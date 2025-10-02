Kremy przeciwzmarszczkowe to jedno, ale warto włączyć do swojej pielęgnacji również serum dobrane odpowiednio do swojej cery. Taki kosmetyk jest bowiem w stanie nie tylko długotrwale nawilżyć naszą skórę, ale też zniwelować zmarszczki czy przebarwienia. I tak np. serum z kwasem hialuronowym to mój produkt nr 1 w pielęgnacji, bo rewelacyjnie nawilża, a moje TOP 3 serum z witaminą C rewelacyjnie rozświetlają. Jesienią i zimą warto natomiast spojrzeć w kierunku protein, które przychodzą na ratunek skórze i włosom. To serum z peptydem miedziowym UZDROWISCO to hit, który działa błyskawicznie.

To serum to moje ostatnie odkrycie

Serum z peptydem miedziowym to produkt, który niedawno wpadł w moje ręce. Na początku byłam do niego nastawiona niepewnie, ponieważ nigdy nie stosowałam takiego składnika aktywnego na swojej skórze. Szybko się jednak przekonałam, że było warto.

Peptyd miedziowy zawarty w tym kosmetyku ma podwójne działanie. Stymuluje syntezę kolagenu, kwasu hialuronowego i glikanów, co sprawia, że buzia staje się ujędrniona, nawilżona i promienna. To jednak nie koniec jego właściwości - zwłaszcza przeciwstarzeniowych.

Serum z peptydem miedziowym UZDROVISCO prasuje zmarszczki w 30 sekund

Już po pierwszym zastosowaniu tego kosmetyku wyraźnie widać, jak ujędrnia cerę. Dzięki temu cudownie prasuje zmarszczki i sprawia, że stają się one niewidoczne. Redukuje je kompleksowo i to w aż dwóch wymiarach - powierzchni i objętości. Dzięki temu działa nie tylko redukująco na zmarszczki, ale chroni też buzię przed powstawaniem kolejnych.

To serum można kupić w drogeriach Rossmann. 30-ml buteleczka kosztuje 58,99 zł, ale wystarcza naprawdę na długo. Wystarczy stosować je 1 raz dziennie, aby dostrzec efekty.

Serum z peptydem miedziowym UZDROVISCO, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Peptydy w pielęgnacji skóry

Proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości, o czym możemy przekonać się, stosując powyższe serum. Peptydy to bowiem krótsze formy protein zbudowane z aminokwasów, które są szczególnie pożądane w pielęgnacji cery. Cudownie ją nawilżają i regenerują, ale to nie wszystko.

Peptydy stymulują produkcję kolagenu i elastyny, które odpowiadają za zachowanie młodości skóry. Działają też przeciwzapalnie i regenerująco oraz wzmacniają barierę ochronną skóry, co jest szczególnie istotne w trudnym dla pielęgnacji okresie jesienno-zimowym.

