To żelowe serum wypełnia zmarszczki jak fuga. Moja skóra jest jędrna i promienna
Ten produkt to intensywna pielęgnacja, która pomoże ci odzyskać jędrność skóry i wygładzić zmarszczki w zaciszu własnej łazienki. Dzięki składnikom inspirowanym medycyną estetyczną żelowe serum może zapewnić efekty widoczne już po kilku tygodniach regularnego stosowania.
Współczesne kremy i sera przeciwzmarszczkowe nie powinny być jedynie drogim uzupełnieniem rutyny pielęgnacyjnej. Oczekujemy od nich przystępnej ceny i realnych rezultatów: poprawy jędrności, redukcji zmarszczek, lepszej elastyczności i zdrowego wyglądu. Dobry preparat nie tylko działa powierzchniowo, ale stymuluje skórę do regeneracji i produkcji kolagenu.
Takie jest właśnie serum Dermika Esthetic Solutions. Jego skoncentrowana formuła inspirowana procedurami z gabinetów medycyny estetycznej oparta została na silnych składnikach aktywnych, ale jest to rozwiązanie, które można bezpiecznie stosować samodzielnie.
Jak działa to serum?
Serum Dermika Esthetic Solutions przede wszystkim napina i poprawia kontur twarzy, przeciwdziała wiotczeniu skóry i wspiera regenerację struktury. Dzięki obecności silnych peptydów i kompleksów biomimetycznych spłyca zmarszczki i drobne linie, znacznie wygładzając powierzchnię skóry.
Dodatkowo zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz przywraca cerze promienność i równomierny koloryt. W badaniach aplikacyjnych i aparaturowych (na grupie kobiet w wieku 45-60 lat) odnotowano u większości użytkowniczek poprawę napięcia skóry, spłycenie zmarszczek, wzrost jędrności i poprawę wyglądu powierzchni skóry już po kilku tygodniach.
Składniki, które zapewniają skuteczność
Na skuteczność tego serum składa się staranny dobór aktywnych substancji. W jego formule najważniejsze są:
- tripeptyd miedziowy (0,1 %) – działa jako katalizator przebudowy skóry, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co pomaga wygładzić i wspierać napięcie skóry.
- multifunkcyjne peptydy biomimetyczne (2 %) – to zestaw peptydów o zróżnicowanym działaniu, zaprojektowany do kompleksowego wpływu na skórę.
- kwas hialuronowy – wiąże wodę, zapewnia intensywne nawilżenie skóry, co pomaga „wypełnić” drobne linie od wewnątrz.
- prebiotyki – wspierają mikrobiom skóry, co wzmacnia jej barierę ochronną i regeneruje.
- dodatkowe składniki jak gliceryna czy humektanty pomagają utrzymać wilgoć i zapewniają komfort aplikacji.
Razem tworzą formułę o działaniu wielowymiarowym — nie tylko kosmetycznym, ale stymulującym procesy odnowy skóry.
Jak stosować i dla kogo jest to serum?
Serum należy stosować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, najlepiej rano i wieczorem. Najlepiej lekko wmasować produkt w skórę, wykonując ruchy od dołu ku górze, co pomaga w modelowaniu konturów szyi i twarzy.
Dzięki lekkiej żelowej konsystencji produkt nie obciąża cery i może być stosowany pod kremy na dzień i na noc.
Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do skóry dojrzałej i wymagającej regeneracji — czyli takiej z widoczną utratą jędrności, zmarszczkami i nierównym kolorytem.
Ponieważ formuła nie zawiera składników silnie drażniących i bazuje na peptydach, może być stosowana także przez osoby o cerze wrażliwej — choć zawsze warto rozpocząć od testowania serum na małym fragmencie skóry.
Czytaj także:
- Domowe sposoby na proteinową regenerację skóry i włosów - hit czy mit? Biorę pod lupę maseczki DIY
- Proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości. Ujędrniają, wygładzają i nawilżają cerę
- Proteiny roślinne czy zwierzęce? Sprawdź, którą opcję lepiej wybrać w pielęgnacji skóry i włosów