceramidy , zawarte w kompleksie SK-influx® V MB, odbudowują barierę hydrolipidową, a także regenerują i chronią naskórek przed utratą wody.

, zawarte w kompleksie odbudowują barierę hydrolipidową, a także regenerują i chronią naskórek przed utratą wody. Relipidium™ utrzymuje naturalną równowagę w mikrobiomie skóry. Uzupełnienia niedobór ceramidów w suchej skórze oraz stymuluje produkcję lipidów.

utrzymuje naturalną równowagę w mikrobiomie skóry. Uzupełnienia niedobór ceramidów w suchej skórze oraz stymuluje produkcję lipidów. Panthenol ma właściwości łagodzące, przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybakteryjne. Działa pielęgnacyjnie i kojąco na podrażnienia, wspomaga gojenie ran i owrzodzeń oraz łagodzi swędzenie i pieczenie skóry.

ma właściwości łagodzące, przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybakteryjne. Działa pielęgnacyjnie i kojąco na podrażnienia, wspomaga gojenie ran i owrzodzeń oraz łagodzi swędzenie i pieczenie skóry. Olej Incha Inchi skutecznie pobudza procesy regeneracji dojrzałej, zniszczonej i wrażliwej skóry.

skutecznie pobudza procesy regeneracji dojrzałej, zniszczonej i wrażliwej skóry. Olej z passiflory działa odmładzająco i kojąco. Dzięki zawartości NNKT omega 6, witamin i minerałów regeneruje oraz odżywia.

Jak używać ceramidowe serum Nacomi Next Level?

Nałóż niewielką ilość rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, szyję i dekolt. Delikatnie wmasuj i pozostaw do całkowitego wchłonięcia. Stosuj przed aplikacją swojego ulubionego kremu.

Pamiętaj! Serum marki Nacomi potrafi zdziałać cuda, jednak nie wolno ci zapominać o pozostałych kosmetykach do pielęgnacji. Codzienny rytuał pielęgnacyjny powinien zaczynać się od oczyszczenia i tonizowania skóry. Następnie można nałożyć serum, a na serum indywidualnie dobrany do potrzeb skóry krem. Nie zapominaj o filtrach UV.

Co dają nam kosmetyki z ceramidami?

Zawarte w wielu kosmetyka ceramidy wzmacniają barierę hydrolipidową skóry, która chroni przed utratą nawilżenia i wnikaniem czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia czy alergeny. Poprawiają nawilżenie, elastyczność i gładkość skóry, zapobiegają podrażnieniom, łuszczeniu się i zaczerwienieniom, a także wspomagają regenerację skóry, zwłaszcza po kuracjach retinoidami czy kwasami.

