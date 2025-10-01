Współczesne kremy i sera przeciwzmarszczkowe nie powinny być jedynie drogim uzupełnieniem rutyny pielęgnacyjnej. Oczekujemy od nich przystępnej ceny i realnych rezultatów: poprawy jędrności, redukcji zmarszczek, lepszej elastyczności i zdrowego wyglądu. Dobry preparat nie tylko działa powierzchniowo, ale stymuluje skórę do regeneracji i produkcji kolagenu.

Takie jest właśnie serum Dermika Esthetic Solutions. Jego skoncentrowana formuła inspirowana procedurami z gabinetów medycyny estetycznej oparta została na silnych składnikach aktywnych, ale jest to rozwiązanie, które można bezpiecznie stosować samodzielnie.

Jak działa to serum?

Serum Dermika Esthetic Solutions przede wszystkim napina i poprawia kontur twarzy, przeciwdziała wiotczeniu skóry i wspiera regenerację struktury. Dzięki obecności silnych peptydów i kompleksów biomimetycznych spłyca zmarszczki i drobne linie, znacznie wygładzając powierzchnię skóry.

Dodatkowo zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz przywraca cerze promienność i równomierny koloryt. W badaniach aplikacyjnych i aparaturowych (na grupie kobiet w wieku 45-60 lat) odnotowano u większości użytkowniczek poprawę napięcia skóry, spłycenie zmarszczek, wzrost jędrności i poprawę wyglądu powierzchni skóry już po kilku tygodniach.

Serum na konsystencję żelu, która umożliwia precyzyjne dawkowanie, Fot. materiały prasowe

Składniki, które zapewniają skuteczność

Na skuteczność tego serum składa się staranny dobór aktywnych substancji. W jego formule najważniejsze są:

tripeptyd miedziowy (0,1 %) – działa jako katalizator przebudowy skóry, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co pomaga wygładzić i wspierać napięcie skóry.

(0,1 %) – działa jako katalizator przebudowy skóry, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co pomaga wygładzić i wspierać napięcie skóry. multifunkcyjne peptydy biomimetyczne (2 %) – to zestaw peptydów o zróżnicowanym działaniu, zaprojektowany do kompleksowego wpływu na skórę.

(2 %) – to zestaw peptydów o zróżnicowanym działaniu, zaprojektowany do kompleksowego wpływu na skórę. kwas hialuronowy – wiąże wodę, zapewnia intensywne nawilżenie skóry, co pomaga „wypełnić” drobne linie od wewnątrz.

– wiąże wodę, zapewnia intensywne nawilżenie skóry, co pomaga „wypełnić” drobne linie od wewnątrz. prebiotyki – wspierają mikrobiom skóry, co wzmacnia jej barierę ochronną i regeneruje.

– wspierają mikrobiom skóry, co wzmacnia jej barierę ochronną i regeneruje. dodatkowe składniki jak gliceryna czy humektanty pomagają utrzymać wilgoć i zapewniają komfort aplikacji.

Razem tworzą formułę o działaniu wielowymiarowym — nie tylko kosmetycznym, ale stymulującym procesy odnowy skóry.

Jak stosować i dla kogo jest to serum?

Serum należy stosować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, najlepiej rano i wieczorem. Najlepiej lekko wmasować produkt w skórę, wykonując ruchy od dołu ku górze, co pomaga w modelowaniu konturów szyi i twarzy.

Dzięki lekkiej żelowej konsystencji produkt nie obciąża cery i może być stosowany pod kremy na dzień i na noc.

Produkt jest przeznaczony przede wszystkim do skóry dojrzałej i wymagającej regeneracji — czyli takiej z widoczną utratą jędrności, zmarszczkami i nierównym kolorytem.

Ponieważ formuła nie zawiera składników silnie drażniących i bazuje na peptydach, może być stosowana także przez osoby o cerze wrażliwej — choć zawsze warto rozpocząć od testowania serum na małym fragmencie skóry.

