Ten lekki krem jest napakowany kwasem hialuronowym. Wygładza zmarszczki i głęboko nawilża
Czasem ciężko znaleźć krem, który będzie intensywnie nawilżał, a jednocześnie nie przeciążał skóry. Zwłaszcza jeśli masz cerę mieszaną lub szukasz kosmetyku na lato. Ten krem wpisuje się idealnie w te potrzeby - ma lekką, żelową formułę i zawiera składniki aktywne, które realnie poprawiają kondycję skóry.
Dr. Jart+ Vital Hydra Solution Hydro Plump to kosmetyk, który udowadnia, że lekka konsystencja i intensywne działanie mogą iść w parze. Nawilża, wygładza i chroni przed przesuszeniem. Jest idealny zarówno do porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. Działa szybko i skutecznie, bez obciążania skóry. To ratunek dla odwodnionej, szarej cery i solidna dawka nawilżenia, którą możesz włączyć do codziennej rutyny, niezależnie od pory roku.
Krem nawilżający Dr. Jart+ Vital Hydra Solution Hydro Plump: zalety
Sekret działania kremu tkwi w jego składzie - formuła zawiera trzy rodzaje kwasu hialuronowego o różnej wielkości cząsteczek. Dzięki temu działa na wielu poziomach skóry: nawilża, ale też wnika głębiej, poprawiając elastyczność i redukując widoczność drobnych zmarszczek. Dodatkowo znajdziemy tu m.in. algi morskie, betainę i ceramidy, które wspierają barierę hydrolipidową i zapobiegają odparowywaniu wody z naskórka.
Vital Hydra Solution Hydro Plump to idealny wybór nie tylko dla skóry suchej, ale też mieszanej i wrażliwej. Dzięki lekkiej konsystencji błyskawicznie się wchłania, nie zostawia tłustego filmu, a podkład nałożony na niego nie roluje się i nie waży. Warto też wspomnieć, że krem ma właściwości łagodzące - świetnie sprawdza się np. po opalaniu czy zabiegach z retinolem.
Jak i kiedy stosować ten krem?
Krem najlepiej nakładać na oczyszczoną, lekko wilgotną skórę (np. po toniku czy hydrolacie), bo wtedy kwas hialuronowy działa najefektywniej. Już jedna porcja wielkości ziarnka grochu wystarczy, by pokryć całą twarz i szyję cienką warstwą produktu.
Możesz używać kremu:
- rano - solo lub pod SPF, jako lekka baza nawilżająca pod makijaż,
- wieczorem - jako ostatni etap pielęgnacji,
- w ciągu dnia - do odświeżenia makijażu lub nawodnienia skóry, jeśli czujesz napięcie.
Co ważne, krem nie roluje się, nie zostawia tłustego filmu i dobrze współpracuje z filtrami oraz kosmetykami kolorowymi. To sprawia, że z powodzeniem możesz traktować go jako codzienne rozwiązanie pod makijaż. Jeśli potrzebujesz dodatkowej warstwy ochronnej zimą, możesz nałożyć na niego krem okluzyjny lub SPF z emolientami.
